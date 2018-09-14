Шеф німецької контррозвідки Маасен йде з посади

Керівник німецького Федерального відомства із охорони конституції Ганс-Ґеорґ Маасен (Hans-Georg Maaßen) залишає свою посаду. Таке рішення було ухвалене у вівторок, 18 вересня, на зустрічі керівників партій "великої коаліції" - лідерки Християнсько-демократичного союзу (ХДС), канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel), голови Християнсько-соціального союзу (ХСС), міністра внутрішніх справ Німеччини Горста Зеегофера (Horst Seehofer), а також лідерки Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреи Налес (Andrea Nahles), повідомили в німецькому уряді.

Маасен перейде на роботу в міністерство внутрішніх справ, в якому обійме посаду держсекретаря, передає агенція Reuters. Раніше міністр Горст Зеегофер висловлював підтримку Маасену попри заклики соціал-демократів до його відставки.

Скандал навколо Маасена виник через висловлені ним в інтерв'ю виданню Bild сумніви щодо того, що в місті Хемніці справді мали місце "облави" на мігрантів, а також в автентичності відео з переслідуванням мігрантів. Маасен тоді зазначив, що є "вагомі причини" вважати, що це відео - "цілеспрямоване поширення неправдивої інформації, можливо, щоб відвернути громадськість від вбивства в Хемніці". Згодом Маасен роз'яснив свої заяви парламентарям, утім, доказів несправжності відео так і не навів.

Згодом додалися звинувачення на адресу Маасена в тому, що той нібито незаконно передав конфіденційну інформацію депутату Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Йшлося про кількість ймовірних ісламістів у ФРН і бюджет Федерального відомства з охорони конституції. Утім, у самому відомстві заперечили, що Маасен діяв з порушенням закону, а в міністерстві внутрішніх справ зазначили, що зустрічі керівника відомства з депутатами є частиною його роботи.