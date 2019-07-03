Що робити з Прип’яттю під ЧАЕС: зберегти чи зруйнувати (відео)

Чи є у Прип’яті майбутнє? Чому покинуте місто потребує охоронного статусу? Чи реально врятувати його після років вандалізму і мародерства? Інтерв'ю DW з громадським активістом Олександром Сиротою.
Статус об'єкта, що охороняється ЮНЕСКО, означав би, що можна було б краще контролювати процеси, які відбуваються в Прип'яті. Зокрема, якщо хтось спробує там щось зламати, знищити або розфарбувати - це вже була б кримінальна стаття, бо це вже був би вандалізм. Наявність того чи іншого статусу, а не просто статусу радіоактивних руїн, дозволить адекватно адмініструвати і використовувати цю територію.
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