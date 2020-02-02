На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шенгенська угода".

Шенгенська угода передбачає скасування контролю на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Назва угоди походить від селища, в якому її підписали, а саме - виноробного села Шенген у Люксембурзі. Це сталося 1985 року. Першими до Шенгенської угоди приєдналися Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція та Німеччина. На цей момент до Шенгенської зони входить уже 26 країн, а саме - Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція, Німеччина, Португалія, Іспанія, Італія, Австрія, Греція, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія, Угорщина, Швейцарія, Ліхтенштейн.