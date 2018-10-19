 Южаніна: Рішення ВСУ про ″євробляхи″ зробить гірше українцям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2018

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Новини

Южаніна: Рішення ВСУ про "євробляхи" зробить гірше українцям

Голова профільного комітету Верховної Ради закликає якнайшвидше ухвалити закон про "євробляхи". Напередодні Верховний суд України ухвалив рішення в одній із справ щодо автомобілів на єврономерах.

Вуличний рух у Києві

Вуличний рух у Києві

Голова комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради України Ніна Южаніна вважає, що постанова Верховного суду стосовно використання автомобіля з іноземною реєстрацією погіршить ситуацію для українців. У вівторок, 23 жовтня, вона виступила за якнайшвидше ухвалення в другому читанні закону, який вирішив би проблему з так званими "євробляхами".

"Ця постанова Верховного суду містить гірші положення для громадян України, ніж ви собі уявляєте! Кожен громадянин повинен знати про відповідальність - це великі суми штрафу", - цитує її "Інтерфакс-Україна".

На сайті партії "БПП", до фракції якої належить Южаніна, уточнюється, що йдеться про законопроекти №8487 та №8488 щодо акцизу та ввезення автомобілів на митну територію України, ухвалені в липні в першому читанні. Депутатка також зазначила, що Національна поліція України не має доступу до бази митників, щоб перевірити авто на єврономерах, "тому ці норми враховано в проектах законів".

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Власник автомобіля на "єврономерах" домігся скасування штрафу за нерозмитнення.

Учасники акції власників авто на єврономерах блокують вулицію Грушевського в центрі Києва та вимагають доступного розмитнення імпортних автомобілів. В акції бере участь близько тисячі автомобілістів. (11.07.2018)

Українська влада нарешті зважилась навести порядок з автомобілями, які їздять на номерних знаках інших країн, та встановити правила гри на ринку вживаних авто. (19.06.2018)

Народні депутати України проголосували в першому читанні за законопроекти, якими пропонується знизити акцизи на розмитнення автомобілів та посилити відповідальність за їхнє нерозмитнення. (13.07.2018)

За її даними, менше ніж за рік в Україну було завезено понад півмільйона автомобілів на єврономерах. "Інформація різна, але за ті кілька місяців, за неповний 2018 рік, завезено більше ніж півмільйона автомобілів. Чи справді ця кількість сягнула двох мільйонів чи менше, я не можу стверджувати", - сказала вона.

Законопроект №8488 пропонує встановити штрафи за порушення терміну перебування автомобілів на іноземних номерах у режимі транзиту. Крім нинішнього штрафу в розмірі 8,5 тисяч гривень за порушення терміну більше ніж на десять діб, пропонується санкція за порушення строку від 20 до 30 діб - 85 тисяч гривень, понад 30 діб (а також втрату або розукомплектацію транспортного засобу) - 170 тисяч гривень або конфіскація авто за рішенням суду.

Що вирішив Верховний Суд

Напередодні Верховний Суд України ухвалив постанову щодо справи про "євробляхи". Він вирішив, що користування автомобілем, ввезеним з метою транзиту через митну територію України, не є адміністративним правопорушенням за частиною 2 статті 469 Митного кодексу України.

Утім, є й інші статті Митного кодексу, за які теоретично можуть притягти до відповідальності власника "євроблях", як-от стаття 470 щодо порушення термінів транзитного переміщення чи стаття 485 щодо ухилення від митних платежів. 

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Deutschland Fitnessstudio (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

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Вуличний рух у Києві

Южаніна: Рішення ВСУ про "євробляхи" зробить гірше українцям

Голова профільного комітету Верховної Ради закликає якнайшвидше ухвалити закон про "євробляхи". 

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