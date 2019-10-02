 Шевчович: Наступна тристороння зустріч щодо газу відбудеться 28 жовтня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2019

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Новини

Шевчович: Наступна тристороння зустріч щодо газу відбудеться 28 жовтня

Про проведення 28 жовтня наступної тристоронньої зустрічі щодо газу між Росією, Україною та Єврокомісією повідомив віцеголова Єврокомісії Марош Шефчович.

У Єврокомісії оголосили дату наступних газових переговорів між Україною, Росією та ЄС

Наступна тристороння зустріч щодо газу між Росією, Україною та Єврокомісією відбудеться 28 жовтня. Про це в п'ятницю, 4 жовтня, повідомив у соцмережі Twitter віцеголова Європейської Комісії (ЄК) з питань енергетичного союзу Марош Шефчович.

"Радий прийняти наступний раунд тристоронніх консультацій щодо газу з Росією та Україною 28 жовтня, що спиратиметься на прогрес, досягнутий раніше", - написав заступник голови Європейської Комісії.

Як повідомлялося, 19 вересня в Брюсселі відбувся третій раунд політичних газових перемовин між представниками України, Єврокомісії та Росії щодо майбутнього транзиту газу через територію України після 2019 року. Тоді ж Україна, Євросоюз і Росія домовилися, що майбутній газовий контракт між Києвом і Москвою буде спиратися на законодавство ЄС. Росія також висловила готовність бронювати потужності української газотранспортної системи.

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