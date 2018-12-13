Штаб ООС: на Донбасі загинули двоє військових ЗСУ

Внаслідок бойових дій на Донбасі 13 грудня загинули двоє українських військових, повідомив вранці у п'ятницю, 14 грудня, прес-центр штабу операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Проросійські бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових. Вони продовжували використовувати озброєння, заборонене мінськими угодами.

Проросійські сепаратисти вели вогонь з мінометів по позиціях об'єднаних сил біля хутора Вільного, в районі населених пунктів Водяне і Гнутове. Також бойовики вели вогонь з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу населених пунктів Кримське, Новгородське, Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Невельське, Широкине і Водяне, повідомили в штабі ООС.

За даними української розвідки, 13 грудня було вбито трьох проросійських бойовиків, ще четверо були поранені. З початку 14 грудня проросійські бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових в районі населеного пункту Гнутове. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає.

Своєю чергою в самопроголошеній "ЛНР" заявили, що українські військові чотири рази за минулу добу порушили режим припинення вогню. За даними представництва "ЛНР" в Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК), обстріли велись в районах населених пунктів Лозове, Веселогорівка та Золото-5, повідомляє агенція "Інтерфакс".