 ″Шинн Фейн″ сенсаційно перемогла на виборах в Ірландії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2020

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Новини

"Шинн Фейн" сенсаційно перемогла на виборах в Ірландії

Націоналістична партія "Шинн Фейн", що раніше була політичним крилом ІРА, неочікувано отримала більшість голосів на виборах до парламенту Ірландії.

Лідерка Шинн Фейн Мері Лу Макдональд святкує перемогу на парламентських виборах в Ірландії

Лідерка "Шинн Фейн" Мері Лу Макдональд святкує перемогу на парламентських виборах в Ірландії

Партія "Шинн Фейн", що у своїй ідеології поєднує ірландський націоналізм та ліві економічні ідеї, сенсаційно перемогла на виборах до парламенту Ірландії. Про перемогу партії у Twitter ввечері в неділю, 9 лютого, заявила лідерка "Шинн Фейн" Мері Лу Макдональд.

"Це офіціійно - "Шинн Фейн" виграла вибори", - написала Макдональд.

Поразка традиційних партій Ірландії

Попередні підрахунки голосів на виборах, що відбулися 9 лютого, свідчать, що результат "Шинн Фейн" складає близько 24,5 відсотка, пише інформагенція AFP. 

лідер Фіанна фойл Майкл Мартін

Лідер "Фіанна фойл" Майкл Мартін заявив, що приймає "результати виборів"

Ліберальна партія "Фіанна фойл" попередньо має 22,2 відсотка, а ліберально-консервативна політична сила чинного прем'єра Лео Варадкара "Фіне гел" - 20,9 відсотка голосів. Обидві партії керували Ірландією, замінюючи одна одну протягом багатьох років. Тому перемога "Шинн Фейн", яка раніше була політичним крилом Ірландської республіканської армії (ІРА) і прагне об'єднання з Північною Ірландію, стала справжньою несподіванкою.

Формування коаліції попереду

Сформувати більшість у "Шинн Фейн" самостійно не вийде, адже отримана кількість голосів дозволить партії зайняти лише 42 зі 159 місць у парламенті Ірландії. Тож уряд формуватиметься на основі створення коаліції. Макдональд заявила, що прагне сформувати уряд "лівого спрямування" без участі "Фіанна фойл" та "Фіне гел", які ще напередодні виборів відкидали можливість співпраці з "Шинн Фейн" через її причетність до ІРА у минулому.

лідер Фіанна фойл Майкл Мартін

Лідер "Фіанна фойл" Майкл Мартін заявив, що приймає "результати виборів"

Очільник "Фіне гел" Лео Варадкар вже заявив, що його позиція не змінилася навіть після голосування. Водночас його колега, міністр фінансів Паскаль Донохью зазначив, що прем'єр продовжує сподіватися на участь у формуванні нового уряду.

Натомість лідер "Фіанна фойл" Майкл Мартін змінив тон своїх заяв, заявивши, що "поважає рішення народу". Голова передвиборного штабу партії Дара Каллірі зазначив, його політична сила однозначно вестиме переговори з "Шинн Фейн", але говорити про формування коаліції поки що зарано.

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За даними екзит-полів, у ірландських ліберально-консервативної партії "Фіне гел" і ліберальної "Фіанна фойл" - майже однаковий відсоток голосів. Істотно зміцнили свої позиції в Європарламенті ірландські "зелені".

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