Школа в телевізорі. Як в Україні під час карантину вчитимуть дітей по ТБ

Через карантин українські школярі вже три тижні не ходять до школи. Міністерство освіти та науки України (МОН) рекомендувало організувати у школах дистанційне навчання через інтернет. Однак включитися в роботу вийшло не у всіх. За браком інтернету, необхідного обладнання та ІТ-навичок у вчителів учні деяких шкіл досі не приступили до навчання. "За оперативною інформацією, дистанційне навчання відбувається. Але у нас 15,5 тисячі шкіл, і у кожній школі різні технічні можливості", - визнає виконуюча обов'язки міністерки освіти і науки України Любомира Мандзій. Аби "підстрахувати" освітній процес, у міністерстві вирішили додатково транслювати уроки по ТБ, адже телевізор є практично у кожній українській родині.

Із понеділка, 6 квітня, стартувала "Всеукраїнська школа онлайн". "Наше завдання як держави - забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань", - зазначив президент України Володимир Зеленський у своєму телезверненні щодо умов карантину. Телеуроки будуть доступні лише учням середньої та старшої школи. "Діти молодшої школи мають свої вікові особливості. Для цієї вікової категорії надзвичайно важливим є живий контакт із вчителем. Тому найкращим варіантом для молодших дітей в умовах карантину є дистанційні уроки з тим педагогом, до якого вони звикли", - розповіла DW в.о. міністерки освіти Мандзій.

Усереднене навчання за стандартом

Українські телеканали транслюватимуть уроки для учнів 5-11 класів відповідно до всеукраїнського розкладу із понеділка по п'ятницю з 10 ранку - аж до завершення карантину. У кожного класу - свій телеканал і свій розклад. Наприклад, учні п'ятого класу вчитимуться на телеканалах "ПлюсПлюс" та "112 Україна", шестикласники - на телеканалах ZOOM та News One, школярі сьомого класу - на ZIK, восьмого - на телеканалах "Індиго" та УНІАН. Дев'ятикласників навчатимуть на телеканалах "Рада" та "UA:Культура", десятикласників - на "UA:Перший", а одинадцятикласники - на М1. Транслюватимуться уроки лише з основних предметів: української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології.

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Якщо учень не встиг подивитись урок по телевізору або щось не зрозумів, урок можна буде переглянути ще раз на YouTube-каналі МОН. Там же під кожним відео вчителі залишатимуть домашні завдання на закріплення теми, які учні зможуть зробити, аби краще опанувати матеріал. Завдання даватимуться за найпоширенішими у країні підручниками. Посилання на електронні версії цих підручників також можна буде знайти в описі під відео. "У нас є держаний освітній стандарт і типова програма. За цією програмою писалися теми для відеоуроків відповідно до типового тематично-календарного плану", - пояснює Любомира Мандзій. За її словами, якщо учні навчаються у спеціалізованих школах і вже вивчили ці теми, вони можуть повторювати пройдений матеріал за ТБ-уроками.

Найкращі вчителі та зірки шоу-бізнесу

Відеоуроки вестимуть 40 найкращих українських вчителів, зокрема, переможці педагогічних конкурсів. Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі Києва. У відеозаняттях беруть участь українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени. Вони відповідають на запитання, розв'язують задачі та проводять досліди разом зі вчителями. "У мене були коміки з "Ліги сміху", лідер гурту "Без обмежень", телеведучі. Також в уроках колег брали участь боксер Олександр Усік, легкоатлет Жан Беленюк. Ми з гостями разом робили експерименти і разом міркували. Думаю, дітям сподобається", - ділиться досвідом Сергій Колебошин, вчитель фізики з Одеси із 20-річним досвідом викладання, який нині є народним депутатом та заступником голови парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій.

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Він записує телеуроки фізики для учнів десятого класу на волонтерських засадах і каже, що включився у цей процес, аби знову відчути себе у вчительській стихії. "До телеуроків, як і раніше, пишу опорний конспект, продумую експерименти, які ми проводитимемо, готую цікаві задачі, максимально наочний матеріал. Зрозуміло, що це середня температура по палаті, для дітей із середнім рівнем підготовки, але це краще, ніж нічого", - розповів Колебошин у розмові з DW.

Карантин допоможе розвивати дистанційну освіту

Однак у батьків дітей шкільного віку, з якими поспілкувалася DW, перспектива навчання по телевізору викликає радше скепсис. "Подивимось, як і що будуть викладати. Однак щодо ТБ-каналів, на яких транслюватимуться уроки, у мене багато запитань. Більшість із них - якісь нішеві і транслюються не всюди", - каже Ігор Лембецький, тато восьмикласника із Київської інженерної гімназії. Олена Гейченко, мама учня однієї із київських шкіл, нарікає на те, що у столичному закладі досі не налагодили дистанційної освіти. Телеуроки діти, на її думку, навряд чи дивитимуться. "Ми взагалі не дивимося телевізор у сім'ї, і пропонувати уроки по ТБ - це смішно. Де зворотний зв'язок? Де контроль виконаного завдання і оцінювання? Це радше розвага, ніж навчання", - каже жінка.

За словами Сергія Колебошина, вести діалог з дітьми через телезаняття, а також налагодити контроль знань дійсно важко, однак усі вчителі стараються зробити свої уроки максимально цікавими і доступними. Він вважає, що для дітей деяких сільських шкіл, де немає профільних вчителів або приладів для експериментів, такі телеуроки можуть бути справжньою підтримкою для здобуття знань. "Не було щастя, так нещастя допомогло. Карантин допоможе розвивати дистанційну освіту в Україні. Такі телеуроки можна використовувати для вечірніх класів, для учнів на окупованих територіях. Після карантину треба думати про розробку повноцінної платформи дистанційного навчання", - вважає Колебошин.

Дивитись відео 25:55 Поділитись Школа в часи коронавірусу: як вчителі навчають учнів у Італії - ″Європа у фокусі″ (23.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Zu5c Школа в часи коронавірусу: як вчителі навчають учнів у Італії - ″Європа у фокусі″