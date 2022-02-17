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Юлія Самойлова - Російська співачка, колишній представник Росії на конкурсі "Євробачення-2017".
У дитинстві після невдалого щеплення від поліомієліту стала інвалідом 1-ї групи. Пересувається на інвалідному візку. Навколо висунення Юлії Самойлової на конкурс "Євробачення-2017" розгорнувся скандал. Україна заборонила в'їзд співачки на територію країни. Причина - порушення українських законів при перетині державного кордону. Після анексії Криму Росією Самойлова в'їхала на український півострів з російської території, а не з території України, аби виступити там з концертом.
"Євробачення-2017" - одне з найбільш політично заангажованих в історії конкурсу. Втім, політичні скандали, навіть найгучніші, швидко забуваються, вважають німецькі експерти. І скандал з відсутністю російської виконавиці у Києві це підтверджує.