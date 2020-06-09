"Шиндлер із Оснабрюка": праведник чи нацист?

Його підпис означав порятунок або смерть. Його дії і донині - предмет суперечок. Німецький юрист із Оснабрюка Ганс Ґеорґ Кальмаєр (Hans Georg Calmeyer) служив з 1941 по 1944 рік у Нідерландах: опікувався питанням депортації євреїв. Відомство, яке він очолював, розглядало прохання про визнання неєврейського походження відповідно до інструкції для "сумнівних випадків".

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Визнаючи справжність здебільшого завідомо фальсифікованих документів, які доводили "неєврейство" прохачів, Кальмаєр врятував щонайменше 2866 євреїв від загибелі. Свідки та учасники тих подій (юристи, а також лікарі, судді, духовні особи, працівники РАГСів, які видавали підроблені свідоцтва) знали, що Кальмаєр та його підлеглі "візують" фальшиві документи. У той же час він відправив своїм підписом сотні євреїв у концентраційні табори…

Ганс Ґеорґ Кальмаєр

Його діяльність у певний момент викликала у нацистського керівництва підозру. Від невідворотної перевірки, яка коштувала би йому життя, врятували бомби, що зруйнували архів, а також наближення військ союзників антигітлерівської коаліції.

Ізраїльський меморіальний комплекс Яд Вашем надав німецькому юристові посмертно звання "Праведника народів миру", яке надається тим, хто рятував євреїв під час Голокосту. Сам Ганс Ґеорґ Кальмаєр після війни казав, що не вважає себе героєм. Нерідко його називають "Шиндлером із Оснабрюка".

"Стилізація" під героя та докори через вибірковість

Після війни про Кальмаєра у Німеччині багато років не згадували, поки у 1980-х учитель гімназії та член міської ради Оснабрюка Петер Нібаум не почав вивчати біографію юриста та не висловив ініціативу увічнити його пам'ять. Іменем Кальмаєра назвали тоді безіменну площу в Оснабрюці, посмертно йому присудили найвищу міську нагороду, у Нідерландах відбулася виставка, присвячена "рятівнику євреїв". Проблема полягає в тому, що Нібаум радикально спростив біографію та ідеалізував Кальмаєра, відкривши таким чином шлях міфотворчості. Амбівалентна історична постать отримала ореол бездоганного героя.

Депортація євреїв, Айзенах, 1942 рік

Історики, як німецькі, так і нідерландські, спершу виключно позитивно оцінювали діяльність Кальмаєра. Однак потім усе частіше стали звучати й критичні голоси: мовляв, він міг врятувати й більше людей, а рятував, по суті, тих, хто міг собі це фінансово дозволити, оскільки фальшиві документи та експертизи коштували чималих грошей.

Суперечки довкола музею імені Кальмаєра

Новий спалах дискусії довкола імені Кальмаєра спровокував намір міської влади Оснабрюка назвати його іменем новий музей. Ідеться про будівлю, де колись була штаб-квартира Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (НСДАП) в Оснабрюку. Віллу запропонували назвати "Будинком Ганса Кальмаєра" та відкрити в ньому присвячену йому постійну експозицію. Раніше група відомих у Нідерландах діячів науки та культури, а також нідерландські політики та представники єврейської громади закликали уряд Німеччини відкликати субсидії у 1,7 мільярда євро на реконструкцію вілли, якщо її назвуть іменем "суперечливого героя".

"Вілла Шліккер" в Оснабрюку: припускають, що вона стане "Будинком Ганса Кальмаєра"

Нідерландські історики критикують "стилізацію Кальмаєра під рятівника", вказуючи на те, що він служив гітлерівському режимові та брав участь у масовому винищені євреїв у Нідерландах. Петицію на ім'я Анґели Меркель передали послу ФРН у Гаазі. "Для родичів убитих євреїв буде нестерпно, якщо музей назвуть на його честь", - заявив журналіст Ганс Кнупс, один з ініціаторів петиції, в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa.

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Як наслідок, на презентації концепції нового музею в Оснабрюку, який планують відкрити у 2023 році, від імені бургомістра міста зробили заяву: "На прикладі Кальмаєра ми можемо дізнатися, яку свободу мали в розпорядженні люди в часи націонал-соціалізму, які цінності та настанови визначали їхні дії та чого ми можемо навчитися у них сьогодні".

Оскар Шиндлер

Нідерландська історикиня та юристка Петра ван ден Бумгаард написала дисертацію про Кальмаєра та входить до складу експертної ради, яка консультує владу Оснабрюка у їхній ініціативі щодо створення музею. В інтерв'ю німецькій газеті taz вона відзначила: "На жаль, я бачу в Оснабрюку тенденцію зробити з нього героя. Але це було б неправильно. І не в дусі самого Кальмаєра". Крім того, експозиція, на її думку, не повинна обмежуватися лише переказом його долі. "Має йтися про всю ту систему, на яку і проти якої він працював, і про те, що важливо тут і нині", - упевнена історикиня з Нідерландів.

Відкрита конфронтація чи таємний саботаж?

Як і німецький фабрикант Оскар Шиндлер (Oskar Schindler), який рятував євреїв під час Голокосту, надаючи їм роботу на своїх заводах, Кальмаєр також допомагав не усім, хто до нього звертався. У чому амбівалентність цієї історії? Так, німецький юрист був одним з інструментів нацистського режиму. Але користуючись своїм службовим становищем, він саботував свою смертоносну роботу. Колишній директор меморіалу Яд Вашем Йозеф Міхман, який сам пережив Голокост в Нідерландах, свого часу відзначав: "Хто хотів урятувати усіх євреїв, той нікого не міг урятувати… Кальмаєр був янголом-охоронцем. Незважаючи на те що йому самому загрожували концтабір та смерть, він маневрував всередині системи, що заслуговує на захоплення".

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Цю точку зору поділяє юрист та депутат бундестагу Матіас Міддельберґ (Mathias Middelberg), який пише про Кальмаєра: "Якби він не був би частиною системи, то не зміг би нікому допомогти". У інтерв'ю Deutschlandrundfunk з приводу нових суперечок довкола Кальмаєра він підкреслює, що точно не вважає Кальмаєра героєм, але впевнений в тому, що той "був однозначно на боці євреїв". Міддельберґ вважає, що у схожій ситуації люди опиняються й у наші дні - у тоталітарних та авторитарних режимах. Як приклад політик наводить протистояння Гонконгу та Китаю: "Можна чинити спротив радикально, ризикуючи опинитися у в'язниці та позбавити себе будь-якої свободи дій. А можна чинити спротив всередині системи, роблячи вигляд, що підтримуєш її".

Ганс Ґеорґ Кальмаєр свій конфлікт з власною совістю так описав у мемуарах: "Я був свого роду лікарем, якому треба врятувати 5000 смертельно хворих пацієнтів, а у нього є лише 50 ампул з ліками".