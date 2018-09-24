 ″Шлюб для всіх″: за рік у ФРН побралися понад 10 тисяч одностатевих пар | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

"Шлюб для всіх": за рік у ФРН побралися понад 10 тисяч одностатевих пар

За рік після узаконення у Німеччині одностатевих шлюбів у країні побралися понад 10 тисяч пар геїв та лесбійок. У деяких містах частка одностатевих шлюбів сягає майже 20 відсотків.

Бодо Менде та Карл Крайле демонструють свідоцтво про шлюб, 1 жовтня 2017 року

Бодо Менде та Карл Крайле демонструють свідоцтво про шлюб, 1 жовтня 2017 року

Понад 10 тисяч одностатевих пар одружилися в Німеччині від 1 жовтня 2017 року, коли одностатеві шлюби були узаконені в країні. Про це повідомила у п'ятницю, 28 вересня, агенція dpa, посилаючись на дані власного опитування органів із реєстрації шлюбів у багатьох містах. Федеральне відомство статистики ФРН поки не зводило дані щодо таких шлюбів у всій країні, тому їхня кількість може виявитися вищою.

"Шлюб для всіх  став важливим кроком на шляху до справедливішого та більш відкритого життя в Німеччині", - зазначив речник Асоціації геїв та лесбійок країни Маркус Ульріх (Markus Ulrich).

Дивитись відео 00:57
Now live
00:57 хв

Перші одностатеві шлюби у Німеччині (02.10.2017)

Лише у Берліні (наявні дані восьми з дванадцяти районів міста) за рік побралися 1537 одностатевих пар. У Мюнхені зареєстровані 833 таких шлюбів. У Кельні - 1056, що становить 18 відсотків від усіх зареєстрованих у місті шлюбів. Висока частка одностатевих шлюбів також у Лейпцигу - 19 відсотків. Серед інших великих міст багато одностатевих шлюбів укладено також у Гамбургу (800). Штутгарті (708), Франкфурті-на-Майні (673).

Як повідомлялося раніше, перший  у Німеччині одностатевий шлюб був зареєстрований у Берліні 1 жовтня. У ратуші берлінського району Шенеберг в присутності близько сотні друзів та родичів побралися двоє чоловіків - Карл Крайле (Karl Kreile) та Бодо Менде (Bodo Mende).

DW.COM

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликає й далі боротися проти гомофобії та ненависті щодо людей з негетеросексуальною орієнтацією. Промову він виголосив у Берліні. (03.06.2018)

"Шлюб для всіх" - тобто можливість повноцінно одружуватись гомосексуалам - справа у Німеччині вже вирішена. Однак консерватори погрожують оскаржити нововведення у Конституційному суді. Наскільки це реально? (04.07.2017)

1 жовтня 2017 року у Німеччині набув чинності закон, який запровадив повне і рівноправне визнання одностатевих шлюбів. Закон був ухвалений Бундестагом наприкінці червня минулого року після того, як канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) відмовилася від свого традиційного твердого "ні" щодо гомосексуальних шлюбів та дозволила членам фракції своєї партії голосувати відповідно до своїх переконань. Сама Меркель все ж проголосувала проти закону.

Перед цим кілька німецьких партій - Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія та Зелені - зробили дозвіл укладати шлюб гомосексуальним парам однією з умов для можливого створення нової правлячої коаліції після парламентських виборів, які відбулися у вересні 2017 року.

Дивитись відео 01:45
Now live
01:45 хв

Одностатевим шлюбам у Німеччині дали зелене світло (30.06.2017)

Аудіо й відео до теми

Перші одностатеві шлюби у Німеччині (02.10.2017)  

Одностатевим шлюбам у Німеччині дали зелене світло (30.06.2017)  

Також за темою

rlsruhe Verhandlung Eilantraege Euro Rettung Bundesverfassungsgericht

"Шлюб для всіх" - справа за Конституційним судом? 04.07.2017

"Шлюб для всіх" - тобто можливість повноцінно одружуватись гомосексуалам - справа у Німеччині вже вирішена. Однак консерватори погрожують оскаржити нововведення у Конституційному суді. Наскільки це реально?

Deutschland Erste gleichgeschlechtliche Trauung der Berliner Landeskirche

Бундесрат схвалив одностатеві шлюби у Німеччині 07.07.2017

Представники земель підтримали в Бундесраті цілковите визнання одностатевих шлюбів, що зрівнює таких партнерів у правах із одруженими чоловіками та жінками.

Australien Australier stimmen für die gleichgeschlechtliche Ehe

Австралійці проголосували за визнання одностатевих шлюбів 15.11.2017

Переважна більшість жителів Австралії висловилась за визнання одностатевих шлюбів. Уряд пообіцяв втілити у життя волю народу.

Реклама

Докладно

Боширов і Петров у Солсбері

Останній доказ у справі Скрипалів веде до Кремля

Нові результати розслідування отруєння Скрипалів є доказом участі Кремля в нападі в Солсбері, вважає Інґо Маннтойфель. 

default

Трансформації бізнесу

Як німецьке товариство GIZ допомагатиме українським компаніям з енергоефективністю. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  