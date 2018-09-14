 Шеф німецької контррозвідки Маасен йде з посади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Шеф німецької контррозвідки Маасен йде з посади

Очільник німецького Федерального відомства із охорони конституції Ганс-Ґеорґ Маасен все ж змушений залишити посаду через скандал навколо його коментарів щодо подій у Хемніці. Утім, він продовжить працювати у МВС.

Ганс-Ґеорґ Маасен (на фото) змушений через скандал залишити посаду

Ганс-Ґеорґ Маасен (на фото) змушений через скандал залишити посаду

Керівник німецького Федерального відомства із охорони конституції Ганс-Ґеорґ Маасен (Hans-Georg Maaßen) залишає свою посаду. Таке рішення було ухвалене у вівторок, 18 вересня, на зустрічі керівників партій "великої коаліції" - лідерки Християнсько-демократичного союзу (ХДС), канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel), голови Християнсько-соціального союзу (ХСС), міністра внутрішніх справ Німеччини Горста Зеегофера (Horst Seehofer), а також лідерки Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреи Налес (Andrea Nahles), повідомили в німецькому уряді.

Маасен перейде на роботу в міністерство внутрішніх справ, в якому обійме посаду держсекретаря, передає агенція Reuters. Раніше міністр Горст Зеегофер висловлював підтримку Маасену попри заклики соціал-демократів до його відставки. 

DW.COM

Керівник контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен заявив, що не володіє правдивою інформацією про цькування правими радикалами іноземців у Хемніці. Його висловлювання викликали хвилю критики. (07.09.2018)

Висловлювання Ґеорґа Маасена щодо подій у Хемніці все ж можуть коштувати йому крісла. Його відставки вимагають у коаліційній партії СДПН. (13.09.2018)

Скандал навколо Маасена виник через висловлені ним в інтерв'ю виданню Bild сумніви щодо того, що в місті Хемніці справді мали місце "облави" на мігрантів, а також в автентичності відео з переслідуванням мігрантів. Маасен тоді зазначив, що є "вагомі причини" вважати, що це відео - "цілеспрямоване поширення неправдивої інформації, можливо, щоб відвернути громадськість від вбивства в Хемніці". Згодом Маасен роз'яснив свої заяви парламентарям, утім, доказів несправжності відео так і не навів.

Згодом додалися звинувачення на адресу Маасена в тому, що той нібито незаконно передав конфіденційну інформацію депутату Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Йшлося про кількість ймовірних ісламістів у ФРН і бюджет Федерального відомства з охорони конституції. Утім, у самому відомстві заперечили, що Маасен діяв з порушенням закону, а в міністерстві внутрішніх справ зазначили, що зустрічі керівника відомства з депутатами є частиною його роботи.

Дивитись відео 01:05
Now live
01:05 хв

Розвідка ФРН попереджає про кіберзагрози з боку Росії (29.11.2016)

Аудіо й відео до теми

Розвідка ФРН попереджає про кіберзагрози з боку Росії (29.11.2016)  

Також за темою

Berlin: Hans-Georg Maaßen

Шеф контррозвідки ФРН змушений відповідати за свої слова у комітетах Бундестагу 12.09.2018

Керівник Федерального відомства із охорони конституції Ганс-Ґеорґ Маасен пояснив німецьким депутатам, чому він сумнівався у тому, що в Хемніці були "облави" на мігрантів.

Deutschland Chemnitz - Blumen am Tatort

Вбивство у Хемніці: суд відпустив одного підозрюваного 18.09.2018

Іракця, якого підозрювали у вбивстві місцевого жителя у Хемніці, відпустили з-під варти. Його адвокат повідомив, що у слідства немає доказів причетності підозрюваного до злочину.

Hans-Georg Maaßen

Керівник спецслужби ФРН сумнівається у факті ксенофобських нападів у Хемніці 07.09.2018

Керівник контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен заявив, що не володіє правдивою інформацією про цькування правими радикалами іноземців у Хемніці. Його висловлювання викликали хвилю критики.

Реклама

Докладно

В Україні збільшили чисельний склад ЦВК

"Прогнути" закон під себе: як Рада вгодила Порошенку із ЦВК

Верховна Рада України оперативно збільшила кількість членів ЦВК з 15 до 17 осіб. Що далі? 

Потяг Coradia iLint

Водневий потяг - європейський технологічний прорив

В Німеччині запустили потяг на водневих паливних елементах. Однак це ще не означає революції в транспортній сфері. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  