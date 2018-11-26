 Штайнмаєр запалив свічку на найбільшому ханукальному світильнику в Європі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2018

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Новини

Штайнмаєр запалив свічку на найбільшому ханукальному світильнику в Європі

Церемонія запалювання першої ханукальної свічки відбулася в Берліні біля Бранденбурзьких воріт. Президент Німеччини закликав протидіяти антисемітизму.

Ханукальний світильник біля Бранденбурзьких воріт

Ханукальний світильник біля Бранденбурзьких воріт

У Берліні біля Бранденбурзьких воріт увечері в неділю, 2 грудня, з нагоди юдейського свята Хануки президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) запалив першу свічку на найбільшому в Європі ханукальному світильнику.

За його словами, через 80 років після ночі погромів, "це воістину подарунок, що ми можемо протягнути одне одному руки над прірвою нашої історії", - цитує Штайнмаєра агенція dpa.

Президент ФРН закликав рішуче протидіяти проявам антисемітизму. Він наголосив, що історія - це зобов'язання і відповідальність. Штайнмаєр також зазначив, що відчуває вдячність за те, що "ми в нашій країні можемо знову разом святкувати Хануку".

Франк-Вальтер Штайнмаєр на церемонії у Берліні

Франк-Вальтер Штайнмаєр на церемонії у Берліні

У нинішньому році Ханука і передріздвяний адвент починаються майже одночасно, і християни у Німеччині в цей час теж запалюють свічки і святкують в колі родини. "В обох наших релігіях свічки символізують щастя і тверду надію", - нагадав Штайнмаєр.

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