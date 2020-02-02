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Шенгенська угода

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шенгенська угода".

Шенгенська угода передбачає скасування контролю на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Назва угоди походить від селища, в якому її підписали, а саме - виноробного села Шенген у Люксембурзі. Це сталося 1985 року. Першими до Шенгенської угоди приєдналися Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція та Німеччина. На цей момент до Шенгенської зони входить уже 26 країн, а саме - Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція, Німеччина, Португалія, Іспанія, Італія, Австрія, Греція, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія, Угорщина, Швейцарія, Ліхтенштейн.

У Європейському Союзі змінилися правила отримання віз

У Європейському Союзі змінилися правила отримання віз 02.02.2020

У Євросоюзі запровадили нові правила отримання віз. Для країн, які мають безвізовий режим з ЄС, зокрема України, все залишається без змін.
Єврокомісія закликає припинити прикордонний контроль всередині ЄС

Єврокомісія закликає припинити прикордонний контроль всередині ЄС 13.09.2018

ЄС має повернутися до звичного функціонування Шенгену, вважає єврокомісар Дімітріс Аврамопулос. Наразі шість країн Шенгенської угоди здійснюють контроль на своїх внутрішніх кордонах.
Австрія запроваджує тимчасовий контроль на кордонах

Австрія запроваджує тимчасовий контроль на кордонах 09.07.2018

Причиною запровадження Австрією перевірок на ключових прикордонних КПП стала зустріч керівників МВС країн ЄС в австрійському місті Інсбрук. Ці дії не мають нічого спільного з кризою біженців, запевняють у Відні.
Чому Шенгенська угода така важлива для Європи? (відео)

Чому Шенгенська угода така важлива для Європи? (відео) 29.06.2018

Після цілої ночі переговорів лідери ЄС досягли прориву в питанні міграції. З кризою біженців деякі країни почали ставити під сумнів Шенгенську угоду. Чим це небезпечно?

Шенгенська угода під ударом: чим це загрожує (29.06.2018) 29.06.2018

Європа без кордонів, де можливе вільне пересування людей і товарів. Це те, заради чого була підписана Шенгенська угода. Однак за наслідками кризи біженців Шенген дедалі частіше почали ставити під сумнів. Чим це загрожує?
Очільник МВС ФРН Зеегофер хоче посилення контролю на кордоні

Очільник МВС ФРН Зеегофер хоче посилення контролю на кордоні 18.03.2018

Зеегофер вважає, що спершу ЄС має посилити зовнішні кордони. МВС ФРН також працюватиме над темою полегшення видворення з Німеччини.
ЗМІ: Єврокомісія рекомендуватиме безвізовий режим для Туреччини

ЗМІ: Єврокомісія рекомендуватиме безвізовий режим для Туреччини 15.03.2016

Очікується, що Єврокомісія 16 березня рекоментуватиме ЄС надати безвізовий режим для громадян Туреччини при внесенні Анкарою "критичного набору" змін у законодавство, повідомило джерело у Брюсселі агентству Reuetrs.
Хорватія приєдналась до закриття балканського маршруту біженців

Хорватія приєдналась до закриття "балканського маршруту" біженців 09.03.2016

"Балканський маршрут" у Західну Європу для біженців з Сирії та Афганістану практично закритий. Слідом за Словенією та Сербією про закриття кордону для транзиту біженців оголосила Хорватія.
Що буде з ринком ЄС у разі розпаду Шенгенської зони

Що буде з ринком ЄС у разі розпаду Шенгенської зони 25.01.2016

Можливий наслідок міграційної кризи в ЄС - розпад Шенгенської зони, переконані в Брюсселі. Що це означає для європейської і німецької економіки? DW зібрала думки експертів.
Франція вимагає більш жорсткого контролю на зовнішніх кордонах ЄС

Франція вимагає більш жорсткого контролю на зовнішніх кордонах ЄС 20.11.2015

Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс закликав до більш посиленого контролю на зовнішніх кордонах Євросоюзу. 20 листопада це питання обговорюватиметься на зустрічі міністрів внутрішніх справ та юстиції країн-членів ЄС.
Угорщина запроваджує тимчасовий контроль на кордоні зі Словенією

Угорщина запроваджує тимчасовий контроль на кордоні зі Словенією 17.10.2015

На тлі міграційної кризи Угорщина вводить тимчасовий контроль на кордоні зі Словенією. Причиною таких заходів стали дії Загреба, який доправляє біженців до хорватсько-словенського кордону.
Німецький політолог: Шенген - це найбільший здобуток ЄС

Німецький політолог: Шенген - це найбільший здобуток ЄС 05.10.2015

Європа без контролю на внутрішніх кордонах - наскільки це ще відповідає вимогам часу? У своєму інтерв'ю для DW Віхард Войке зауважив, що проблема не у відкритих кордонах, а в тому, як втілюється право на притулок.
Угорщина спорудить на кордоні з Сербією чотириметрову стіну

Угорщина спорудить на кордоні з Сербією чотириметрову стіну 17.06.2015

Загорожу спорудять через побоювання некотрольованого зростання кількості біженців із Сирії, Іраку та Афганістану. Белград "шокований" таким наміром уряду сусідньої держави.
Безвізовому режиму з ЄС перешкоджають війна на Донбасі та корупція

Безвізовому режиму з ЄС перешкоджають війна на Донбасі та корупція 12.11.2014

Україна отримає безвізовий режим з країнами ЄС не раніше кінця 2015 року, вважають експерти. Для цього Україні треба забезпечити охорону східного кордону, подолати корупцію і дати українцям біометричні паспорти.
У Європі знову дискутують про Шенгенську зону

У Європі знову дискутують про Шенгенську зону 20.04.2012

Берлін та Париж вкотре взялися за Шенгенську зону. Вони розглядають можливість тимчасового запровадження прикордонного контролю, не чекаючи на відповідну згоду Єврокомісії.
Свободу пересування в Європі можуть обмежити через наплив біженців

Свободу пересування в Європі можуть обмежити через наплив біженців 25.04.2011

Президент Франції Ніколя Саркозі та прем’єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі обговорять проблему біженців з півночі Африки. На зустрічі в Римі 26 квітня йтиметься про Шенгенську угоду і можливе закриття кордонів.
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