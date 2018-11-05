Швейцарія видала Україні підозрюваного у шахрайстві на 800 мільйонів гривень - ГПУ

До України зі Швейцарії у понеділок, 5 листопада, був екстрадований громадянин, якого розшукували за шахрайство в особливо великих розмірах. Про це повідомила Генеральна прокуратура України.

"Завершена процедура екстрадиції зі Швейцарської Конфедерації в Україну громадянина, який розшукувався за скоєння шахрайства в особливо великих розмірах, що спричинило матеріальну шкоду загальною сумою 799 мільйонів 300 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні ГПУ.

Федеральний департамент юстиції і поліції Швейцарської Конфедерації прийняв рішення про видачу Україні цього чоловіка в жовтні. В Україні правоохоронці передали підозрюваного органу досудового розслідування. Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії.

Генпрокуратура не назвала прізвище екстрадованого громадянина. Втім, заступник генпрокурора України Євген Єнін уточнив, що йдеться про колишнього керівника одного з найбільших українських агрохолдингів. " Вказана екстрадиція ускладнювалася протидією зацікавлених осіб не тільки у швейцарській, а і в українській правоохоронній та судовій системах", - написав він у Facebook.