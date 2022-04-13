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Школярі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "школярі".

Школяр - особа, котра відвідує школу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як німецькі школи зустріли українських дітей (13.04.2022) 13.04.2022

40 тисяч українських дітей-біженців уже пішли до шкіл у Німеччині. Показуємо, як їх тут приймають і як вони почуваються у новій країні.
Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (відео)

Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (відео) 02.12.2021

Попри те, що в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД - одна з найгірших у Європі, українські школярі отримують мізерно мало інформації про профілактику цього захворювання, зокрема про контрацепцію.
Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (01.12.2021)

Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (01.12.2021) 01.12.2021

Попри те, що в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД - одна з найгірших у Європі, українські школярі отримують мізерно мало інформації про профілактику цього захворювання, зокрема про контрацепцію. Тож, за сексуальне виховання молоді вирішили взятися громадські секс-просвітниці.
У Львові посилюють карантинні заходи через COVID-19

У Львові посилюють карантинні заходи через COVID-19 13.10.2021

З 18 жовтня школярі Львова підуть на двотижневі канікули, а ресторани працюватимуть за умови повної вакцинації персоналу або наявності негативного тесту на коронавірус.

Відбудова Донбасу: за справу беруться школярі

Відбудова Донбасу: за справу беруться школярі 21.08.2021

Прифронтове місто Курахове в Донецькій області - до ремонту даху в шкільній будівлі в дорослих руки так і не дійшли. Школярі вирішили власноруч взятись за вирішення проблеми. Як це їм вдалося - у репортажі DW.

У Австрії зійшов із рейок потяг зі школярами

У Австрії зійшов із рейок потяг зі школярами 09.07.2021

Регіональний потяг зійшов із рейок у федеральній землі Зальцбург. Усередині були десятки школярів. 17 пасажирів дістали легкі ушкодження.
Як повернути нюх і смак після ковіду - Європа у фокусі (відео)

Як повернути нюх і смак після "ковіду" - "Європа у фокусі" (відео) 31.05.2021

Туреччина: школярі під домашнім арештом - через туристів? Росія: з поліцейських - в опозиціонери. Великобританія: студентки проти насилля в закладах освіти. Франція: ентузіасти рятують харчі від смітників.

Як повернути нюх і смак після "ковіду" - "Європа у фокусі" (31.05.2021) 31.05.2021

Туреччина: школярі під домашнім арештом - через туристів? Бельгія: повернення відчуттів смаку й запаху після COVID-19. Росія: з поліцейських - в опозиціонери. Великобританія: студентки проти насилля в закладах освіти. Франція: ентузіасти рятують харчі від смітників.
З початку пандемії школярі ФРН втратили майже пів року навчання

З початку пандемії школярі ФРН "втратили" майже пів року навчання 15.05.2021

Німецькі школярі від початку пандемії COVID-19 пропустили близько половини очних занять навчального року. Вчителі вимагають надолужити втрачене.

"Чупа-чупс"-тести на "ковід" для школярів початкової школи в Німеччині (11.05.2021) 11.05.2021

Посмоктати паличку-тест замість неприємного колупання у носі? Цим новим методом у Німеччині вирішили зменшити школярам стрес від щотижневого тестування на коронавірус.

Вибух біля школи в Кабулі: число загиблих перевищило 50 осіб

Вибух біля школи в Кабулі: число загиблих перевищило 50 осіб 09.05.2021

У шиїтській школі в столиці Афганістану щойно завершилися уроки, тож більшість постраждалих від вибухів - школярі.
COVID-19: парламент Данії вирішив послабити локдаун у країні

COVID-19: парламент Данії вирішив послабити локдаун у країні 04.05.2021

У парламенті Данії ухвалили послаблення локдауну: молодші школярі почнуть відвідувати уроки вже у четвер. Також відкриються театри та кінотеатри.
У ФРН школярі менше навчаються під час локдауну - опитування

У ФРН школярі менше навчаються під час локдауну - опитування 20.04.2021

Майже чверть школярів навчалися не більше двох годин на день під час локдауну у Німеччині, розповіли їхні батьки, які взяли участь в опитуванні ifo.
Іспанські школярі вчаться на пляжі (19.04.2021)

Іспанські школярі вчаться на пляжі (19.04.2021) 19.04.2021

Після року роботи в режимі локдауну керівництво цієї школи в Іспанії вирішило перенести заняття на вулицю.

Як київський журналіст за підтримки ФРН вчить дітей екосвідомості

Як київський журналіст за підтримки ФРН вчить дітей екосвідомості 26.02.2021

Книжка "Еко-історії для моїх маленьких друзів" журналіста Богдана Красавцева жваво розходиться Україною та навіть за кордоном. Вихід книги став можливим завдяки Німецькому товариству міжнародного співробітництва (GIZ).

Казки про захист довкілля для маленьких українців (24.02.2021) 24.02.2021

Правильно викидати батарейки та прати без фосфатів треба вчитись змалку, переконаний Богдан Красавцев. Київський журналіст написав збірку казок про захист довкілля для малих українців. Німеччина профінансувала друк книги.

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