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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Юлія Стахівська

Юлія Стахівська

Українська поетка та письменниця.

Написала кілька поетичних книжок і фентезійну повість для дітей, в якій у пригодницько-детективній манері розповіла історію своєї alma mater, найдавнішої вищої школи України - Києво-Могилянської академії.

Співупорядниця антологій "Українська авангардна поезія (1910-1930-ті роки)" та "Український поетичний авангард" (для Болгарської академії наук). Працювала у сфері культурної дипломатії: у Чеському центрі та Польському Інституті в Києві.

 

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Юлія Стахівська: інші публікації

Юлія Стахівська, українська письменниця

Юлія Стахівська: Голод як зброя

Юлія Стахівська: Голод як зброя

"Росія готова використовувати голод як іще один дуже дієвий вид зброї. Але ж не вперше", - Юлія Стахівська для DW.
Юлія Стахівська
Юлія Стахівська
Гостьовий коментар
Суспільство
4 липня 2022 р.
Юлія Стахівська, українська письменниця

Юлія Стахівська: Не пощастило з географією

Юлія Стахівська: Не пощастило з географією

"Я можу відчинити своїми ключами двері квартири. Але повернутися в безпеку - ні", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Юлія Стахівська
Юлія Стахівська
Гостьовий коментар
Конфлікти
7 червня 2022 р.
Юлія Стахівська, українська письменниця

Щоденник війни. Вічне повернення

Щоденник війни. Вічне повернення

"Повернення до нормальності - це природне бажання, запорука життя", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Юлія Стахівська
Юлія Стахівська
Гостьовий коментар
Суспільство
22 квітня 2022 р.
Юлія Стахівська

Щоденник війни. #BuchaMassacre

Щоденник війни. #BuchaMassacre

"Моя тітка з Москви більше вірить російським новинам, ніж рідним з Бучі", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Юлія Стахівська
Юлія Стахівська
Гостьовий коментар
Суспільство
9 квітня 2022 р.
Юлія Стахівська

Щоденник війни. Ключові моменти

Щоденник війни. Ключові моменти

"Росія прийшла воювати також за мову й історію", - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Юлія Стахівська
Юлія Стахівська
Гостьовий коментар
Суспільство
1 квітня 2022 р.
Юлія Стахівська, українська письменниця

Щоденник війни. Велосипед у Бучі.

Щоденник війни. Велосипед у Бучі.

"Кого вони прийшли денацифікувати? Наших дітей?" - Юлія Стахівська, спеціально для DW.
Юлія Стахівська
Юлія Стахівська
Гостьовий коментар
Суспільство
25 березня 2022 р.
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