 Школярі на карантині: як вчать по-новому в Україні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.04.2020

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Політика й суспільство

Школярі на карантині: як вчать по-новому в Україні (відео)

Уроки в Zoom, домашні завдання - у формі відеозаписів. Епідемія коронавірусу і карантин радикально змінюють навчальний процес. Якою тепер буде освіта в Україні? І чи впливає дистанційне навчання на якість знань? 

Умови ізоляції відкрили вчителям та школярам нові можливості

Умови ізоляції відкрили вчителям та школярам нові можливості

На час карантину першокласниця одеської школи Злата Оніка гостює у бабусі на Волині, але жодного дня дівчинка не пропустила шкільні уроки. Аби зустрітися з вчителькою та однокласниками їй достатньо мати смартфон підключений до інтернету. Попри хвилювання на початку дистанційного навчання зараз мама Злати Аліна вже бачить його позитивні результати. 

Для тих школярів, хто не має гаджетів, інтернету або чия школа не забезпечила ефективну віддалену роботу на час карантину, вже більше місяця працює дистанційна школа онлайн. Уроки для неї на базі приватної школи готують вчителі з різних закладів освіти, а транслюють українські телеканали.
 

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