Що не так з екологією в Україні? (відео)

Україна - на 60 місці серед 180 країн світу, згідно з актуальним Індексом екологічної ефективності. Що не так з екологією в Україні? Чому цей індекс важливий? І хто очолює рейтинг найбільш "зелених" країн світу?
Environmental Performance Index або просто EPI - це глобальний аналіз екологічної ефективності країн, який проводить Єльський університет разом з Колумбійським та Всесвітнім економічним форумом. Результати оприлюднюються раз на два роки. Досліджуються 32 показники в 11 категоріях. Зокрема, якість повітря та питної води, зміна клімату, біорізноманіття. Цей індекс дозволяє зрозуміти стан навколишнього середовища, здоров’я населення та державної політики в сфері екології кожної конкретної країни. Подробиці дивіться у сюжеті DW:
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