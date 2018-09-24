"Шлюб для всіх": за рік у ФРН побралися понад 10 тисяч одностатевих пар

Понад 10 тисяч одностатевих пар одружилися в Німеччині від 1 жовтня 2017 року, коли одностатеві шлюби були узаконені в країні. Про це повідомила у п'ятницю, 28 вересня, агенція dpa, посилаючись на дані власного опитування органів із реєстрації шлюбів у багатьох містах. Федеральне відомство статистики ФРН поки не зводило дані щодо таких шлюбів у всій країні, тому їхня кількість може виявитися вищою.

"Шлюб для всіх став важливим кроком на шляху до справедливішого та більш відкритого життя в Німеччині", - зазначив речник Асоціації геїв та лесбійок країни Маркус Ульріх (Markus Ulrich).

Дивитись відео 00:57 Now live 00:57 хв Поділитись Перші одностатеві шлюби у Німеччині (02.10.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2l7tH Перші одностатеві шлюби у Німеччині (02.10.2017)

Лише у Берліні (наявні дані восьми з дванадцяти районів міста) за рік побралися 1537 одностатевих пар. У Мюнхені зареєстровані 833 таких шлюбів. У Кельні - 1056, що становить 18 відсотків від усіх зареєстрованих у місті шлюбів. Висока частка одностатевих шлюбів також у Лейпцигу - 19 відсотків. Серед інших великих міст багато одностатевих шлюбів укладено також у Гамбургу (800). Штутгарті (708), Франкфурті-на-Майні (673).

Як повідомлялося раніше, перший у Німеччині одностатевий шлюб був зареєстрований у Берліні 1 жовтня. У ратуші берлінського району Шенеберг в присутності близько сотні друзів та родичів побралися двоє чоловіків - Карл Крайле (Karl Kreile) та Бодо Менде (Bodo Mende).

1 жовтня 2017 року у Німеччині набув чинності закон, який запровадив повне і рівноправне визнання одностатевих шлюбів. Закон був ухвалений Бундестагом наприкінці червня минулого року після того, як канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) відмовилася від свого традиційного твердого "ні" щодо гомосексуальних шлюбів та дозволила членам фракції своєї партії голосувати відповідно до своїх переконань. Сама Меркель все ж проголосувала проти закону.

Перед цим кілька німецьких партій - Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія та Зелені - зробили дозвіл укладати шлюб гомосексуальним парам однією з умов для можливого створення нової правлячої коаліції після парламентських виборів, які відбулися у вересні 2017 року.