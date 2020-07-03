Штрафи для пішоходів: хто винен у смертності на українських дорогах? (відео)

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроект про підвищення штрафів для пішоходів уп’ятеро. Максимальне покарання може скласти 680 грн. Чи зменшить це кількість ДТП на українських дорогах?
Пішоходи переходять дороги у недозволеному місці, водії перевищують швидкість та ігнорують зебри, а міська інфраструктура не забезпечує достатній комфорт і безпеку учасникам дорожнього руху. Як наслідок - за чотири місяці цього року в Україні вже трапилося понад 45 тисяч ДТП, з них більше 2000 за участі пішоходів, це забрало 377 життів. Чи змінить ситуацію на краще значне підвищення штрафів... для пішоходів?
У Німеччині забрати права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. Як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині? (05.06.2020)
Байкери-рятувальники з ГО "Мотохелп" - добровільні помічники швидкої допомоги. Вони виїжджають на ДТП, аби надати першу допомогу, як, приміром, 22-річна байкерша Вікторія Осипчук. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (30.03.2020)
З 1 липня за керування транспортним засобом після вживання алкоголю водіям в Україні загрожує кримінальна відповідальність та великі штрафи. Покарання передбачається й за відмову від медоосвідування на стан сп'яніння. (01.07.2020)