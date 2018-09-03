 Що треба знати про вибори та протести 9 вересня в Росії | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.09.2018

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Політика й суспільство

Що треба знати про вибори та протести 9 вересня в Росії

У єдиний день голосування 9 вересня у Росії відбудуться вибори губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів. Результати можуть неприємно здивувати чинну владу, вважають експерти.

Єдиний день голосування в Росії

У Росії в неділю, 9 вересня, відбудуться десятки регіональних та федеральних виборів. Жителі різних регіонів вибиратимуть нових глав регіонів і депутатів у місцеві органи законодавчої влади. Соціологи прогнозують низьку явку. Того ж дня прихильники опозиціонера Олексія Навального планують провести мітинги проти підвищення пенсійного віку, більшість з яких не узгоджені.

Вибори в регіонах: найпомітніші кампанії

Кампанію 2018 року чимало експертів називають однією з найменш помітних за останні роки. В першу чергу, для виборців. Казати про якусь реальну конкуренцію на більшості виборів регіонального рівня не доводиться, відзначають аналітики. "На ранніх підступах не допущені яскраві кандидати, регіональні еліти, котрі могли хоч якось скласти конкуренцію владі", - вважає співголова асоціації "Голос" Григорій Мельконьянц. Іти на вибори без підтримки влади небезпечно, переконаний він. Такі кандидати відразу починають стикатися з адміністративним тиском, аж до порушення кримінальних справ. У доповіді фонду "Ліберальна місія" осінні вибори в Росії вже назвали рекордними за кількістю "зняття" партійних списків після реєстрації.

Найбільш передбачувані вибори - губернаторські. 22 глав регіонів, включно з мером Москви, виберуть напряму. "Там, в принципі, все зачищене, але є три регіони з найслабшими губернаторами. Це Хабаровський край, Хакасія та Володимирська область. Цікаво, як виборці голосуватимуть за них в умовах, коли опоненти слабкі, але незадоволення місцевих жителів зростає", - говорить політолог, доцент факультету соціальних наук університету "Вища школа економіки" Олександр Кинєв.

Низькою є конкуренція й на виборах до регіональних парламентів. Навіть тих опозиційних кандидатів, котрих зареєстрували, врешті-решт знімали з виборів через суд за позовами партій-конкурентів. Виняток - вибори до законодавчих органів Єкатеринбурга, Бурятії, Іркутської та Ульяновської областей. Там є опозиційні кандидати, котрі пройшли за списками і кандидатури яких допущені до голосування.

"На мій погляд, найцікавіша кампанія - це, звісно, Іркутська область. Там і губернатор комуніст, і "Єдина Росія" розколота, тому що всередині партії йде боротьба різних груп одна з одною", - відзначає Кинєв.

Як Москва бореться за явку виборців

Вибори мера російської столиці (також без реальної політичної конкуренції) перетворюються, скоріше, на референдум про довіру до чинної влади, вважають експерти. З 32-х кандидатів у підсумковий бюлетень внесені прізвища лише п'ятьох, включаючи теперішнього голову міста Сергія Собяніна. Через так званий муніципальний фільтр у ньому не виявилося жодного представника позасистемної опозиції: на вибори не пройшли ані Дмитро Гудков з "Партії змін", ані Ілля Яшин з руху "Солідарність".

Основний адміністративний ресурс витратили на два напрямки: з одного боку, на боротьбу з незручними кандидатами на етапі їх висунення та реєстрації, з іншого, - на мобілізацію виборців.

"Москва - багатий регіон, і перед кожними виборами влада робить щось, що має сподобатися виборцеві", - пояснює Мельконьянц. Найяскравіший приклад - голосування на 209 дільницях, відкритих за межами столиці. Це перший випадок в історії російських виборів, коли вибори проходять в одному регіоні, а виборчі дільниці відкриваються в інших. Водночас уряд Москви анонсував програму розвитку інфраструктури дачних селищ. За даними спостерігачів з асоціації "Голос", деякі садові товариства сприймають показники явки на виборах як певний індикатор того, буде в їхньому дачному поселенні розгорнута ця програма чи ні. Для зручності тих же дачників час роботи виборчих дільниць подовжили на дві години.

Щоб підняти явку виборців, у Москві використовують той самий сценарій, що й на березневих президентських виборах. Якщо загальний бюджет московських виборів становив півмільярда рублів, то на інформаційну кампанію перед виборами московський міський виборчий комітет виділив 86 мільйонів рублів, а на прикрашення виборчих дільниць - 109 мільйонів. Анонси виборів можна було бачити влітку на міському транспорті, банерах у кав'ярнях та крамницях. Для наочної агітації використали навіть фрагменти картин Марка Шагала та Едварда Мунка.

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Російського опозиціонера Олексія Навального затримали в Москві неподалік його будинку. Прес-секретарка політика припускає, що таким чином влада хоче запобігти акції протесту, запланованій на вересень. (25.08.2018)

Організаторами нової хвилі мітингів проти пенсійної реформи в Росії були комуністи та демократична опозиція. В акціях протесту взяли участь десятки тисяч осіб. (02.09.2018)

Виборців також закликають на дільниці подарунками та концертами. Наприклад, виборцям віком до 30 років обіцяють у Москві безплатні квитки на концерт популярних виконавців.

Мітинги проти пенсій

На єдиний день голосування призначені й мітинги прихильників опозиціонера Олесія Навального проти підвищення пенсійного віку. Акції заявлені у понад 80 містах. У багатьох із них, включно з Москвою, влада не узгодила акції. Дозволи міської влади отримані тільки в Санкт-Петербурзі та Чебоксарах. Сам Навальний на мітинги вийти не зможе, оскільки відбуває 30 діб адміністративного арешту за організацію січневої протестної акції. Втім, співробітники його штабів активно поширюють - у тому числі на каналах YouTube - відео із закликом політика йти на мітинги та не голосувати за чиновників, які підтримали пенсійну реформу.

У відповідь на це Центрвиборчком, Роскомнагляд, Федеральна антимонопольна служба та прокуратура вже надіслали попередження в Google. Згоду міжнародної компанії продавати Навальному рекламні інструменти російські відомства розглядають як втручання у вибори.

"Ці ініціативи щодо Google - наслідок внутрішньої істерії російської влади, - вважає Кинєв. - Коли влада почне нервувати, люди це відчують і почнуть поводитися абсолютно навпаки". За словами експерта, саме цей факт може підняти явку протестного електорату на виборах. Як наслідок - результати в низці регіонів стануть для влади неприємною несподіванкою.

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    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


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Єдиний день голосування в Росії

Що треба знати про вибори та протести 9 вересня в Росії

У єдиний день голосування 9 вересня у Росії відбудуться вибори губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів. 

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