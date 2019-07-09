Що можна, а що не можна ввозити в Німеччину

Для тих, хто приїжджає в Німеччину на відпочинок або в гості, а також для тих, хто повертається сюди (з країн поза межами ЄС), діють однакові правила. Тобто правила поширюються на всіх, хто в'їжджає на територію ФРН: як на іноземців, так і на німців. Багато товарів можна ввозити без обмежень, але краще прочитати правила перед поїздкою.

Які продукти можна привезти в Німеччину

Серйозні обмеження існують щодо продуктів тваринного походження, вироблених не в країнах ЄС. В теорії молочну та м'ясну продукцію дозволяють ввозити в Європу через спеціальні пункти з черговим ветеринаром і тільки за наявності документів на ці товари. На практиці це означає, що сири, йогурти, сир, яйця, ковбаси, м'ясні консерви туристам краще з собою не привозити - з ними можуть виникнути проблеми. Виняток - дитяче та медичне харчування, продукти з мінімальним вмістом молока (наприклад, молочний шоколад або вершкові цукерки). До риби і морепродуктів не виникне претензій, якщо їхня вага не перевищує 20 кілограмів. Можна привезти з собою й ікру осетрових, але не більше 125 грамів на людину. Інші продукти тваринного походження (наприклад, мед) вагою до двох кілограмів можна брати з собою в Німеччину.

Через німецький кордон можна провозити гриби за двох умов: вони повинні бути їстівними і важити не більше двох кілограмів. Якщо гриби були зібрані в радіоактивних місцях, на них потрібно оформити спеціальний дозвіл ще до поїздки. Інше правило діє з приводу картоплі: її ввозити категорично забороняється. Те ж саме стосується виноградного листя і лози.

У Німеччині існують обмеження на ввезення деяких товарів

Ліки та вітаміни

До Німеччини можна брати з собою ліки, вітаміни і харчові добавки, які можуть знадобитися людині на час поїздки (максимальний термін - три місяці). Це правило стосується будь-яких медикаментів - виписаних як німецьким лікарем, так і лікарями за межами Німеччини. Не має значення, чи пройшли ліки реєстрацію в Німеччині чи ні.

Заборонено ввозити підроблені препарати і речовини, що потрапляють під антидопінгове законодавство. На час поїздки можна взяти з собою сильні знеболювальні (наприклад, морфін), якщо на них є рецепт від лікаря, завірений в консульстві або посольстві Німеччини.

Сигарети і алкоголь

Мандрівники старше 17 років можуть привезти в Німеччину не більше одного блоку сигарет (200 штук), 100 сигарил або 50 сигар. Зайве буде конфісковано. Плюс за кожну зайву сигарету загрожує штраф в 19 центів. Не обкладається митом літр алкоголю міцніше 22 градусів, чотири літри неігристого вина або 16 літрів пива.

Одна людина може провезти в Німеччину не більше 200 сигарет

Гроші та цінні речі

В країни Євросоюзу можна брати з собою не більше 10 тисяч євро. Якщо ви везете готівку або цінні папери на більшу суму, це необхідно вказати в декларації. Заповнити формуляр можна на офіційному сайті митниці ФРН. Загальна вартість привезених товарів не повинна перевищувати 430 євро, якщо ви подорожуєте на літаку або кораблі. Підроблені товари, наприклад, парфуми, одяг або неліцензійні DVD-диски, ввозити в Німеччину заборонено.

Ввезення тварин до Німеччини

Коти і собаки, яких привозять на територію Євросоюзу, повинні бути чиповані та нещодавно щеплені від сказу. Якщо ви в'їжджаєте в Німеччину зі своєю собакою чи котом, то від вас буде потрібна заява про те, що ви не будете продавати або віддавати вихованця іншим людям. Перед поїздкою у котів і собак беруть аналіз крові і видають ветеринарну довідку з перекладом англійською або німецькою мовою. Через небезпеку поширення пташиного грипу правила провезення птахів суворіші. А ось кроликів, морських свинок та хом'яків можна ввозити без додаткових процедур.

Це далеко не повний список правил. Детально вивчити всі інструкції можна на офіційному сайті посольства Німеччини в Україні або порталі німецької митниці.