Шведська академія цьогоріч вручить дві Нобелівські премії з літератури

Шведська королівська академія у цьому році вручить дві Нобелівські премії з літератури за 2018 та 2019 роки. Таке рішення у вівторок, 5 березня, ухвалила фундація Нобеля, інформує агенція Reuters.

Торік Шведська королівська академія вирішила не оголошувати лауреата Нобелівської премії з літератури, тож приз у вісім мільйонів шведських крон (близько 777 тисяч євро) не дістався нікому.

У 2018 році одразу кілька чинних членів Шведської академії, яка називає чергового лауреата, подали у відставку через скандал довкола відомого шведського фотографа і режисера Жана-Клода Арно. Майже два десятки жінок звинуватили Арно у сексуальних домаганнях. Під час журналістського розслідування з'ясувалося, що деякі проекти Арно фінансувалися з Нобелівського фонду.

Нобелівська премія з літератури присуджується з 1901 року. Її лауреатами відтоді стали загалом 114 осіб.

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення 2017: Кадзуо Ісігуро За "викриття безодні під ілюзією нашого зв'язку зі світом" - так Нобелівський комітет пояснив рішення щодо присудження Нобелівської премії з літератури у 2017 році британському письменнику японського походження Кадзуо Ісігуро. Серед його найвідоміших творів "Там, де в димці пагорби", "Художник хиткого світу" і "Залишок дня". Ісігуро пише англійською мовою.

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення 2016: Боб Ділан Нобелівську премію з літератури 2016 року отримав культовий музикант і лірик Боб Ділан. Американського співака єврейського походження та автора пісень Нобелівський комітет відзначив за "створення нових поетичних виражень у видатній американській пісенній традиції".

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення 2015: Світлана Алексієвич Своєю "багатоголосою творчістю" вона зводить "пам'ятник стражданням і мужності нашої епохи". Так члени журі пояснили рішення нагородити Нобелівською премією з літератури білоруську письменницю Світлану Алексієвич. Авторка відома, зокрема, завдяки своїм книгам про чорнобильську трагедію та війну в Афганістані. У репортажах та есе Алексієвич розвинула цілком своєрідний літературний стиль.

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення 2014: Патрік Модіано Війна, любов, окупація, смерть - це ті теми, які в своїх творах порушує французький письменник Патрік Модіано. Дія відбувається здебільшого у повоєнні роки в Парижі, де митець провів своє нещасливе дитинство. Шведська академія назвала його "Марселем Прустом наших днів". Саме за "цілком особливе мистецтво спогадів" Модіано і здобув Нобеля.

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення 2013: Еліс Манро Канадська письменниця Еліс Манро звикла до відзнак. Її нагородили Букерівською премією та трьома нагородами канадського генерал-губернатора. Шведська академія, яка присуджує Нобелівську премію з літератури, починаючи від 1901 року, назвала її "майстринею сучасної історії".

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення 2012: Мо Янь Нагороджуючи, Гуань Моє, який більш відомий під псевдонімом Мо Янь, у Шведській академії звернули увагу на його "магічний реалізм, який поєднує народні казки, історію та сучасність". Це рішення розкритикували китайські митці-дисиденти, стверджуючи, що Янь надто наближений до китайської Комуністичної партії.

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення 2011: Томас Транстремер Рішення про нагородження Томаса Транстремера журі у 2011 році пояснило тим, що він завдяки "стислим, пронизливим образам відкриває свіжий погляд на реальність". У 1960-ті роки шведський поет працював психологом у центрі для малолітніх злочинців. Його вірші перекладені понад 60-ма мовами.

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення 2010: Маріо Варгас Льйоса Перуанський письменник отримав Нобелівську премію "за картографію владних структур та енергійне змалювання індивідуального опору, бунту та поразки". В Латинській Америці він прославився ще й тим, що, виступаючи 1990-го року на телебаченні, назвав Мексику "ідеальною диктатурою". Запам'ятався і ляпас, який він 1976 року дав колишньому другові і також нобелівському лауреату Габріелю Гарсіі Маркесу.

