Що думає про Росію й Україну родич жертв MH17

Залишилося дещо більше трьох місяців до 9 березня 2020 року, коли в Нідерландах почнеться процес у справі про авіакатастрофу MH17, коли Boeing "Малайзійських авіаліній" був збитий у небі над Донбасом в липні 2014 року. Всі 298 пасажирів, які перебували на борту літака, загинули.

Через п'ять років слідчі Міжнародної слідчої групи (JIT) назвали чотирьох підозрюваних: трьох росіян і громадянина України. З якими почуттями чекають на суд родичі жертв? Кореспондент DW поговорив з одним з них.

"Я ходитиму на всі засідання суду від самого початку. Я хочу знати, хто в цьому винен", - говорить нідерландець Піт Плуг. Йому треба 40 хвилин їхати на машині, щоб дістатися від будинку під Утрехтом до юридичного комплексу біля аеропорту Схіпхол під Амстердамом. Саме там відбудеться кримінальний процес - найбільший в історії Нідерландів.

З 298 загиблих в авіакатастрофі не вдалося знайти рештки двох жертв

"Цей день все змінив", - каже Плуг: 17 липня 2014 року Boeing "Малайзійських авіаліній" вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, але на сході України поблизу кордону з Росією його збила випущена з землі ракета. Уряд Нідерландів впевнений, що основну провину за катастрофу Boeing несе Росія.

Версія слідства: з 53-ї Курської бригади ЗС РФ на територію України надійшов зенітно-ракетний комплекс "Бук", який і запустив ракету. Росія звинувачення на свою адресу відкидає.

Плуг втратив в катастрофі MH17 старшого брата, невістку і племінника. Брат з дитинства захоплювався біологією, пізніше захистив докторську на тему тропічних риб. У поїздку взяв дружину і сина, щоб показати їм тропіки, в яких часто працював. Їхні рештки знайшли, а ось брата ідентифікувати так і не вдалося. "Нічого не залишилося - ні тіло не знайшли, ні багаж". З 298 загиблих рейсу MH17 не ідентифіковано лише двоє: 15-річного Гарі Слока і 58-річного Алекса Плуга.

"Мама до останнього фантазувала, що брат живе десь на прекрасному острові. Хоча усвідомлювала, що він мертвий", - продовжує Плуг. На церемонії поховання були три фотографії, але лише дві труни - дивне почуття, коли немає тіла, з яким можна попрощатися, ділиться Піт. Залишається лише невелика надія: "Кілька сотень не ідентифікованих до цього часу фрагментів проходять тестування з застосуванням нової технології, результати з'являться не раніше червня-липня наступного року".

Як Плуг став главою фонду пам'яті жертв рейсу MH17

У цю поїздку не поїхали дві дочки брата. Молодша закінчує навчання в університеті і хоче стати біологом - як батько. "Тепер я дбаю про них. Вони жартома називають мене "фейковим татом", - розповідає Плуг. Навіть говорячи про трагічні речі, 60-річний чоловік посміхається.

Як і багато родичів жертв MH17, Піт користувався допомогою психолога впродовж тривалого часу: "Але коли мені стало легше, зрив стався у дружини". До катастрофи MH17 Піт Плуг працював заступником глави адміністрації регіону, що межує з великим нідерландським містом Утрехт, а ще раніше керував фінансами в прокуратурі Нідерландів. Але Плуг швидко зрозумів, що він не житиме як раніше. Після смерті брата стало нікому доглядати за літніми батьками. Для них це був, за його словами, "остаточний удар": за кілька років до катастрофи MH17 вони втратили сестру-близнюка Піта. Самі батьки померли в 2019 році: "Я став сиротою".

Після трагедії чоловік пішов з роботи і очолив фонд "Катастрофа MH17". До фонду вступили практично всі, хто втратив близьких у цій трагедії - за даними Плуга, 95 відсотків всіх родичів жертв. За свою роботу він не отримує грошей, часто працює вдома: "Я - волонтер". При цьому робота займає практично весь день: він допомагає готуватися до кримінального процесу в Гаазі, вирішує питання, пов'язані з допомогою родичів, координує дії родичів щодо вже поданих позовів проти Росії в міжнародних судах, перш за все в ЄСПЛ.

