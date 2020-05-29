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Штучне запліднення

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "штучне запліднення".

Штучне запліднення покликане допомогти парам, які мають проблеми із зачаттям дитини природним шляхом. Можливим це стало завдяки британському вченому-фізіологу Роберту Едвардсу. Саме він розробив технологію штучного запліднення, за що отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. Перша дитина з пробірки - дівчинка, яку назвали Луїзою, - з'явилась на світ 25 липня 1978 року у Великобританії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Я не мати Тереза: українка про те, чому стала сурогатною матір'ю

"Я не мати Тереза": українка про те, чому стала сурогатною матір'ю 29.05.2020

Чи важко бути сурогатною матір'ю? Як до цього ставляться власні діти і чоловік? Чи шкода віддавати дитину після пологів? Українка, яка народила трьох синів для іноземних пар, відверто розповіла DW про свій досвід.

Скандал з немовлятами: чи заборонять сурогатне материнство в Україні (25.05.2020) 25.05.2020

Після скандалу з немовлятами, яких через карантин не змогли забрати біологічні батьки-іноземці, в Україні вкотре спалахнула дискусія про сурогатне материнство. Навіть його прихильники погоджуються, що на ринку репродуктивних послуг потрібно нарешті навести лад.
Як Україна стає Меккою сурогатного материнства (відео)

Як Україна стає Меккою сурогатного материнства (відео) 10.05.2019

Україна перетворилася на один зі світових центрів репродуктивного туризму. Адже сурогатне материнство тут легальне, а ціни на такі послуги - порівняно низькі. Як українки стають сурогатними матерями - у репортажі DW.

Дитина на замовлення: як Україна стає Меккою сурогатного материнства (10.05.2019) 10.05.2019

Україна перетворилася на один зі світових центрів репродуктивного туризму. Адже сурогатне материнство тут абсолютно легальне, а ціни на такі послуги - порівняно низькі. Як українки стають сурогатними матерями - у репортажі DW.
Як лікують від безпліддя у Німеччині

Як лікують від безпліддя у Німеччині 25.07.2018

40 років тому народилася перша дитина з пробірки. Німеччина - один з лідерів у сфері застосування штучного запліднення. Як тут допомагають бездітним парам, які мріють про нащадків?

Першій "дитині з пробірки" виповнилось 40: як вона живе? (25.07.2018) 25.07.2018

Перша повністю здорова "дитина з пробірки" Луїза Браун народилася рівно 40 років тому у Великобританії. Народжених за допомогою штучного запліднення у світі вже 6 мільйонів. Як себе нині почуває "дитина з пробірки"?

Нові технології репродуктивної медицини в Німеччині (відео)

Нові технології репродуктивної медицини в Німеччині (відео) 24.05.2018

У клініки в Берліні щороку - 25 тисяч пацієнток, які не змогли завагітніти природним шляхом і вдалися до штучного запліднення. Завдяки новітнім технологіям від 65 до 80% пар повертаються додому з дитиною.

Штучне запліднення у ФРН: як відбувається і скільки коштує (23.05.2018) 23.05.2018

Жінки у Німеччині дедалі пізніше вирішують ставати мамами. Якщо не виходить завагітніти природним шляхом, на допомогу приходить репродуктивна медицина. Німецький досвід та новітні технології - в сюжеті DW.

Як спроектувати дитину за власним "дизайном" (18.05.2018) 18.05.2018

Хотете дитину з блакитними очима? З білявим волоссям і кучерями? З наукової точки зору, спроектувати власну дитину вже можливо. Дивіться, як це функціонує.
Німкені шукають сурогатних матерів в Україні (відео)

Німкені шукають сурогатних матерів в Україні (відео) 18.05.2018

У Німеччині сурогатне материнство заборонено, тому часто німецькі жінки звертаються до послуг закордонних фірм-посередників, зокрема в Україні. Ціна за дитину - до 50 тисяч євро.

Сурогатне материнство: 50 тисяч євро за немовля? (18.05.2018) 18.05.2018

У Німеччині сурогатне материнство заборонено, тому часто німецькі жінки звертаються до послуг закордонних фірм-посередників, зокрема в Україні. Ціна за дитину - до 50 тисяч євро.

Перша у світі дитина одразу з трьома біологічними батьками

Перша у світі дитина одразу з трьома біологічними батьками 29.09.2016

Американський науковець провів процедуру запліднення дитини, використавши суперечливий метод комбінування ДНК трьох людей. Мети - вберегти народжену дитину від спадкової смертельної хвороби - попередньо досягнуто.
У Великобританії дозволили цілеспрямовані зміни ДНК людських ембріонів

У Великобританії дозволили цілеспрямовані зміни ДНК людських ембріонів 01.02.2016

Комітет Великобританії з запліднення та ембріології людини дозволив дослідникам маніпуляції з ДНК ембріонів людини з науковою метою. Утім, рішення ще має схвалити комісія з етики.

Материнство наперекір церкві у Польщі 21.07.2014

У Польщі кожна п'ята сім'я попри бажання не може народити дітей. Рік тому стартувала державна програма з безкоштовного штучного запліднення. Проти такого материнства, однак, виступає католицька церква.
Штучне запліднення – невідомі ризики

Штучне запліднення – невідомі ризики 12.11.2008

От уже 30 років людство практикує штучне запліднення. Однак досі залишаються нез’ясованими довготривалі наслідки такого продовження роду. У Німеччині вирішили вивчити ризики, пов’язані із заплідненням «у пробірці».