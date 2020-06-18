 Що не так з екологією в Україні? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.06.2020

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Економіка

Що не так з екологією в Україні? (відео)

Україна - на 60 місці серед 180 країн світу, згідно з актуальним Індексом екологічної ефективності. Що не так з екологією в Україні? Чому цей індекс важливий? І хто очолює рейтинг найбільш "зелених" країн світу?

Ukraine Waldbrände bei Tschernobyl (Getty Images/AFP/V. Shuvayev)

Лісові пожежі у Чорнобильській зоні, 2020 рік

Environmental Performance Index або просто EPI - це глобальний аналіз екологічної ефективності країн, який проводить Єльський університет разом з Колумбійським та Всесвітнім економічним форумом. Результати оприлюднюються раз на два роки. Досліджуються 32 показники в 11 категоріях. Зокрема, якість повітря та питної води, зміна клімату, біорізноманіття. Цей індекс дозволяє зрозуміти стан навколишнього середовища, здоров’я населення та державної політики в сфері екології кожної конкретної країни.  Подробиці дивіться у сюжеті DW: 
 

 

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