 Штаб ООС: На Донбасі 18 серпня загинув один український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2018

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Новини

Штаб ООС: На Донбасі 18 серпня загинув один український військовий

Внаслідок бойових дій на Донбасі 18 серпня загинув один український військовий, ще один зазнав поранень, повідомили в штабі Операції об'єднаних сил.

На Сході України загинув ще один військовий

На Сході України загинув ще один військовий

Упродовж 18 серпня з 7-ї години ранку до 18-ї години проросійські бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець загинув, один зазнав поранень. Про це ввечері в суботу, 18 серпня, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

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Як йдеться у повідомленні прес-центру ООС у соцмережі Facebook, бойовики відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у низці населених пунктів. У районі Авдіївки бойовики обстріляли українських військових із мінометів калібром 82 міліметри.

Військовослужбовець Об'єднаних сил загинув внаслідок бойових дій, зазначається в повідомленні. Штаб ООС наголошує, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, що з 1 липня у зоні бойових дій на Донбасі було оголошено перемир'я у зв'язку із періодом збору врожаю. Відповідні домовленості були досягнуті 27 червня під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі. Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Гуґ (Alexander Hug) повідомляв, що у липні 2018 року зафіксовано помітно менше порушень режиму тиші порівняно з попереднім роком.

 

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