Швейцарський суд зобов'язав РФ компенсувати збитки "Укрнафті"

Верховний суд Швейцарії не задовольнив заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ "Укрнафта" щодо втрачених кримських активів компанії й виплати відшкодування. Про це в середу, 18 грудня, повідомила пресслужба "Укрнафти".

"Рішення Верховного суду Швейцарії від 12 грудня 2019 року є остаточним та оскарженню не підлягає. Це рішення ставить крапку в спробах Російської Федерації позбавити ПАТ "Укрнафта" можливості отримати компенсацію за експропрійовані в АР Крим інвестиції", - йдеться в повідомленні української компанії.

Крім того, суд зобов'язав РФ сплатити "Укрнафті" 155 тисяч швейцарських франків судових витрат.

"Укрнафта" розраховує на те, що Російська Федерація поставиться до остаточного рішення Верховного суду Швейцарії з повагою і виявить цивілізованість у виконанні принаймні цього рішення", - йдеться в повідомленні.

Після проведеної 2014 року анексії Росією Криму "Укрнафта" втратила права власності на 16 автозаправних станцій. Компанія, спираючись на договір між Кабінетом міністрів України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року, подала скаргу до розташованого в Женеві Міжнародного арбітражного суду.

12 квітня 2019 року Міжнародний арбітражний суд присудив стягнути з РФ на користь "Укрнафти" 44,4 мільйона доларів компенсації за експропріацію активів компанії в Криму. Ухвалою суду, яку РФ просила скасувати, на неї покладено відповідальність за дії збройних формувань, що здійснили у квітні 2014 року силове захоплення адміністративного офісу та автозаправних станцій "Укрнафти" в Криму, після чого інвестиції української компанії формально експропріювала влада, яку РФ встановила в АР Крим після анексії.

РФ безуспішно намагалася оскаржити у Верховному суді Швейцарії наявність юрисдикції розглядати суперечку, а згодом звернулася з вимогою скасувати рішення про компенсацію, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".