Що не так з екологією в Україні? (відео)

Environmental Performance Index або просто EPI - це глобальний аналіз екологічної ефективності країн, який проводить Єльський університет разом з Колумбійським та Всесвітнім економічним форумом. Результати оприлюднюються раз на два роки. Досліджуються 32 показники в 11 категоріях. Зокрема, якість повітря та питної води, зміна клімату, біорізноманіття. Цей індекс дозволяє зрозуміти стан навколишнього середовища, здоров’я населення та державної політики в сфері екології кожної конкретної країни. Подробиці дивіться у сюжеті DW:

