Штайнмаєр та Макрон вшанували пам'ять загиблих у Першій світовій вйни

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) та французький президент Еммануель Макрон у неділю, 4 листопада, відвідали в Старсбурзі урочистий концерт, присвячений столітньому ювілею закінчення Першої світової війни.

Концерт у Страсбурзькому соборі став першим у серії пам'ятних заходів. Він нагадав, зокрема, про те, що за умовами Версальського мирного договору Німеччина повернула Франції Ельзас та Лотарингію, якими володіла з 1871 року. Архієпископ Страсбурзький Люк Равель назвав участь глав обох держав у концерті глибоко символічною.

Заходи, присвячені сторіччю закінчення Першої світової війни, триватимуть у Франції до 11 листопада. У цей день у Парижі відбудеться головна церемонія, на яку запрошені глави понад 60 країни, зокрема президент України Петро Порошенко, а також президенти Росії та США Володимир Путін та Дональд Трамп.