Кілька разів на рік родичі зустрічаються з прокурором і керівником Міжнародної слідчої групи Фредом Вестербеке, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими членами Кабінету міністрів. "Рютте - наш найбільший прихильник в уряді", - зазначає Плуг. Навесні результати внутрішнього опитування родичів жертв катастрофи показали, що 95 відсотків з них довіряють результатам роботи Міжнародної слідчої групи, а 85 відсотків - довіряють уряду Нідерландів, повідомив Піт Плуг. "У нас регулярні і хороші контакти", - прокоментували DW відносини з фондом і в міністерстві юстиції і безпеки країни.

Росія і винні в катастрофі MH17 - очима нідерландця

Після трагедії, за словами Плуга, сильно змінилось його коло спілкування. "Коли через місяць після того, що сталося, я знову заговорив про катастрофу, один з друзів сказав: "Ну, Піт, уже час дивитися далі, життя триває". Я зрозумів, що він мене не зрозуміє, і добре для нього, що це так".

Ця дружба розпалася, але, за визнанням Плуга, з'явилися інші контакти. Багато нових знайомих запитують його про ставлення до Росії та до України. "Усі впевнені, що я ненавиджу росіян. Однак я жодної ненависті не відчуваю, - каже Піт Плуг. - Це російська армія або російська держава, які роблять дивні речі, утім це нічого не говорить про людей в Росії". Тим не менш, Плуг уникає спілкування з російською дружиною одного зі своїх родичів: "Ми й раніше не часто спілкувалися. А тепер я боюся говорити з нею про MH17".

До трагедії події в Східній Європі нідерландця мало цікавили: "Хіба що чув у новинах, і все". Катастрофа змусила його розбиратися в тому, що відбувається на Сході України. Сьогодні його інтерес дуже конкретний: дізнатися імена винних. Але що це дасть? "Це просто імена, вони мені нічого не скажуть. Чи був це Ігор, або Петро, або ще хтось - я не знаю цих людей. Але нам важливо знати, яку структуру представляли люди, які це зробили, і як вони збили літак: був це цілеспрямований удар по цивільному лайнеру чи ні".

Суд у справі про катастрофу Boeing "Малайзійських авіаліній" - це на роки

У січні Піт Плуг піде на курси англійської: "Коли почнеться суд, мені доведеться швидко шукати правильні слова для перекладу, знадобляться технічні терміни. Упевнений, що буде маса прохань про інтерв'ю". Глава фонду жертв катастрофи літака Boeing 777, що виконував рейс MH17, збирається відвідувати засідання суду не тільки заради себе, а й заради тих родичів, які не зможуть особисто бути присутніми на процесі. Суд триватиме не менше півтора року - і тільки у разі, якщо обвинувачені відмовляться від права найняти адвокатів. До цього часу вони цього не зробили. Якщо ж на процесі з'являться адвокати, то процес у справі MH17 затягнеться на кілька років. "П'ять, шість років - ніхто не зможе точно сказати. Однак це не має значення. Для мене це тепер сенс життя", - говорить Плуг.

Що стосується України, то він вважає питання її відповідальності вторинним. "Це не держава Україна збила літак. Але на наступному етапі ми хотіли б поговорити з Україною про те, що вона не закрила свій повітряний простір для цивільних літаків". Одна з цілей фонду - домогтися ухвалення міжнародних норм, що зобов'язують країни, в яких є військові конфлікти, закривати свій повітряний простір. "Ми не хочемо повторення. Рада безпеки Нідерландів кілька місяців тому опублікувала доповідь, головний висновок якої такий: повітряний простір над країнами, де є збройні конфлікти, і сьогодні залишається небезпечним", - підсумував Піт Плуг.

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