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення 2009: Герта Мюллер Німецько-румунську авторку нагородили Нобелівською премією як письменницю, яка "змістовною поезією та безпосередньою прозою відображає життя знедолених". Її відзначили за критику репресивного режиму Чаушеску, який правив Румунією до 1989 року. Мюллер пише німецькою. Вона переїхала до Берліна у 1987 році.

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення 2008: Жан-Марі Гюстав Ле Клезіо Шведська академія назвала цього письменника "автором розкриття, поетичних пригод та чуттєвого екстазу", а також "дослідником людства за межами цивілізації". Ле Клезіо народився у французькому місті Ніці у 1940 році. Його мати - француженка, батько походить з острова Маврикій. Ле Клезіо має подвійне громадянство, а острівну державу в Індійському океані сприймає як "маленьку батьківщину".

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення 2007: Доріс Лессінг З-під пера британської авторки вийшли романи, п'єси та новели. 93-річна письменниця отримала Нобелівську премію за "її скептицизм, запальну та далекоглядну силу, з якими вона ретельно досліджує поділену цивілізацію". Вона виступала проти атомної енергетики та режиму апартеїду в ПАР.

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення 2006: Орхан Памук Феріт Орхан Памук "у пошуках меланхолійної душі рідного міста віднайшов нові символи зіткнення та сплетіння культур". Він став першим турецьким письменником, який здобув Нобелівську премію. Його перекладені 35 мовами книжки розійшлися накладом близько 11 мільйонів. Нині Памук викладає в Колумбійському університеті Нью-Йорка. Народився він у Стамбулі.

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення 2005: Гарольд Пінтер Гарольд Пінтер у своїх п'єсах "викриває прірву під щоденною балаканиною" та проривається "за зачинені двері гноблення", наголосили в Шведській академії. Він особисто поставив чимало власних п'єс. У багатьох сам зіграв головні ролі. Через три роки після нагородження Нобелівською премією Пінтер помер від раку. Британський драматург пішов з життя у різдвяну ніч 2008 року.

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення 2004: Ельфріде Єлінек Ця австрійська письменниця отримала Нобелівську премію "за її музичний потік голосів та контрголосів у новелах", а також за п'єси, які викривають соціальні кліше. Центральна тема у творах Єлінек - жіноча сексуальність. Її новела "Піаністка" лягла в основу фільму, що вийшов на екрани у 2011 році.

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення 2003: Джон Максвелл Кутзее Письменник зображує "часто в неочікуваний спосіб причетність людини до різноманіття життя", виснувало журі. Крім Нобелівської премії з літератури, Кутзее, який народився в Південно-Африканській Республіці, уже двічі здобував престижну Букерівську премію. Один із його найбільш відомих романів "Ганьба" висвітлює епоху після апартеїду в ПАР.

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення 2002: Імре Кертес Кертес, який походить з єврейсько-угорської родини та пережив жахіття концтабору "Освенцім", отримав Нобелівську премію за твір, де він "протиставляє ламкий досвід індивідуума варварській сваволі історії". Кертес змальовує в своїх романах жахи концтабору. Над романом "Знедолені", де вражаюче задокументовано Голокост, він працював 13 років.

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення 2001: Відьядхар Сураджпрасад Найпол Найпол здобув премію за своє мистецтво оповідача, "де він поєднує напрочуд чутливе сприйняття з неймовірною точністю", а це, своєю чергою, змушує нас розпізнати "присутність прихованих історій". Індійсько-британський письменник, який народився на острові Тринідад, зробив своєю темою свободу людини в суспільстві, яке переживає занепад, у різних місцях та культурах світу.

Нобелівські лауреати з літератури від 2000 року до сьогодення 2000: Гао Сінцзянь Першим письменником, який отримав Нобелівську премію з літератури у XXI столітті, став китаєць Гао Сінцзянь. Він - не лише письменник, а ще й драматург та художник. Нобеля він здобув за "працю універсальної достовірності", позначену "гіркою розважливістю та мовним багатством", що відкрило китайському роману та драмі нові шляхи, як пояснили в журі. Автор: Карла Бляйкер, Валерій Сааков

