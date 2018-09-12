Що загрожує Угорщині та Польщі: як карають порушників договору про ЄС

Європейський Союз - це не лише ситуативний політичний та економічний союз, це також спільнота ціннностей. Усі 28 країн-членів засвідчили своїми підписами під договором про ЄС, поміж іншого, свою відданість захисту людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та прав людини. Якщо ці цінності опиняються під загрозою в одній з країн-членів, інші країни мають можливість ініціювати процедуру, яка може врешті-решт призвести навіть до позбавлення країни-порушниці права голосу в Раді ЄС.

Ось як виглядає ця процедура відповідно до статті 7 договору про Європейський Союз:

Перший рівень: попередження

Єврокомісія, Європарламент або третина країн-членів мають право ініціювати розгляд ситуації в одній з країн-членів на засіданні Європейської Ради. Ця країна має можливість представити свій погляд на ситуацію перед Європейською Радою (зібранням глав держав та урядів країн ЄС), президентом Європейської Ради та головою Єврокомісії.

Потім Європейська Рада проводить голосування, щоб визначити, чи є в згаданій країні "чіткий ризик серйозного порушення" фундаментальних цінностей. Для цього потрібна більшість у чотири п'ятих усіх членів ЄС - зараз це 22 держави. На цій стадії Рада також дає рекомендації та регулярно перевіряє, чи не покращилася ситуація у згаданій країні.

Другий рівень: дисциплінарна процедура

Наступний рівень ескалації може ініціювати третина країн-членів ЄС або Єврокомісія. Європарламент має дати свою згоду на те, аби Європейська Рада перевірила, чи йдеться про "серйозне та тривале порушення" у певній країні. Наприклад, у середу, 12 вересня, Європарламент дав "зелене світло" на проведення дисциплінарної процедури щодо Угорщини.

Тепер справа знову повертається до Європейської Ради. На цьому етапі зараз перебуває процедура щодо Польщі, яку було відкрито в грудні 2017 року. Позицію Польщі вже заслухали, і країна заявила, що й далі буде проводити свою суперечливу судову реформу. Тепер Рада може констатувати "серйозне та тривале порушення" фундаментальних цінностей. Це рішення, однак, мають одноголосно прийняти всі інші країни-члени. У випадку з Польщею цього поки що не сталося, тому що Угорщина підтримує польський уряд та блокує одноголосне голосування.

Третій рівень: санкції

У разі, якщо Європейська Рада одноголосно констатувала "серйозне та тривале порушення" договору ЄС, на країну-порушника можуть бути накладені санкції. Для цього потрібна тепер лише кваліфікована більшість: на сьогодні це 21 країна-член, що представляє щонайменше 65 відсотків загального населення ЄС. Стаття 7 дає Європейській Раді право "призупинити певні права", максимум - право голосу країни-члена в Раді. Незважаючи на це, країна все одно повинна далі виконувати зобов'язання, які взяла на себе при вступі до ЄС, зокрема сплачувати внески до спільного бюджету ЄС.

Якщо ситуація в цій країні, з погляду Ради, покращується, Європейська Рада може - такою самою кваліфікованою більшістью - повернути країні призупинені права.