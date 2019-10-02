Шевчович: Наступна тристороння зустріч щодо газу відбудеться 28 жовтня

Про проведення 28 жовтня наступної тристоронньої зустрічі щодо газу між Росією, Україною та Єврокомісією повідомив віцеголова Єврокомісії Марош Шефчович.
Наступна тристороння зустріч щодо газу між Росією, Україною та Єврокомісією відбудеться 28 жовтня. Про це в п'ятницю, 4 жовтня, повідомив у соцмережі Twitter віцеголова Європейської Комісії (ЄК) з питань енергетичного союзу Марош Шефчович.
"Радий прийняти наступний раунд тристоронніх консультацій щодо газу з Росією та Україною 28 жовтня, що спиратиметься на прогрес, досягнутий раніше", - написав заступник голови Європейської Комісії.
Як повідомлялося, 19 вересня в Брюсселі відбувся третій раунд політичних газових перемовин між представниками України, Єврокомісії та Росії щодо майбутнього транзиту газу через територію України після 2019 року. Тоді ж Україна, Євросоюз і Росія домовилися, що майбутній газовий контракт між Києвом і Москвою буде спиратися на законодавство ЄС. Росія також висловила готовність бронювати потужності української газотранспортної системи.
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