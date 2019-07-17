Шість країн-членів РБ ООН закликали Росію повернути українських моряків

Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Великобританія та Естонія у вівторок, 16 липня, висунули вимогу до Росії повернути Україні захоплених у Керченській протоці моряків і припинити розпалювати конфлікт на Донбасі.

"Ми, як країни-члени Європейського Союзу, повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України разом з міжнародно визнаними кордонами і засуджуємо незаконну анексію Криму Росією", - йдеться у заяві країн-членів ООН, текст якої наводить на своїй сторінці у соцмережі Facebook постійне представництво України при ООН.

Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Великобританія та Естонія закликали Росію негайно звільнити 24-х українських моряків, захоплених 25 листопада 2018 року, повернути українські кораблі, і відновити безперешкодне проходження суден у Азовському морі.

Також шість країн-членів РБ ООН закликали РФ не розпалювати конфлікт на Сході України, припинити фінансувати і забезпечувати зброєю бойовиків на Донбасі і почати виконувати Мінські домовленості.

Заява шести країн пролунала за підсумками засідання Ради Безпеки ООН, скликаного Росією щодо українського закону про мову.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко у своєму виступі на засіданні Радбезу ООН різко розкритикував наміри РФ втручатися у внутрішні справи України. "Країна, яка сторіччями репресувала українську мову та примусово витісняла її російською у всіх сферах суспільного життя, не має права розповідати нам, якою мовою писати та говорити", - зазначив Єльченко.

Нагадаємо, що напередодні в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Новий закон закріплює за українською статус єдиної державної мови, яка є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер на всій території України.