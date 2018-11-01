 Штайнмаєр та Макрон вшанували пам′ять загиблих у Першій світовій вйни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Штайнмаєр та Макрон вшанували пам'ять загиблих у Першій світовій вйни

Президенти ФРН та Франції Франк-Вальтер Штайнмаєр та Еммануель Макрон відвідали в Старсбурзі урочистий концерт, присвячений столітньому ювілею закінчення Першої світової війни.

Еммануель Макрон та Франк-Вальтер Штайнмаєр

Еммануель Макрон та Франк-Вальтер Штайнмаєр

DW.COM

100 років тому був укладений Брестський мир - на ганебних для Радянської Росії умовах. Утім, професор східноєвропейської історії з Бонна Мартін Ауст (Martin Aust) оцінює його неоднозначно. (03.03.2018)

Президент США Дональд Трамп і російський президент Володимир Путін можуть зустрітися в Парижі на полях заходів з нагоди відзначення 100-річчя закінчення Першої світової війни. (23.10.2018)

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) та французький президент Еммануель Макрон у неділю, 4 листопада, відвідали в Старсбурзі урочистий концерт, присвячений столітньому ювілею закінчення Першої світової війни.

Концерт у Страсбурзькому соборі став першим у серії пам'ятних заходів. Він нагадав, зокрема, про те, що за умовами Версальського мирного договору Німеччина повернула Франції Ельзас та Лотарингію, якими володіла з 1871 року. Архієпископ Страсбурзький Люк Равель назвав участь глав обох держав у концерті глибоко символічною.

Заходи, присвячені сторіччю закінчення Першої світової війни, триватимуть у Франції до 11 листопада. У цей день у Парижі відбудеться головна церемонія, на яку запрошені глави понад 60 країни, зокрема президент України Петро Порошенко, а також президенти Росії та США Володимир Путін та Дональд Трамп.

  • ілюстрація Петера Айкмайера Туман

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    Книга, що не старішає

    Виставка в музеї "Будинок Будденброків" у Любеку знайомить з графічним романом "На Західному фронті без змін" Петера Айкмаєра (Peter Eickmeyer) і Габі фон Борстель (Gabi von Borstel) 2014 року, створеним на основі однойменної книги Ремарка. На фото - ілюстрація Петера Айкмаєра "Туман".

  • На фото - ілюстрація Петера Айкмаєра Протигаз.

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    Графічний переказ

    В антивоєнному романі Еріха Марії Ремарка "На Західному фронті без змін" його герой Пауль Боймер розповідає про жахи Першої світової війни. Виставка у музеї "Дім Будденброків" у Любеку присвячена графічному "переказу" роману. На фото - ілюстрація Петера Айкмаєра "Протигаз".

  • Газова атака під час Першої світової війни

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    Отруйний туман

    На цій документальній фотографії видно, як поле битви вкрито хмарами отруйного газу. Оригінальні знімки, зроблені під час Першої світової війни, ми публікуємо поруч з ілюстраціями Петера Айкмаєра: ще один ракурс, ще одна мить війни, яка закінчилась сто років тому, у 1918 році.

  • Протигази різних країн

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    Протигази різних країн

    На цій фотографії солдати, які вишукувались в ряд, демонструють армійські протигази різних країн. Крайній зліва солдат одягнув протигаз американського зразка, за ним - британський, французький, німецький.

  • Малюнок з графічного роману “На Західному фронті без змін”

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    Дзеркало війни

    Що бачить солдат? Цей малюнок з графічного роману "На Західному фронті без змін" відображає страхи його героя, написані у його очах. Війна - не місце для романтики, про яку натхненно говорили наставники своїм німецьким гімназистам, що готувалися йти на фронт. Війна - це жах, бруд, горе і смерть.

  • Перша світова війна - німецькі солдати здаються в полон британцям

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    Кінець війни

    Що відчуває солдат, який здається в полон, що в нього на думці? На цій фотографії, яка була зроблена у Західній Фландрії у 1917 році, німецькі солдати здаються в полон британцям.

  • Ілюстрація Макове поле

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    На полях Фландрії

    Ілюстрація "Макове поле" випромінює умиротворення та спокій. Але самотній солдат у полі знає: тут полягли його товариші, тут вирувала страшна війна.

  • Бруствери Першої світової війни у Бельгії

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    Маки на крові

    Кажуть, що маки ростуть особливо гарними там, де пролилась кров. Так виглядають бруствери Першої світової війни, які збереглись до нашого часу. Фотографія зроблена у Діксмейде в Бельгії.

  • Виставка “На Західному фронті без змін”

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    Повернення додому

    Повернутись до рідного міста не означає повернутись у колишнє життя. Насправді, звикнути до мирного життя після довгих місяців на війні непросто. А забути пережите неможливо. Про це йдеться в іншому романі Ремарка - "Три товариші".

  • Еріх Марія Ремарк в Нью-Йорку у 1939 році

    "На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

    Спалений роман

    Роман "На Західному фронті без змін" (точніше, уривки з нього) вперше був опублікований у 1928 році в газеті Vossische Zeitung. У 1929 році роман був виданий окремою книгою і став сенсацією. Коли до влади прийшли націонал-соціалісти, Ремарку довелось покинути країну, а роман нацисти спалили разом з іншими забороненими в "третьому рейху" книгами. На фото Еріх Марія Ремарк в Нью-Йорку у 1939 році.

    Автор: Ольга Солонар


DW.COM

"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити

Своєрідний графічний переказ відомого роману Еріха Марії Ремарка "На Західному фронті без змін" представлений наразі у німецькому місті Любеку. (12.03.2018)  

Також за темою

Belgien - EU-Gipfel in Brüssel - Macron und Merkel

У Парижі та Варшаві відреагували на намір Меркель поступово піти з політики 29.10.2018

Французький президент Еммануель Макрон назав рішення Анґели Меркель поступово піти з політики "сповненим гідності". А у Варшаві наголосили на ролі канцлерки ФРН у реформуванні ЄС.

Marseille Präsident Macron und Kanzerlin Merkel

Меркель і Макрон вбачають у міграції шанс для Європи 08.09.2018

У питанні міграції канцлерка ФРН Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон воліють мати "можливості, а не побоювання". Обидві країни домагатимуться прогресу в питанні щодо біженців на рівні ЄС.

Karlspreis 2018 zu Aachen | Emmanuel Macron, Präsident Frankreich | DW-Interview

Еммануель Макрон: Трамп робить помилку 10.05.2018

Еммануель Макрон в ексклюзивному інтерв’ю DW та ARD розповів, що Європа може запропонувати Ірану після виходу США з ядерної угоди, а також чого очікує від Анґели Меркель.

Реклама

Докладно

Конгрес США

Чим важливі проміжні вибори до Конгресу США

DW про те, чому результати виборів до Конгресу США дають можливість вплинути на політику Трампа. 

Відновлювальна енергетика

Погана погода для "Газпрому": газ програє вітру і сонцю

Частка відновлюваних джерел в електроенергетиці Німеччини досягла 38 відсотків. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  