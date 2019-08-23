 Шефчович підтвердив тристоронні газові консультації в Брюсселі 19 вересня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2019

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Новини

Шефчович підтвердив тристоронні газові консультації в Брюсселі 19 вересня

Тристоронні газові переговори за участю України, Росії та ЄС щодо майбутнього транспортування газу відбудуться у Брюсселі 19 вересня.

Транзит газу Україною

Заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович повідомив, що тристоронні консультації України, Росії та Єврокомісії щодо газу відбудуться в Брюсселі 19 вересня. Про це Шефчович написав у понеділок,  9 вересня, на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

"Радий повідомити, що 19 вересня я прийматиму наступний раунд тристоронніх переговорів щодо газу", - написав Шефчович. "Я переконаний, що прогрес надасть сильний позитивний сигнал для ринку, а також споживачів напередодні зимового сезону", - запевнив заступник голови Єврокомісії.

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Раніше очільник міненерго РФ Олександр Новак говорив про готовність Росії провести тристоронні переговори щодо газу з Єврокомісією та Україною в першій половині вересня. "Ми готові зустрічатися в першій половині вересня. Просто у нас також є певний графік, (…). Потрібно обрати час, щоб в усіх була одночасно можливість для зустрічі", - пояснював Новак.

Узгодження позицій Брюсселя й Києва

9 вересня Шефчович проводить зустріч з міністром енергетики та екології України Олексієм Оржелем за участю голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Речниця НАКу "Нафтогаз України" розповіла журналістам, що на зустрічі в Брюсселі 19 вересня також будуть міністр Оржель та голова "Нафтогазу", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше одним із невизначених питань було те, хто саме братиме участь у переговорах від української сторони. На попередніх переговорах Україну представляв міністр закордонних справ Павло Клімкін. Російська сторона наполягала натомість, що вести переговори щодо газу має міністр енергетики України.

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