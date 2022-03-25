Юлія Стахівська

Написала кілька поетичних книжок і фентезійну повість для дітей, в якій у пригодницько-детективній манері розповіла історію своєї alma mater, найдавнішої вищої школи України - Києво-Могилянської академії.

Співупорядниця антологій "Українська авангардна поезія (1910-1930-ті роки)" та "Український поетичний авангард" (для Болгарської академії наук). Працювала у сфері культурної дипломатії: у Чеському центрі та Польському Інституті в Києві.