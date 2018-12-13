 Шведський парламент вдруге не зміг призначити прем′єра | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2018

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Новини

Шведський парламент вдруге не зміг призначити прем'єра

Через три місяці після парламентських виборів у Швеції парламент вдруге не зміг затвердити голову уряду. В країні можуть бути призначені перевибори.

Лідер Соціал-демократичної партії Швеції Стефан Левен

Лідер Соціал-демократичної партії Швеції Стефан Левен

У шведському парламенті провалилось голосування із затвердження лідера Соціал-демократичної партії Стефана Левена на посаді прем'єр-міністра країни. Його кандидатуру підтримали лише 116 членів парламенту, тоді як 200 висловились проти нього, а ще 28 утримались від голосування, передає агенція dpa.

Перед голосуванням Левен повідомив спікеру парламенту, що готовий до формування уряду меншості, що складається з його соціал-демократів та зелених. Раніше він також сподівався отримати підтримку з боку правоцентристів та Ліберальної партії, але переговори з ними на початку тижня були скасовані.

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Стефан Левен залишиться на посаді до завершення коаліційних переговорів та узгодження кандидатури нового очільника уряду. (25.09.2018)

25 вересня парламент вже виступив проти кандидатури Левена на посаді глави уряду, після чого він продовжував виконувати обов'язки прем'єра. Через новий провал затвердження глави уряду у країні можуть відбутися перевибори. "Сторони штовхають Швецію до чергових виборів. Тому я вирішив почати підготовку до цього", - заявив спікер парламенту Андреас Норлен, передає агенція Reuters.

На парламентських виборах у Швеції 9 вересня перемогу здобула правляча Соціал-демократична партія, на другому місці розташувалася правоцентристська Помірна коаліційна партія. Третьою силою в парламенті стала антиіммігрантська правопопулістська сила "Шведські демократи".

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