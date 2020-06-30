Швеція проведе розслідування щодо дій влади під час пандемії

Шведський уряд повідомив у вівторок, 30 червня, що створив комісію, яка має оцінити дії влади у боротьбі з коронавірусом. Комісія проаналізує, як уряд, регіональна влада та державні агенції реагували на поширення у країні захворювання, а також порівняти ситуацію у Швеції зі становищем у "релевантних" країнах.

"Ми винесемо важливі уроки з роботи цієї комісії", - заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, передає агенція новин dpa. Очолить комісію колишній голова Вищого адміністративного суду Матс Мелін. Імена інших її членів не повідомляють, відомо, що ними стануть політологи, антикризові менеджери та експерти у сфері охорони здоров'я.

Попередній звіт комісія має надати до листопада, у ньому сфокусуються на ситуації в будинках для літніх людей, які найсильніше постраждали від пандемії. Основний звіт буде опубліковано у лютому 2022 року перед парламентськими виборами, які призначені на вересень того року.

У Швеції під час пандемії діяли набагато м'якіші карантинні заходи, ніж в інших країнах Європи. Протягом тривалого часу там працювали магазини, ресторани, школи та дитячі садочки. Головний епідеміолог країни Андерс Тегнелл заявляв, що більшість шведів повинні перехворіти на новий коронавірус, щоб у них сформувався колективний імунітет.

За даними ресурсу Worldometers, який відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на 30 червня у країні зареєстровано 67667 випадків інфікування, померло від хвороби загалом 5310 осіб. Це - набагато більше, ніж у сусідніх скандинавських країнах. Зокрема, у Данії число жертв COVID-19 становить 605, Фінляндії - 328, а в Норвегії - 250.

"Ця криза підкреслила недоліки в нашому суспільстві. За останні кілька місяців стало зрозуміло, що нам потрібно продовжувати посилювати Швецію та суспільство", - наголосив Левен.