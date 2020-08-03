Шкільне навчання попри пандемію: німецький досвід

Німецькі школярі та батьки готуються до початку нового навчального року. На відміну від України та багатьох інших країн, у ФРН немає єдиної для всіх дати початку та кінця навчального року. Упродовж червня-вересня в 16 федеральних землях Німеччини шкільні канікули розпочинаються та завершуються в різний час, тож хтось повертається до шкільної парти раніше, а хтось пізніше.

Номером один у списку федеральних земель щодо початку нового навчального року стала Мекленбург - Передня Померанія. У тутешніх школах перший дзвоник пролунав у понеділок, 3 серпня. Тож не диво, що увага багатьох батьків і школярів ФРН прикута саме до цієї землі, адже йдеться про новий навчальний рік в умовах пандемії COVID-19. Виходить, що школи в цій розташованій на Балтійському морі землі стали своєрідним "тестовим майданчиком" щодо організації та проведення навчального процесу в такий непростий час.

Отож тут у 563 школах близько 153 тисячі школярів з понеділка по п'ятницю матимуть "звичний" графік занять, але не менше чотирьох-п'яти академічних годин на день. Дозволили навіть уроки музики та фізкультуру.

Школярі в федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія першими пішли до школи в ФРН

А уможливила все це досить низька статистика щодо виявлених випадків COVID-19 у цій федеральній землі. Так, за даними земельного уряду, тут налічується всього кілька активних випадків COVID-19. Загалом, Мекленбург - Передня Померанія може похизуватися найменшою кількістю випадків інфікування коронавірусом у Німеччині. Однак сподіватися, що в школах усе знову стане на свої місця, як це було до початку пандемії, не доводиться.

Профілактика захворювання

Запобігти подальшому поширенню кононавірусу покликані суворі правила гігієни в школах, обов'язкові для всієї федеральної землі. Приміром, заборонені вітання, за яких може статися контакт зі шкірою. Так само рекомендується по можливості не торкатися обличчя руками. Після кожного уроку потрібно ретельно провітрювати приміщення. До поруччя на сходах теж не слід торкатися й, певна річ, не варто забувати про миття рук! Дезінфекційні засоби можна використовувати тільки в окремих випадках, однак непотрібно їх розбризкувати, а лише додавати в воду, якою оброблятимуться поверхні. Носіння маски не є обов'язковим. Крім того, вчителі мають можливість безкоштовно перевіритися на наявність коронавірусу.

На школярів теж чекають нововведення. Зокрема, це означає, що учнів групуватимуть за класами, аби між окремими групами було якомога менше контактів. До однієї такої групи увійдуть учні, скажімо, 5-х і 6-х класів. Така група може налічувати до кількасот школярів. Щодо самих членів кожного з таких гуртів, то вони можуть безперешкодно контактувати одне з одним усередині групи. Тут навіть дотримання мінімальної дистанції непотрібне. Розклад занять так само переорієнтували на новий розподіл класів на групи.

Під час перерви кожна група має свій окремий сектор у коридорі та на шкільному подвір'ї. Те саме стосується гардеробної, роздягальні та їдальні. Перевага такого підходу в тому, що якщо виявлять інфікування, то на карантин відправлять лише одну групу школярів, а решта груп зможе спокійно продовжити навчання.

Такий суворий поділ на групи в школах рекомендував Інститут Роберта Коха, що вважається найавторитетнішим органом охорони здоров'я в ФРН. На важливості такого розподілу наголошував зокрема керівник інституту Лотар Вілер (Lothar Wieler). За його словами, такий підхід покликаний знизити ризик зараження і полегшити відстеження можливого ланцюжка інфікування.

