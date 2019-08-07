Шрі-Ланка - країна в північній частині Індійського океану. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шрі-Ланка".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "шпигунство". Острівна держава Шрі-Ланка є республікою. Столиця - місто Котте, яке фактично є передмістям найбільшого міста Шрі-Ланки - Коломбо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.