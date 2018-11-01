Штайнмаєр та Макрон вшанували пам'ять загиблих у Першій світовій вйни

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) та французький президент Еммануель Макрон у неділю, 4 листопада, відвідали в Старсбурзі урочистий концерт, присвячений столітньому ювілею закінчення Першої світової війни.
Концерт у Страсбурзькому соборі став першим у серії пам'ятних заходів. Він нагадав, зокрема, про те, що за умовами Версальського мирного договору Німеччина повернула Франції Ельзас та Лотарингію, якими володіла з 1871 року. Архієпископ Страсбурзький Люк Равель назвав участь глав обох держав у концерті глибоко символічною.
Заходи, присвячені сторіччю закінчення Першої світової війни, триватимуть у Франції до 11 листопада. У цей день у Парижі відбудеться головна церемонія, на яку запрошені глави понад 60 країни, зокрема президент України Петро Порошенко, а також президенти Росії та США Володимир Путін та Дональд Трамп.
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"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити
Книга, що не старішає
Виставка в музеї "Будинок Будденброків" у Любеку знайомить з графічним романом "На Західному фронті без змін" Петера Айкмаєра (Peter Eickmeyer) і Габі фон Борстель (Gabi von Borstel) 2014 року, створеним на основі однойменної книги Ремарка. На фото - ілюстрація Петера Айкмаєра "Туман".
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"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити
Графічний переказ
В антивоєнному романі Еріха Марії Ремарка "На Західному фронті без змін" його герой Пауль Боймер розповідає про жахи Першої світової війни. Виставка у музеї "Дім Будденброків" у Любеку присвячена графічному "переказу" роману. На фото - ілюстрація Петера Айкмаєра "Протигаз".
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"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити
Отруйний туман
На цій документальній фотографії видно, як поле битви вкрито хмарами отруйного газу. Оригінальні знімки, зроблені під час Першої світової війни, ми публікуємо поруч з ілюстраціями Петера Айкмаєра: ще один ракурс, ще одна мить війни, яка закінчилась сто років тому, у 1918 році.
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"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити
Протигази різних країн
На цій фотографії солдати, які вишукувались в ряд, демонструють армійські протигази різних країн. Крайній зліва солдат одягнув протигаз американського зразка, за ним - британський, французький, німецький.
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"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити
Дзеркало війни
Що бачить солдат? Цей малюнок з графічного роману "На Західному фронті без змін" відображає страхи його героя, написані у його очах. Війна - не місце для романтики, про яку натхненно говорили наставники своїм німецьким гімназистам, що готувалися йти на фронт. Війна - це жах, бруд, горе і смерть.
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"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити
Кінець війни
Що відчуває солдат, який здається в полон, що в нього на думці? На цій фотографії, яка була зроблена у Західній Фландрії у 1917 році, німецькі солдати здаються в полон британцям.
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"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити
На полях Фландрії
Ілюстрація "Макове поле" випромінює умиротворення та спокій. Але самотній солдат у полі знає: тут полягли його товариші, тут вирувала страшна війна.
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"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити
Маки на крові
Кажуть, що маки ростуть особливо гарними там, де пролилась кров. Так виглядають бруствери Першої світової війни, які збереглись до нашого часу. Фотографія зроблена у Діксмейде в Бельгії.
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"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити
Повернення додому
Повернутись до рідного міста не означає повернутись у колишнє життя. Насправді, звикнути до мирного життя після довгих місяців на війні непросто. А забути пережите неможливо. Про це йдеться в іншому романі Ремарка - "Три товариші".
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"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити
Спалений роман
Роман "На Західному фронті без змін" (точніше, уривки з нього) вперше був опублікований у 1928 році в газеті Vossische Zeitung. У 1929 році роман був виданий окремою книгою і став сенсацією. Коли до влади прийшли націонал-соціалісти, Ремарку довелось покинути країну, а роман нацисти спалили разом з іншими забороненими в "третьому рейху" книгами. На фото Еріх Марія Ремарк в Нью-Йорку у 1939 році.
Автор: Ольга Солонар