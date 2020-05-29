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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "штучне запліднення".
Штучне запліднення покликане допомогти парам, які мають проблеми із зачаттям дитини природним шляхом. Можливим це стало завдяки британському вченому-фізіологу Роберту Едвардсу. Саме він розробив технологію штучного запліднення, за що отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. Перша дитина з пробірки - дівчинка, яку назвали Луїзою, - з'явилась на світ 25 липня 1978 року у Великобританії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Після скандалу з немовлятами, яких через карантин не змогли забрати біологічні батьки-іноземці, в Україні вкотре спалахнула дискусія про сурогатне материнство. Навіть його прихильники погоджуються, що на ринку репродуктивних послуг потрібно нарешті навести лад.
Україна перетворилася на один зі світових центрів репродуктивного туризму. Адже сурогатне материнство тут абсолютно легальне, а ціни на такі послуги - порівняно низькі. Як українки стають сурогатними матерями - у репортажі DW.