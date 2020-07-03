Штрафи для пішоходів: хто винен у смертності на українських дорогах? (відео)

Пішоходи переходять дороги у недозволеному місці, водії перевищують швидкість та ігнорують зебри, а міська інфраструктура не забезпечує достатній комфорт і безпеку учасникам дорожнього руху. Як наслідок - за чотири місяці цього року в Україні вже трапилося понад 45 тисяч ДТП, з них більше 2000 за участі пішоходів, це забрало 377 життів. Чи змінить ситуацію на краще значне підвищення штрафів... для пішоходів?