Що відомо про найбільшу мережу педофілів, розкриту в Німеччині

Те, що спочатку виглядало як окремо взятий випадок педофілії на заході Німеччини, врешті виявилося масштабною злочинною мережею. У жовтні 2019 року німецька влада розпочала розслідування щодо 43-річного чоловіка з міста Бергіш-Гладбах у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Його підозрювали в тому, що він ґвалтував свою маленьку доньку і записував свої дії на відео, якими потім ділився в Інтернеті.

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Однак невдовзі стало зрозуміло, що йдеться про цілу німецькомовну онлайн-мережу педофілів, що налічує близько 30 тисяч анонімних користувачів: саме стільки IP-адрес вдалося виявити слідчим. Ідентифікувати їх усі, втім, поки що не вдалося: в Німеччині немає закону, що зобов'язує соціальні мережі зберігати та видавати правоохоронним органам дані про користувачів. Наразі у справі проходять 72 особи, 10 із них вже заарештовані, проти восьми висунуто обвинувачення.

Elysium - майданчик для педофілів у даркнеті

Як пояснив міністр юстиції Північного Рейну-Вестфалії Петер Бізенбах (Peter Biesenbach), учасники мережі поширювали в групових чатах і месенджерах дитячу порнографію, обговорювали педофілію й ділилися порадами - зокрема про те, як заспокоїти дитину, щоб можна було її безперешкодно використовувати. "Тих, хто вагався, інші підбадьорювали й підштовхували до того, щоб вони втілили в життя свої наміри", - розповів Бізенбах.

Педофіли часто користуються даркнетом

Розкрите угруповання має всі шанси стати найбільшою мережею педофілів, розкритою досі в Німеччині. Однак далеко не єдиною. Наприклад, 2018 року перед німецьким судом постали четверо громадян ФРН, які в тіньовому секторі Інтернету - даркнеті - створили й адміністрували сайт для педофілів Elysium: на ньому зареєструвалися понад 111 тисяч користувачів з усього світу. Портал, що поширював дитячу порнографію і допомагав влаштовувати зустрічі для сексуального насильства над дітьми, був видалений в червні 2017 року.

Чи можна казати про зростання числа педофілів у ФРН?

Кількість зареєстрованих на території Німеччини випадків сексуального насильства щодо дітей та поширення дитячої порнографії неухильно зростає.

У 2019 році було порушено 16 тисяч кримінальних справ за фактом сексуального насильства щодо неповнолітніх. Крім того, у 2019 році на розслідуванні в німецькій поліції перебувало понад 12 тисяч злочинів, пов'язаних з дитячою порнографією: це вдвічі більше, ніж у 2016 році.

На засіданні суду в справі про найбільшу мережу педофілів у ФРН, травень 2020 року

Втім, число виявлених випадків далеко не завжди вказує на реальне зростання числа педофілів, пояснює Томас-Ґабріель Рюдіґер (Thomas-Gabriel Rüdiger), експерт з кібербезпеки з Вищої школи поліції Бранденбургу. Чим активніше поліція займається цією проблемою, тим більше випадків фіксується, зазначає він. При цьому, за оцінками експертів, як і раніше в цілому виявити вдається тільки один з 15-20 випадків сексуального насильства щодо дітей.

Жертвами педофілів стали понад 40 дітей

Тим часом у справі "Бергіш-Гладбах" вже ідентифіковано понад 40 постраждалих: цим дітям, як правило, потрібна психологічна допомога.

Йоганнес-Вільгельм Реріґ

"Дівчатка і хлопчики готові говорити про насильство, якому вони піддаються, тільки перебуваючи в безпечному середовищі. Тому в школах і дитячих садках, а також у спортклубах мають бути створені для цього всі необхідні умови", - підкреслив незалежний німецький Уповноважений із питань сексуальних зловживань щодо дітей Йоганнес-Вільгельм Реріґ (Johannes-Wilhelm Rörig).

У Німеччині кримінальне покарання передбачено не тільки для тих, хто вчиняє насильство щодо дітей або знімає свої дії на відео, але і для тих, хто обмінюється такими матеріалами або переглядає дитячу порнографію в Інтернеті.

Вихід - глобальне кримінальне законодавство?

Експерт з кібербезпеки Томас-Габріель Рюдіґер, втім, не вважає, що виявлені останнім часом випадки насильства над дітьми вказують на сплеск педофілії в Німеччині. В інтернеті немає фізичних кордонів, що дозволяє злочинцям з різних країн знайомитися і спілкуватися між собою, наголошує він. "Для цього їм навіть не потрібно знати іноземні мови: вони використовують для перекладу програмне забезпечення ", - зазначає експерт.

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При цьому матеріали сексуального характеру, включаючи сексуальне насильство, широко поширені в мережі. "Саме ця відкритість і створює у користувачів враження, що ризик зазнати покарання за такі дії мізерно малий", - пояснює Томас-Габріель Рюдіґер. А це, своєю чергою, усуває стримувальний фактор і призводить до того, що злочинці поводяться в Інтернеті агресивніше і відкритіше, підкреслює він.

На погляд Рюдіґера, одна з головних проблем полягає в тому, що країни намагаються боротися з педофілами в інтернеті окремо, а не спільно. У цьому їм могло б допомогти глобальне кримінальне законодавство, резюмує експерт.