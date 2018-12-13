 Штаб ООС: на Донбасі загинули двоє військових ЗСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2018

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Новини

Штаб ООС: на Донбасі загинули двоє військових ЗСУ

Проросійські бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських Збройних сил на Донбасі 13 грудня. Внаслідок цього загинули двоє українських військових.

Українські військові на Донбасі

Українські військові на Донбасі

Внаслідок бойових дій на Донбасі 13 грудня загинули двоє українських військових, повідомив вранці у п'ятницю, 14 грудня, прес-центр штабу операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Проросійські бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових. Вони продовжували використовувати озброєння, заборонене мінськими угодами.

Проросійські сепаратисти вели вогонь з мінометів по позиціях об'єднаних сил біля хутора Вільного, в районі населених пунктів Водяне і Гнутове. Також бойовики вели вогонь з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу населених пунктів Кримське, Новгородське, Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Невельське, Широкине і Водяне, повідомили в штабі ООС.

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За даними української розвідки, 13 грудня було вбито трьох проросійських бойовиків, ще четверо були поранені. З початку 14 грудня проросійські бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових в районі населеного пункту Гнутове. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає.

Своєю чергою в самопроголошеній "ЛНР" заявили, що українські військові чотири рази за минулу добу порушили режим припинення вогню. За даними представництва "ЛНР" в Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК), обстріли велись в районах населених пунктів Лозове, Веселогорівка та Золото-5, повідомляє агенція "Інтерфакс".

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