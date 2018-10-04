Щонайменше 60 людей загинули унаслідок аварії бензовоза в Конго

Щонайменше 60 осіб загинули, іще близько сотні отримали серйозні опіки в суботу, 6 жовтня, внаслідок пожежі після аварії бензовоза на заході Демократичної Республіки Конго. На місці аварії було виявлено 53 обгорілі тіла, ще семеро людей померли від отриманих травм у лікарні, повідомляє агентство AFP. Виконувач обов'язків губернатора Центрального регіону Конго Атоу Матабуана також повідомив, що близько сотні людей дістали опіки другого ступеня.

ДТП сталася на одній з найважливіших магістралей країни, що з'єднує столицю країни Кіншасу із єдиним морським портом Матаді на узбережжі Атлантичного океану. Лікарі повідомили, що дві мобільні клініки евакуюють травмованих з місця аварії. В інтернеті були поширені фото і відео, на яких показано, як ушкоджених транспортували також на мотоциклах та приватних автомобілях.

Одна з рдіостанцій повідомила, що вогонь від вибуху бензовоза "швидко поширився, охоплюючи будинки неподалік".