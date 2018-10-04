 Щонайменше 60 людей загинули унаслідок аварії бензовоза в Конго | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2018

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Новини

Щонайменше 60 людей загинули унаслідок аварії бензовоза в Конго

Аварія бензовоза на одній з головних магістралей Конго призвела до загибелі щонайменше 60 осіб. Ще близько сотні людей отримали тяжкі опіки.

Аварія бензовоза трапилася на заході ДР Конго

Аварія бензовоза трапилася на заході ДР Конго

Щонайменше 60 осіб загинули, іще близько сотні отримали серйозні опіки в суботу, 6 жовтня, внаслідок пожежі після аварії бензовоза на заході Демократичної Республіки Конго. На місці аварії було виявлено 53 обгорілі тіла, ще семеро людей померли від отриманих травм у лікарні, повідомляє агентство AFP. Виконувач обов'язків губернатора Центрального регіону Конго Атоу Матабуана також повідомив, що близько сотні людей дістали опіки другого ступеня.

ДТП сталася на одній з найважливіших магістралей країни, що з'єднує столицю країни Кіншасу із єдиним морським портом Матаді на узбережжі Атлантичного океану. Лікарі повідомили, що дві мобільні клініки евакуюють травмованих з місця аварії. В інтернеті були поширені фото і відео, на яких показано, як ушкоджених транспортували також  на мотоциклах та приватних автомобілях.

Одна з рдіостанцій повідомила, що вогонь від вибуху бензовоза "швидко поширився, охоплюючи будинки неподалік".

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