 Шість країн-членів РБ ООН закликали Росію повернути українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Шість країн-членів РБ ООН закликали Росію повернути українських моряків

Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Великобританія та Естонія вимагають від РФ виконання Мінських домовленостей, звільнення українських моряків та припинення підтримки бойовиків на Донбасі.

Радбез ООН (фото з архіву)

Радбез ООН (фото з архіву)

Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Великобританія та Естонія у вівторок, 16 липня, висунули вимогу до Росії повернути Україні захоплених у Керченській протоці моряків і припинити розпалювати конфлікт на Донбасі.

"Ми, як країни-члени Європейського Союзу, повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України разом з міжнародно визнаними кордонами і засуджуємо незаконну анексію Криму Росією", - йдеться у заяві країн-членів ООН, текст якої наводить на своїй сторінці у соцмережі Facebook постійне представництво України при ООН.

DW.COM

Москва вдруге хоче обговорити український закон про мову на Радбезі ООН. Київ використає це для обговорення питань звільнення українських моряків і в'язнів, обстрілів на Донбасі та відповідальності РФ за катастрофу МН17. (02.07.2019)

Українське міністерство закордонних справ звернулося до зовнішньополітичних відомств дружніх країн з вимогою тиснути на Росію задля звільнення затриманих моряків, повідомив його очільник Павло Клімкін. (02.06.2019)

Рада Безпеки ООН відмовилася проводити засідання щодо ухваленого в Україні закону про мову, скликати яке наполягала Росія. (20.05.2019)

Глава МЗС України Павло Клімкін впевнений, що Росія скоро звільнить усіх 24 українських моряків в обмін на політичні преференції. (10.07.2019)

Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Великобританія та Естонія закликали Росію негайно звільнити 24-х українських моряків, захоплених 25 листопада 2018 року, повернути українські кораблі, і відновити безперешкодне проходження суден у Азовському морі.

Також шість країн-членів РБ ООН закликали РФ не розпалювати конфлікт на Сході України, припинити фінансувати і забезпечувати зброєю бойовиків на Донбасі і почати виконувати Мінські домовленості.

Заява шести країн пролунала за підсумками засідання Ради Безпеки ООН, скликаного Росією щодо українського закону про мову.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко у своєму виступі на засіданні Радбезу ООН різко розкритикував наміри РФ втручатися у внутрішні справи України. "Країна, яка сторіччями репресувала українську мову та примусово витісняла її російською у всіх сферах суспільного життя, не має права розповідати нам, якою мовою писати та говорити", - зазначив Єльченко.

Нагадаємо, що напередодні в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Новий закон закріплює за українською статус єдиної державної мови, яка є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер на всій території України. 

Дивитись відео 01:45

Омбудсменка РФ про Олега Сенцова і полонених українських моряків (15.07.2019)

Аудіо й відео до теми

Омбудсменка РФ про Олега Сенцова і полонених українських моряків (15.07.2019)  

Реклама

Докладно

Меморіал у Нідерландах жертвам рейсу MH17

Річниця катастрофи MH17: розслідування завершене - що далі?

У п'яту річницю катастрофи рейсу MH17 DW зібрала основні факти і сценарії подальшого розвитку подій.  

Ігор Коломойський

Суд зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості Коломойського

Печерський райсуд Києва зняв арешт з 415 об'єктів нерухомості компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  