 Штрафи для пішоходів: хто винен у смертності на українських дорогах? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.07.2020

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Політика й суспільство

Штрафи для пішоходів: хто винен у смертності на українських дорогах? (відео)

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроект про підвищення штрафів для пішоходів уп’ятеро. Максимальне покарання може скласти 680 грн. Чи зменшить це кількість ДТП на українських дорогах?

Світлофор для пішоходів (picture-alliance/dpa)

Пішоходи переходять дороги у недозволеному місці, водії перевищують швидкість та ігнорують зебри, а міська інфраструктура не забезпечує достатній комфорт і безпеку учасникам дорожнього руху. Як наслідок - за чотири місяці цього року в Україні вже трапилося понад 45 тисяч ДТП, з них більше 2000 за участі пішоходів, це забрало 377 життів. Чи змінить ситуацію на краще значне підвищення штрафів... для пішоходів?

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