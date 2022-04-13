Відбудова Донбасу: за справу беруться школярі

Прифронтове місто Курахове в Донецькій області - до ремонту даху в шкільній будівлі в дорослих руки так і не дійшли. Школярі вирішили власноруч взятись за вирішення проблеми. Як це їм вдалося - у репортажі DW.