Плани щодо дистанційного навчання

Спочатку для землі Мекленбург - Передня Померанія онлайн-уроки вдома, що офіційно називаються "дистанційним навчанням", становитимуть виняток. "Додаткове дистанційне навчання проводиться переважно в цифровій формі й служить у першу чергу для вправ й закріплення матеріалу", - йдеться в указі міністерства освіти. Наголошується, що ступінь самоорганізованого навчання має зростати відповідно до індивідуального розвитку, починаючи від навчання в початковій школі й аж до гімназії. На практиці це означає, що для 1-х і 2-х класів дистанційного навчання заплановано тільки три з 40 годин на тиждень. Натомість для 7-9 класів дозволено 26 із загалом 101 години на тиждень.

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За даними міносвіти, на початковому етапі дистанційне навчання буде дедалі частіше застосовуватися там, де є брак вчителів для проведення занять у класі, адже ця професія належить до групи ризику. Крім того, плани щодо проведення дистанційних навчань також покликані забезпечити альтернативу в разі підвищення рівня захворюваності, наголошують у відомстві. Впродовж останніх тижнів було пророблено чимало роботи, щоб розглянути технічні та організаційні аспекти, запевняють чиновники.

Нові навчальні матеріали

Приміром, школам пропонується розроблена в Норвегії комерційна система керування навчанням на основі хмарних технологій. Як зазначається на сайті, цей освітній продукт надається вже 20 років.

Крім того, як повідомили в міносвіти ФРН, цими днями планують розподілити між органами місцевої влади 10 мільйонів євро з Цифрового пакту, ухваленого раніше федеральним урядом. Кошти підуть на придбання ноутбуків або інших гаджетів, що надаватимуться школярам в оренду. Останнім часом по всій країні неодноразово лунали нарікання на те, що діти з малозабезпечених сімей часто не мають комп'ютерів чи інших пристроїв, що унеможливлює участь в онлайн-уроках.

У Німеччині не всі діти мають доступ до інтернету та потрібних гаджетів, тож школи надаватимуть їх в оренду

Ще один важливий момент у питанні організації цифрового навчання, це кваліфікація самих вчителів. Адже не всі з них бездоганно опанували цифрові технології, тож як їм навчати інших в інтернеті. Як повідомляється, на тепер 2000 викладачів у землі Мекленбург-Передня Померанія взяли участь в онлайн-курсах, покликаних належно підготувати педагогів до проведення дистанційного навчання. Для цього місцева влада профінансувала купівлю ліцензії в одного зі стартапів, що працює в галузі EdTech. Наприклад, пропонувалося пройти додатковий курс в галузі "цифрова дидактика".

Які є ризики?

Якщо ж фіксуватимуть нові випадки інфікування, то вирішуватимуть, як бути далі, не школи, а місцеві органи охорони здоров'я. Тобто йдеться про те, чи відправити на карантин лише один клас, чи взагалі закрити цілу школу. Масштабного закриття шкіл, як це було під час так званого локдауну, слід уникати. Принаймні, щодо цього всі політики згодні.

Багато лікарів також виступають за максимально "звичний" формат навчання. І не в останню чергу тому, що школи у порівнянні з іншими закладами та організаціями визнано як відносно безпечні місця щодо поширення коронавірусу. Принаймні на це вказують окремі дослідження. Одне з них провели в травні-червні цього року в федеральній землі Саксонія. Тоді медики протестували 2,6 тисячі школярів та вчителів. Це стало першим експериментом такого роду. За словами керівника дослідження Віланда Кіса (Wieland Kiess), серед перевірених учасників дослідження не виявили жодного випадку гострої інфекції. Менш як 20 осіб мали антитіла в крові, тобто перехворіли COVID-19.

Діти не є якимось особливим джерелом інфекції для дорослих, запевняє Кісс. Тож він виступає проти закриття школи, якщо в ній фіксують нові випадки зараження. Адже повторне блокування занять у школі негативно позначиться на розвитку дітей, спричинивши в тому числі фізичні та психологічні проблеми, застерігає експерт. Думку Кісса щодо небажаності повторного закриття шкіл поділяє й Федеральна палата лікарів.