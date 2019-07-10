Штаб ООС: 11 липня від обстрілів загинули мирний житель і військовий

На Донбасі ввечері у четвер, 11 липня, під час артилерійського обстрілу бойовиків у селі Чермалик в Донецькій області був поранений мирний житель, який згодом від отриманих поранень помер. Також в зоні бойових дій за останню добу загинув один військовий, ще двоє отримали поранення, повідомляє пресслужба штабу об'єднаних сил зранку у п'ятницю, 12 липня.

"Під час ворожого артилерійського обстрілу отримав поранення громадянин України 1970 року народження. За попередніми даними, ворожий снаряд впав просто у подвір'я приватного будинку", - інформують в ООС. Військові медики надали постраждалому медичну допомогу та евакуювали його. Однак, від отриманих травм чоловік помер.

Крім того, згідно із зведенням ООС від 11 липня, проросійські бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець загинув та двоє отримали поранення.

Бойовики обстріляли українські позиції районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" і "Північ", зокрема із забороненої Мінськими домовленостями зброї - із 122-міліметрових артилерійських систем, мінометів різних калібрів, зброї БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Водночас бойовики самопроголошеного утворення "ЛНР" заявили, що зафіксували три обстріли з боку української армії за попередню добу.