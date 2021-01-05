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Шварцвальд - гірський масив на заході Німеччини. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шварцвальд".
Шварцвальд - гірський масив на заході Німеччини. Найвища гора в Швацрвальді – Фельдберг. Її висота становить 1493 метри. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Німеччині відновлюється набагато більше лісів, ніж вирубується. І при цьому успішно розвивається лісообробна галузь з багатомільярдним щорічним оборотом. Як їм це вдається? Хто охороняє ліси у ФРН? І які штрафи за неналежне користування лісом?