Штайнмаєр: Facebook та Ко мають нести відповідальність за демократію

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вважає, що Facebook та інші соціальні мережі повинні взяти на себе більше відповідальності за стан демократії у світі. "Той, хто надає на якійсь платформі простір для політичних дискусій, несе відповідальність за демократію - хоче він того чи ні", - заявив він в понеділок, 6 травня, на відкритті цифрової конференції re:publica в Берліні, цитує агентство новин KNA.

Бізнес-модель соцмереж не передбачає покращення культури дебатів, а отже, потребує демократичного регулювання, вважає Штайнмаєр. Facebook, Twitter, YouTube та компанія" мають нарешті взяти на себе цю відповідальність, переконаний президент. ФРН

"Якщо нам важливе майбутнє цієї демократії, ми повинні спільно дбати про культуру дебатів у мережі", - заявив Штайнмаєр. При цьому, на його думку, найважливішим завданням є не "цифровізація демократії, а демократизація цифрової сфери".

Президент ФРН також запропонував конкретні заходи такого "демократичного регулювання". "Нам потрібні чіткі позначки про походження інформації - передусім це стосується політичної реклами", - переконаний Штайнмаєр. На його думку, коли у стрічці новин без розрізнення одне за одним з'являються швидка брехня та серйозна новина, перевірений факт та лише думка, здоровий глузд та нацьковування, - усе це полегшує життя демагогам.