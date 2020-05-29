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Штучне запліднення покликане допомогти парам, які мають проблеми із зачаттям дитини природним шляхом. Можливим це стало завдяки британському вченому-фізіологу Роберту Едвардсу. Саме він розробив технологію штучного запліднення, за що отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. Перша дитина з пробірки - дівчинка, яку назвали Луїзою, - з'явилась на світ 25 липня 1978 року у Великобританії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.