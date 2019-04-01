 Що більше турбує європейців - еміграція чи імміграція? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.04.2019

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Європа

Що більше турбує європейців - еміграція чи імміграція?

Після кризи біженців 2015 року тема імміграції відіграє важливу роль у європейській політиці, зокрема, перед виборами до Європарламенту. Однак, як показує дослідження ECFR, багатьох європейців більше турбує еміграція.

Мігранти з Африки біля берегів Італії (фото з архіву)

Мігранти з Африки біля берегів Італії (фото з архіву)

Жителів шести країн Південної та Східної Європи більше непокоїть проблема виїзду їхніх співвітчизників за кордон, аніж притік мігрантів до їхніх країн. Про це свідчить дослідження Європейської ради міжнародних відносин (ECFR), дані якого оприлюднила The Guardian у понеділок, 1 квітня.

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Про те, що їх більше турбує еміграція, аніж імміграція, зазначили респонденти в Румунії, Угорщині, Греції, Польщі, Італії та Іспанії. У всіх цих країнах останніми роками спостерігався нульовий приріст населення або стрімкий його відтік. Наприклад, населення Румунії за останні десять років скоротилося на 10 відсотків. У трьох серед зазначених країн - Іспанії, Італії та Греції - більшість респондентів заявили, що підтримали б запровадження контролю над еміграцією.

Водночас у країнах Північної та Західної Європи страхи, пов'язані з імміграцію, переважають занепокоєння через еміграцію. Загалом серед респондентів, які взяли участь у дослідженні, 20 відсотків вважають більшою проблемою еміграцію, тоді як 32 відсотки більше переймаються імміграцією.

Від початку європейської міграційної кризи у 2015 році, коли притулку в різних країнах-членах Євросоюзу попросили 1,2 мільйона осіб, рівень міграції до ЄС, за даними Ради ООН з прав людини, скоротився більш ніж на 90 відсотків.

Теми передвиборчої боротьби

Опитування, проведене британською компанією YouGov, охопило майже 50 000 респондентів із 14 країн ЄС. Дослідження мало на меті виявити, які проблеми турбують європейців перед травневими виборами до Європарламенту. Представники 14 країн, у яких проводилося опитування, отримають 80 відсотків місць у новому складі парламенту.

Згідно з дослідження, міграція не є єдиною проблемою, яка турбує європейців, - незважаючи на те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та міністр внутрішніх вправ Італії Маттео Сальвіні і намагаються представити її як центральну проблему напередодні виборів до Європарламенту. Опитування показало, що корупція, націоналізм, тероризм і кліматичні зміни також є дуже важливими для опитаних. Так, більшість респондентів вважають, що вирішення проблем навколишнього середовища є пріоритетнішим, ніж економічне зростання.

Вибори до Європарламенту є другими найбільшими у світі після виборів у Індії. Обрання 709 депутатів парламенту відбудуться 23-26 травня у 27 країнах ЄС (або у 28, якщо Великобританія до того часу залишиться у складі ЄС).

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