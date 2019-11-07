Що таке базова пенсія у Німеччині і хто її отримуватиме

Бідних людей похилого віку в Німеччині відносно небагато. Але кількість тих, кому ледве вистачає пенсії на життя, зростає - навіть попри те, що ці люди пропрацювали тридцять п'ять років, платили пенсійні внески, виховували дітей і присвячували час догляду за близькими. Після виходу на пенсію їхня щомісячна допомога за віком нерідко не є вищою, ніж у тих людей, хто внески в пенсійну касу не платив, а жив на соціальні виплати. Це - очевидна несправедливість, усунути яку правлячі коаліції в Німеччині намагаються ще з 2009 року.

Мінімальна пенсія в Німеччині: все залежить від стажу

В Європі є різні пенсійні моделі, наприклад, встановлені мінімальні розміри пенсії. У Німеччині мінімальної пенсії в звичному вигляді немає. Орієнтиром служить сума в 512 євро - на неї може розраховувати пенсіонер, який отримував зарплату на рівні мінімальної. Але, в принципі, розмір пенсії визначається сумою пенсійних відрахувань, накопичених за роки роботи: чим вони вищі, тим вищою є пенсія.

Принцип простий, але не ідеальний: сьогодні вже понад півмільйона осіб похилого віку у ФРН опинилися в ситуації, коли без допомоги держави обійтися вони не можуть. Кількість таких пенсіонерів з 2003 року, за даними Федерального статистичного відомства Destatis, зросла вдвічі (тоді було лише 257 тисяч).

Коли в Німеччині старим людям не вистачає на життя

З якого моменту пенсіонер в Німеччині вважається таким, що потребує фінансової допомоги? Якщо сумарний дохід особи не перевищує 865 євро на місяць, то об'єднання німецьких фондів пенсійного страхування Deutsche Rentenversicherung рекомендує звернутися за соціальною допомогою. Вона називається в Німеччині базовим матеріальним забезпеченням (Grundsicherung).

Покриває ця допомога витрати на оренду житла і опалення, одяг, медичне страхування. Розмір допомоги може відрізнятися в залежності від конкретного випадку, також вона відрізняється в різних федеральних землях: десь, наприклад, дорожчою є оренда житла тощо.

У Німеччині склався консенсус, що модель такої соціальної допомоги не підходить для пенсіонерів. Хоча б тому, що вони заслужили пенсію "на знак поваги до їхньої праці", як кажуть політики. По-друге, вважається, що за допомогою держави вже сьогодні могли б звернутися ще щонайменше півмільйона людей, але з почуття сорому і через незнання своїх прав не роблять цього.

Пенсія і питання справедливості в Німеччині

У суперечці щодо базової пенсії важливе значення мали заклики до справедливості. Хтось називає несправедливим, що запровадження базової пенсії підвищить навантаження на молодих людей, які зараз платять пенсійні внески; а хтось вважає несправедливим, що базова пенсія в нинішньому вигляді дістанеться багатьом з тих, хто її не потребує. Класичним прикладом вважається "дружина дантиста": можливо, вона сама отримувала мало, допомагаючи в приймальні у чоловіка-лікаря, але зате, мовляв, його великої пенсії вистачить їм обом.

У суспільних дискусіях в Німеччині нерідко наводився приклад сусідів-голландців як більш вдалий. У Нідерландах базова пенсія існує, і багато німецьких пенсіонерів з заздрістю дивляться на її розмір - 1200 євро щомісяця за єдиної умови: претендент на її отримання повинен прожити 50 років в країні. Якщо пенсіонер ще й платив відрахування до пенсійного фонду, то розмір пенсії буде вищим.

Натомість у Німеччині 1200 євро - не мінімальний, а середній рівень пенсії, після можливої ​​сплати податків (деякі пенсії теж оподатковуються) і відрахувань за медичне страхування і страхування на випадок необхідності в догляді.

Базова пенсія: скільки і для кого

Щоб гарантувати гідну старість, а також позбавити пенсіонерів, які потребують допомоги, неприємних походів до соціальних служб та подачі прохань про допомогу, держава задумалася про шляхи вирішення проблеми. Один з них - базова пенсія. Коаліційний уряд Німеччини, який складається з консервативного блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) і баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС), а також Cоціал-демократичної партії (СДПН), за підсумками виборів 2017 року пообіцяв домовитися про пенсійну реформу.

Переговори затяглися, але в неділю, 10 листопада, сторони оголосили про досягнення компромісу. Основні пункти реформи: базова пенсія повинна бути вищою за існуючу соціальну допомогу щонайменше на 10 відсотків. У 35-річний стаж зарахують роки, проведені в декреті, і час догляду за родичами.

Політики - як всередині коаліції, так і в партії Меркель - довго сперечалися про те, чи варто перевіряти і наскільки досконально, чи дійсно претенденти потребують базової пенсії. У підсумку уряд вирішив перевіряти лише доходи пенсіонерів. Принизливих походів у соціальні відомства їх позбавлять: дані про доходи автоматично надійдуть в пенсійні фонди з податкових відомств.

Надбавка є відчутною, особливо для жінок - їх набагато більше серед тих, хто сьогодні отримує низьку пенсію. Скажімо, перукарка, яка заробляла на рівні мінімальної зарплати і вийшла на заслужений відпочинок з пенсією у 513 євро, може розраховувати на підвищення до 961 євро.

Таке зростання, за задумом уряду, має відповідати принципу: "Хто працював, повинен отримувати більше, ніж той, хто не працював". Але точна формула обчислення базової пенсії є складною і буде прив'язана до суми відрахувань до пенсійного фонду, щоб не порушити інший принцип: "Хто більше заплатив, той повинен більше і отримувати".

Ті особи, чий сумарний дохід (включаючи, наприклад, суми від здачі житла в оренду) не перевищує 1250 євро, і хто відповідає іншим умовам цієї соціальної програми, можуть розраховувати на базову пенсію. Щоб уникнути зловживань, в сім'ях будуть розраховувати необхідність базової пенсії із врахуванням їхнього загального доходу. Якщо сумарні доходи подружжя перевищують 1950 євро, то базову пенсію вони не отримають. Хто 35 років стажу не набрав, права на базову пенсію також не отримує.

Суму додаткових витрат на реформу влада поки що не називає - за даними одного з міністрів, знадобиться близько 1,5 мільярда євро бюджетних коштів щорічно. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2021 року.