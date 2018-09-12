 Що загрожує Угорщині та Польщі: як карають порушників договору про ЄС | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.09.2018

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Європа

Що загрожує Угорщині та Польщі: як карають порушників договору про ЄС

Якщо країна-член порушує фундаментальні цінності ЄС, може бути ініційована трирівнева процедура, на третьому рівні якої цю країну позбавляють права голосу. Два члени ЄС - Польща та Угорщина - вже на другому рівні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Європейський Союз - це не лише ситуативний політичний та економічний союз, це також спільнота ціннностей. Усі 28 країн-членів засвідчили своїми підписами під договором про ЄС, поміж іншого, свою відданість захисту людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та прав людини. Якщо ці цінності опиняються під загрозою в одній з країн-членів, інші країни мають можливість ініціювати процедуру, яка може врешті-решт призвести навіть до позбавлення країни-порушниці права голосу в Раді ЄС.

Ось як виглядає ця процедура відповідно до статті 7 договору про Європейський Союз:

Перший рівень: попередження

Єврокомісія, Європарламент або третина країн-членів мають право ініціювати розгляд ситуації в одній з країн-членів на засіданні Європейської Ради. Ця країна має можливість представити свій погляд на ситуацію перед Європейською Радою (зібранням глав держав та урядів країн ЄС), президентом Європейської Ради та головою Єврокомісії.

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Резолюція Європарламенту містить низку вимог до Варшави, які та повинна виконати, аби уникнути запуску механізму, що може призвести до втрати Варшавою права голосу в ЄС. (15.11.2017)

Запущена у Польщі судова реформа не на жарт занепокоїла ЄС. В Єврокомісї та Європарламенті побоюються, що в підсумку під загрозою в країні можуть опинитися навіть вільні вибори. Тепер Варшаві загрожують санкції. (19.07.2017)

Потім Європейська Рада проводить голосування, щоб визначити, чи є в згаданій країні "чіткий ризик серйозного порушення" фундаментальних цінностей. Для цього потрібна більшість у чотири п'ятих усіх членів ЄС - зараз це 22 держави. На цій стадії Рада також дає рекомендації та регулярно перевіряє, чи не покращилася ситуація у згаданій країні.

Другий рівень: дисциплінарна процедура

Наступний рівень ескалації може ініціювати третина країн-членів ЄС або Єврокомісія. Європарламент має дати свою згоду на те, аби Європейська Рада перевірила, чи йдеться про "серйозне та тривале порушення" у певній країні. Наприклад, у середу, 12 вересня, Європарламент дав "зелене світло" на проведення дисциплінарної процедури щодо Угорщини.

Тепер справа знову повертається до Європейської Ради. На цьому етапі зараз перебуває процедура щодо Польщі, яку було відкрито в грудні 2017 року. Позицію Польщі вже заслухали, і країна заявила, що й далі буде проводити свою суперечливу судову реформу. Тепер Рада може констатувати "серйозне та тривале порушення" фундаментальних цінностей. Це рішення, однак, мають одноголосно прийняти всі інші країни-члени. У випадку з Польщею цього поки що не сталося, тому що Угорщина підтримує польський уряд та блокує одноголосне голосування.

Третій рівень: санкції

У разі, якщо Європейська Рада одноголосно констатувала "серйозне та тривале порушення" договору ЄС, на країну-порушника можуть бути накладені санкції. Для цього потрібна тепер лише кваліфікована більшість: на сьогодні це 21 країна-член, що представляє щонайменше 65 відсотків загального населення ЄС. Стаття 7 дає Європейській Раді право "призупинити певні права", максимум - право голосу країни-члена в Раді. Незважаючи на це, країна все одно повинна далі виконувати зобов'язання, які взяла на себе при вступі до ЄС, зокрема сплачувати внески до спільного бюджету ЄС.

Якщо ситуація в цій країні, з погляду Ради, покращується, Європейська Рада може - такою самою кваліфікованою більшістью - повернути країні призупинені права.

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Порушення договору про ЄС - як за це карають

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