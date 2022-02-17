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Юлія Самойлова

Юлія Самойлова - Російська співачка, колишній представник Росії на конкурсі "Євробачення-2017".

У дитинстві після невдалого щеплення від поліомієліту стала інвалідом 1-ї групи. Пересувається на інвалідному візку. Навколо висунення Юлії Самойлової на конкурс "Євробачення-2017" розгорнувся скандал. Україна заборонила в'їзд співачки на територію країни. Причина - порушення українських законів при перетині державного кордону. Після анексії Криму Росією Самойлова в'їхала на український півострів з російської території, а не з території України, аби виступити там з концертом.

Євробачення: найгучніші політичні скандали в історії конкурсу

"Євробачення": найгучніші політичні скандали в історії конкурсу 17.02.2022

Скандал з Аліною Паш, а раніше з MARUV та інші історії пожвавлюють дискусії про політизацію конкурсу. DW нагадує випадки, коли ще політика втручалася в культуру на пісенному шоу.
Фотогалерея: Фіналісти Євробачення-2018

Фотогалерея: Фіналісти "Євробачення-2018" 11.05.2018

Українець Melovin потрапив до фіналу "Євробачення-2018", який має відбутися цієї суботи, 12 травня, у Лісабоні. А от росіянка Юлія Самойлова залишилася за бортом конкурсу. Хто ще співатиме у фіналі?

Фіналісти Євробачення-2018

Фіналісти "Євробачення-2018" 11.05.2018

Українець Melovin потрапив до фіналу "Євробачення-2018", який має відбутися цієї суботи, 12 травня, у Лісабоні. А от росіянка Юлія Самойлова залишилася за бортом конкурсу. Хто ще співатиме у фіналі?

Фінал Євробачення-2018 пройде з Україною і без Росії

Фінал "Євробачення-2018" пройде з Україною і без Росії 11.05.2018

Українець Melovin потрапив до вирішального раунду престижного пісенного конкурсу. Також путівки туди отримали фаворити - швед Бенджамін Інгроссо й норвежець Олександр Рибак.
Родзинки Євробачення-2018 (фотогалерея)

Родзинки "Євробачення-2018" (фотогалерея) 06.05.2018

6 травня в Лісабоні відбудеться офіційна церемонія відкриття "Євробачення". Що чекає на глядачів цього року? Ми придивилися до учасників.
Координатор Євробачення: Сподіваюся, в Лісабоні йтиметься про музику

Координатор "Євробачення": Сподіваюся, в Лісабоні йтиметься про музику 11.04.2018

Томас Шрайбер не схильний драматизувати політичні суперечки навколо "Євробачення". Про значення таких дискусій і про підготовку Німеччини до конкурсу в Лісабоні він розповів в інтерв'ю DW.
Євробачення-2018: хто переможе у Лісабоні?

"Євробачення-2018": хто переможе у Лісабоні? 06.04.2018

У кого реальні шанси на перемогу в Лісабоні та чи є вони в українця Melovin та росіянки Юлії Самойлової, вирішила з'ясувати DW разом з німецькими журналістами, які пишуть про "Євробачення".
Чим загрожують Євробаченню нові правила EBU

Чим загрожують "Євробаченню" нові правила EBU 03.08.2017

Європейська мовна спілка з огляду на цьогорічну "справу Самойлової" при проведенні конкурсу в Києві внесла зміни у регламент "Євробачення". Однак нові правила містять неполітичні пастки для учасників.
Після проведення конкурсу в Україні правила Євробачення змінили

Після проведення конкурсу в Україні правила "Євробачення" змінили 02.08.2017

Після інциденту з недопуском російської співачки Юлії Самойлової на "Євробачення-2017" відправляти на конкурс учасників, яких потенційно можуть не пустити в країну його проведення, буде заборонено.
Штраф Україні через Євробачення-2017: чи справедливе покарання?

Штраф Україні через "Євробачення-2017": чи справедливе покарання? 29.06.2017

"Євробачення-2017" призвело до санкцій щодо Києва та Москви. Експерти вважають, що "м'яке" покарання Росії на тлі штрафу Україні не враховує низку факторів.
Аласанія: EBU стає в чергу бажаючих придушити в колисці суспільне мовлення України

Аласанія: EBU стає в чергу бажаючих "придушити в колисці" суспільне мовлення України 29.06.2017

Голова Національної суспільної телекомпанії України Зураб Аласанія заявив, що EBU накладе штраф на Україну за "незабезпечення участі в "Євробаченні-2017" учасниці від РФ Юлії Самойлової".
Коментар: Португалія врятувала Євробачення

Коментар: Португалія врятувала "Євробачення" 14.05.2017

Перемога Сальвадора Собрала на "Євробаченні-2017" означає якісний стрибок конкурсу і повертає дискусії навколо нього в те русло, в якому їх і слід вести, вважає Андрій Бреннер.

Політика і "Євробачення": скандали швидко забувають (відео) 10.05.2017

Бере Росія участь у конкурсі чи ні - для більшості людей вже великої різниці немає, вважають німецькі експерти. Гучні політичні скандали на "Євробаченні" швидко відходять на другий план.

Чи затьмарила політика свято "Євробачення": погляд експертів з ФРН (10.05.2017) 10.05.2017

"Євробачення-2017" - одне з найбільш політично заангажованих в історії конкурсу. Втім, політичні скандали, навіть найгучніші, швидко забуваються, вважають німецькі експерти. І скандал з відсутністю російської виконавиці у Києві це підтверджує.
Джамала дуже хотіла би виступати в Криму

Джамала дуже хотіла би виступати в Криму 10.05.2017

Минулорічна переможниця "Євробачення" Джамала заявила про бажання виступити в Криму, однак це, на даний момент, за її словами, неможливо.
Німецькі ЗМІ про Євробачення: шарм Києва та тінь Путіна

Німецькі ЗМІ про "Євробачення": шарм Києва та тінь Путіна 09.05.2017

"Євробачення" у Києві поступово привертає увагу німецьких ЗМІ. Кореспонденти діляться враженнями від гостинності української столиці та продовжують пережовувати заборону на участь російської співачки.
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