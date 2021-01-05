Шварцвальд

Ліси у Німеччині: догляд, вирубка, власність (05.06.2020)

У Німеччині відновлюється набагато більше лісів, ніж вирубується. І при цьому успішно розвивається лісообробна галузь з багатомільярдним щорічним оборотом. Як їм це вдається? Хто охороняє ліси у ФРН? І які штрафи за неналежне користування лісом?