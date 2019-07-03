Що робити з Прип’яттю під ЧАЕС: зберегти чи зруйнувати (відео)

Статус об'єкта, що охороняється ЮНЕСКО, означав би, що можна було б краще контролювати процеси, які відбуваються в Прип'яті. Зокрема, якщо хтось спробує там щось зламати, знищити або розфарбувати - це вже була б кримінальна стаття, бо це вже був би вандалізм. Наявність того чи іншого статусу, а не просто статусу радіоактивних руїн, дозволить адекватно адмініструвати і використовувати цю територію.