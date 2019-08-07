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Шрі-Ланка

Шрі-Ланка - країна в північній частині Індійського океану. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шрі-Ланка".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "шпигунство". Острівна держава Шрі-Ланка є республікою. Столиця - місто Котте, яке фактично є передмістям найбільшого міста Шрі-Ланки - Коломбо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Камбоджа втратить лідерство у світі за кількістю святкових днів

Камбоджа втратить лідерство у світі за кількістю святкових днів 07.08.2019

Через скарги іноземних інвесторів уряд Камбоджі вирішив скоротити кількість державних свят, які є вихідними, на шість днів. З наступного року лідером за кількістю святкових днів у світі має стати Шрі-Ланка.
До Шрі-Ланки екстрадували п'ятьох підозрюваних у квітневих терактах

До Шрі-Ланки екстрадували п'ятьох підозрюваних у квітневих терактах 14.06.2019

П'ятьох підозрюваних у причетності до нападів на церкви та готелі на Шрі-Ланці затримали на Близькому Сході. Серед них - і головний підозрюваний в організації терактів, повідомив Інтерпол.
На Шрі-Ланці через напади на мусульман заблоковані соцмережі

На Шрі-Ланці через напади на мусульман заблоковані соцмережі 13.05.2019

Тимчасове блокування месенджерів і соцмереж викликане нападами на мечеті і магазини мусульман у Північно-Західній провінції Шрі-Ланки. Заблоковані були Facebook, WhatsApp та Instagram.
Уперше після терактів на Шрі-Ланці відбулася недільна меса в католицьких церквах

Уперше після терактів на Шрі-Ланці відбулася недільна меса в католицьких церквах 12.05.2019

Недільну месу в столиці Шрі-Ланки Коломбо відслужили за посилених заходів безпеки. Три тижні тому столичні католицькі храми стали об'єктами терористичних атак ісламістів-смертників.
Шрі-Ланка після терактів: життя нормалізується, потік туристів скоротився

Шрі-Ланка після терактів: життя нормалізується, потік туристів скоротився 07.05.2019

Через теракти потік туристів до Шрі-Ланки скоротився на 7,5 відсотка. Тим часом життя в країні нормалізується, знову відкриті державні школи.
Влада Шрі-Ланки після терактів вислала з країни понад 600 іноземців

Влада Шрі-Ланки після терактів вислала з країни понад 600 іноземців 05.05.2019

Серед висланих за межі Шрі-Ланки іноземців близько 200 ісламських проповідників та релігійних діячів ісламу. Всі вони прибули на Шрі-Ланку легально, повідомили в МВС країни.
Лідер ІД аль-Багдаді з'явився на відео вперше з 2014 року

Лідер ІД аль-Багдаді з'явився на відео вперше з 2014 року 29.04.2019

Лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді з'явився на відео вперше з моменту оголошення "халіфату" у 2014 році.
Шрі-Ланка запровадила заборону на одяг, що закриває обличчя

Шрі-Ланка запровадила заборону на одяг, що закриває обличчя 29.04.2019

Влада Шрі-Ланки запровадила заборону на носіння одягу, що закриває обличчя. Human Rights Watch засуджує це рішення.
В уряді Шрі-Ланки запевнили, що більшість причетних до терактів нейтралізовано

В уряді Шрі-Ланки запевнили, що більшість причетних до терактів нейтралізовано 28.04.2019

Під час спецоперацій військових та поліції на Шрі-Ланці було вбито або заарештовано більшість ісламістів, пов'язаних з нещодавньою серією терактів, стверджують в уряді острівної держави.
Президент Шрі-Ланки заборонив два місцевих ісламістських угруповання

Президент Шрі-Ланки заборонив два місцевих ісламістських угруповання 27.04.2019

Два ісламістських угруповання, на які уряд в Коломбо покладає відповідальність за скоєні нещодавно теракти, заборонені указом президента країни Майтріпали Сірісени.
Нові вибухи на Шрі-Ланці: загинуло 15 людей

Нові вибухи на Шрі-Ланці: загинуло 15 людей 27.04.2019

У будинку на сході Шрі-Ланки, де, як підозрює поліція, переховувались причетні до терактів особи, стались три вибухи. Внаслідок цього загинуло 15 людей, серед яких шестеро дітей.
Влада Шрі-Ланки скоригувала дані щодо жертв терактів: 253 загиблих

Влада Шрі-Ланки скоригувала дані щодо жертв терактів: 253 загиблих 25.04.2019

Влада Шрі-Ланки зменшила офіційну кількість загиблих у терактах на 106 осіб, бо деякі тіла жертв порахували двічі. Нині кількість жертв оцінюєтсья у понад 250 осіб.

На Шрі-Ланці знову пролунав вибух

На Шрі-Ланці знову пролунав вибух 25.04.2019

Цього разу вибуховий пристрій детонував поблизу будівлі суду на схід від Коломбо. Поліція заарештувала вже 76 підозрюваних у зв'язку з попередніми терактами.
Кількість жертв терактів на Шрі-Ланці зросла до 359

Кількість жертв терактів на Шрі-Ланці зросла до 359 24.04.2019

Поліція заарештувала вже 60 підозрюваних у зв'язку з терактом. Не виключено, що кількість арештів може зрости до 100, кажуть у Коломбо.

Після терактів на Шрі-Ланці: жалоба, гнів та відчай (фоторепортаж) 23.04.2019

Щонайменше 310 загиблих з 12 країн світу. Такими є останні дані щодо жертв серії кривавих терактів на Шрі-Ланці. У фокусі фотогалереї DW - людські долі, які за мить змінило горе.
Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці 23.04.2019

Принаймні 310 загиблих з 12 країн світу. Такими є останні дані щодо жертв серії кривавих терактів на Шрі-Ланці. У фокусі фотогалереї DW - людські долі, які за мить змінило горе.

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