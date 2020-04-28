Школярі на карантині: як вчать по-новому в Україні (відео)

Уроки в Zoom, домашні завдання - у формі відеозаписів. Епідемія коронавірусу і карантин радикально змінюють навчальний процес. Якою тепер буде освіта в Україні? І чи впливає дистанційне навчання на якість знань?
На час карантину першокласниця одеської школи Злата Оніка гостює у бабусі на Волині, але жодного дня дівчинка не пропустила шкільні уроки. Аби зустрітися з вчителькою та однокласниками їй достатньо мати смартфон підключений до інтернету. Попри хвилювання на початку дистанційного навчання зараз мама Злати Аліна вже бачить його позитивні результати.
Для тих школярів, хто не має гаджетів, інтернету або чия школа не забезпечила ефективну віддалену роботу на час карантину, вже більше місяця працює дистанційна школа онлайн. Уроки для неї на базі приватної школи готують вчителі з різних закладів освіти, а транслюють українські телеканали.
Через карантин українські школярі та студенти закінчуватимуть навчальний рік дистанційно. Як складатимуть ЗНО випускники та як висталятимуть річні оцінки? В.о. міністра освіти Любомира Мандзюк в інтерв'ю DW. (24.04.2020)
Дистанційне навчання, запроваджене через карантин, показало прогалини в системі української освіти. Вчителі не мають навичок проведення онлайн-уроків, а діти - мотивації до продовження навчання. (28.04.2020)