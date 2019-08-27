Шок для німців: як Гройсман віддав православним будівлю лютеран

Напередодні парламентських виборів в Україні у липні прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм зробив широкий жест підтримки новоствореній церкві: під адміністративну будівлю ПЦУ отримала будівлю у самому центрі Києва. "Православна церква України тепер має можливість для своєї діяльності - не тільки в храмах, а й в адміністративній будівлі. Зараз іде процес становлення церкви, тож уряд прийняв рішення передати приміщення", - процитувала тоді слова прем’єра його прес-служба.

Водночас, прем'єр і прес-служба Кабміну промовчали про те, про яку саме будівлю йдеться. Аби дізнатися це, DW довелося писати запити у різні міністерства. Виявилося, що Гройсман одним розчерком пера віддав православним будівлю, на яку історично претендують представники іншої конфесії - лютерани.

Німецька гімназія на вулиці Лютеранській

На вулиці Лютеранській у самому центрі Києва, поряд з кірхою, лютернаська громада далекого 1900 року збудувала власним коштом нову простору будівлю для жіночої гімназії. Німецька школа мала у місті високу репутацію. Серед її відомих учениць були, наприклад, сестри письменника Михайла Булгакова. Після приходу до влади комуністів у громади відібрали і церкву, і школу, віряни зазнали репресій. За радянської влади у церкві розміщувалася дирекція Музею народної архітектури та побуту, а у школі - Інститут цукрової промисловості.

Після здобуття Україною незалежності відроджена німецько-лютеранська громада Києва за підтримки офіційного Берліна домоглася повернення будівлі церкви Святої Катерини. Після її реконструкції, з початку 2000-их років громада докладає зусиль для повернення і будівлі лютеранської гімназії.

Будівля потребує колосальних інвестицій у ремонт

Плани німецького культурного центру

За задумом, який підтримує посольство Німеччини в Україні, у двох корпусах колишньої школина вулиці Лютеранській, 18-20 має розміститися німецький культурний центр. У ньому могла би розміститися німецька школа Києва, яка нині орендує приміщення в одному з районів на околицях Києва, а також Гете-інститут та інші німецькі культурні установи в Україні. Ініціатори проекту розраховували, що кошти на капітальний ремонт будівлі виділить уряд Німеччини.

Представники німецької громади за підтримки дипломатів не один рік піднімають питання школи на різних рівнях, але офіційний Київ дотепер зберігав мовчання. Тим часом будівля вже багато років стоїть занедбана. Двір поріс чагарником, стіни та дах - в аварійному стані, в середні приміщення розбитий інтер’єр радянської доби, комунікації відключені.

У цій колишній актовій залі 20 років тому лютеранська громада проводила богослужіння, поки сусідня будівля церкви була на реконструкції

Шокуюча новина для німців

У 2014 році представники Німецької євангелічно-лютеранської церкви України зробили ще одну спробу повернути школу: звернулися до тодішнього президента України Петра Порошенка. "Відтоді на найвищому рівні ми просили передати нам цю будівлю. Був розроблений проект німецького культурно-просвітницького центру: тут мав розмішуватися Гете-інститут, німецька школа, садочок, німецькі фонди, які працюють в Україні та громадські організації. Ми хотіли працювати на зміцнення міжнародних зв'язків", - зауважив у розмові з DW член ради громади Святої Катерини Олександр Прокопчук.

Олександр Прокопчук у відреставрованій церкві Святої Катерини: "Ми хотіли працювати на зміцнення міжнародних зв'язків"

За інформацією DW, посольство Німеччини торік профінансувало проведення юридичної експертизи щодо того, які можливості чи перепони існують для передачі будівлі у користування німецькій громаді. "Сюди приїжджали юристи, потім будівельник, оглядали дах, який тече і обраховували вартість попередніх робіт. Але раптом зараз все кардинально змінилося - Кабмін Володимира Гройсмана вирішив віддати будівлю іншим", - дивується Прокопчук.

Не приховує розчарування і голова Ради німців України Володимир Лейсле. "Те, що уряд вирішив підтримати Православну церкву України, - це можна лише вітати. Але чому це робиться на шкоду інтересам німецької громади? Йдеться, зрештою, про місце пам'яті, про історію німців України", - наголосив Лейсле у розмові з DW. Голова Ради німців України переконаний, що прем'єр Гройсман не міг не знати, яке значення для німців має ця історична будівля. "Це питання неодноразово піднімалося на міжурядовій німецько-українській комісії зі співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні", - зазначив Володимир Лейсле.

Вхід до крила будівлі, яку передали ПЦУ

"ПЦУ не знала"

Попри багаторічні зусилля німців, частину історичної будівлі, а саме корпус за адресою Лютеранська, 20, без жодних консультацій з німецькою стороною віддали Православній церкві України.

У ПЦУ запевняють, що не знали, що їм дадуть ті приміщення, на які претендують лютерани. "ПЦУ повинна мати повноцінний адміністративний центр. Ми звернулись до уряду з загальним проханням надати будь-яке приміщення, яке б можна було використовувати для цього. Кабмін надав нам саме це приміщення", - зауважив у розмові з DW заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви України Євстратій (Зоря).

За його словами, на Лютеранській розміститься адміністративний центр Київської митрополії ПЦУ. Скільки потрібно коштів на реставрацію будівлі там ще не знають, але планують просити меценатів з України та з-за кордону профінансувати цей проект. Євстратій не вбачає у тому, що ПЦУ отримала історичну будівлю лютеран конфлікту інтересів конфесій і наголошує, що ПЦУ готова співпрацювати. "Наша церква налаштована завжди взаємодіяти зі сіма, хто бажає конструктиву", - наголосив представник православної церкви.

Німці не здаватимуться

У Міністерстві аграрної політики, якому дотепер належала будівля, констатують, що поки що акт прийому-передачі приміщення між Секретаріатом Кабміну і ПЦУ не підписаний. Водночас, як стало відомо DW з власних джерел, представники зацікавлених німецьких організацій не поховали надій реалізувати плани щодо культурного центру в історичній будівлі лютеранської школи і надалі мають підтримку посольства Німеччини. Очікується, що німці знову підніматимуть це питання на офіційному рівні одразу після формування нового уряду, підтримуючи при цьому діалог з ПЦУ.