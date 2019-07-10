 Штаб ООС: 11 липня від обстрілів загинули мирний житель і військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Штаб ООС: 11 липня від обстрілів загинули мирний житель і військовий

На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків 11 липня загинули один мирний житель і один військовий, ще двоє українських солдат були поранені.

Штаб ООС: внаслідок осбтрілів бойовиків загинули мирний житель і військовий, ще двоє поранені

Штаб ООС: внаслідок осбтрілів бойовиків загинули мирний житель і військовий, ще двоє поранені

На Донбасі ввечері у четвер, 11 липня, під час артилерійського обстрілу бойовиків у селі Чермалик в Донецькій області був поранений мирний житель, який згодом від отриманих поранень помер. Також в зоні бойових дій за останню добу загинув один військовий, ще двоє отримали поранення, повідомляє пресслужба штабу об'єднаних сил зранку у п'ятницю, 12 липня.

DW.COM

Обвинувачений громадянин ФРН народився у СРСР і заявив про свій "громадянський обов'язок" приєднатися до бойовиків "ДНР" у війні на Донбасі. (03.07.2019)

В інтерв'ю DW Володимир Зеленський заявив, що для досягнення миру на Донбасі необхідні реальні вчинки західних партнерів. (05.07.2019)

"Під час ворожого артилерійського обстрілу отримав поранення громадянин України 1970 року народження. За попередніми даними, ворожий снаряд впав просто у подвір'я приватного будинку", - інформують в ООС. Військові медики надали постраждалому медичну допомогу та евакуювали його. Однак, від отриманих травм чоловік помер.

Крім того, згідно із зведенням ООС від 11 липня, проросійські бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець загинув та двоє отримали поранення.

Бойовики обстріляли українські позиції районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" і "Північ", зокрема із забороненої Мінськими домовленостями зброї - із 122-міліметрових артилерійських систем, мінометів різних калібрів, зброї БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Водночас бойовики самопроголошеного утворення "ЛНР" заявили, що зафіксували три обстріли з боку української армії за попередню добу. 

Дивитись відео 03:57

Переговори з Путіним і сепаратистами: як до цього ставляться на Луганщині? (09.07.2019)

Аудіо й відео до теми

Переговори з Путіним і сепаратистами: як до цього ставляться на Луганщині? (09.07.2019)  

Також за темою

Ukraine Armee in der Ostukraine

На Донбасі 10 липня внаслідок обстрілу загинув український військовий 10.07.2019

Поблизу Гранітного на Донеччині бойовики обстріляли з ПТРК вантажівку ЗСУ, внаслідок чого загинув український військовослужбовець, повідомили в штабі ООС.

Ukraine | Zerstörung durch Artillerie

Київ: на Донбасі загинув один український військовий 05.07.2019

Бойовики на Сході України 30 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок цього 4 липня загинув один військовослужбовець та ще троє отримали поранення, повідомили в ООС.

Ukraine Armee in der Ostukraine

Зведення ООС: Один українській військовий загинув на Донбасі 19.06.2019

З початку доби 19 червня на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув один український військовий. Ще один зазнав поранень.

Реклама

Докладно

Ostukraine Krise 17.04.2014 Lugansk (Reuters)

Вибори в Україні: як партії борються за молодих виборців

Літо, відпустки, вибори. Чи прийдуть молоді виборці голосувати?  

Чорногорія уславилась своїм мальовничим узбережжям

Чорногорія має обирати між туристами та довкіллям? (відео)

Навала туристів приносить Чорногорії гроші, але й руйнує довкілля. А надто, якщо йдеться про круїзні лайнери.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  