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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "школярі".
Школяр - особа, котра відвідує школу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Попри те, що в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД - одна з найгірших у Європі, українські школярі отримують мізерно мало інформації про профілактику цього захворювання, зокрема про контрацепцію. Тож, за сексуальне виховання молоді вирішили взятися громадські секс-просвітниці.
Туреччина: школярі під домашнім арештом - через туристів? Бельгія: повернення відчуттів смаку й запаху після COVID-19. Росія: з поліцейських - в опозиціонери. Великобританія: студентки проти насилля в закладах освіти. Франція: ентузіасти рятують харчі від смітників.