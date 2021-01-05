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Шварцвальд

Шварцвальд - гірський масив на заході Німеччини. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шварцвальд".

Шварцвальд - гірський масив на заході Німеччини. Найвища гора в Швацрвальді – Фельдберг. Її висота становить 1493 метри. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німці атакували лижні курорти: через сніг і локдаун (05.01.2021) 05.01.2021

Втомлені локдауном німці масово рушили на місцеві лижні курорти - там випав рясний сніг. Влада змушена була вдатися до жорстких обмежень, аби запобігти потоку туристів.

У Німеччині нарешті спіймали чоловіка, який роззброїв чотирьох поліцейських

У Німеччині нарешті спіймали чоловіка, який роззброїв чотирьох поліцейських 17.07.2020

У Німеччині сотні поліцейських декілька днів шукали чоловіка, який роззброїв чотирьох правоохоронців і втік у ліс. Його нарешті виявили та затримали. При втікачеві була зброя, яку він забрав у поліцейських.
Ліси у Німеччині: як вирубують і як доглядають (відео)

Ліси у Німеччині: як вирубують і як доглядають (відео) 08.06.2020

У Німеччині відновлюється значно більше лісів, ніж вирубується. І при цьому успішно розвивається лісообробна галузь з багатомільярдним щорічним оборотом. Як це вдається? Хто охороняє ліси у ФРН? І які штрафи?

Ліси у Німеччині: догляд, вирубка, власність (05.06.2020) 05.06.2020

У Німеччині відновлюється набагато більше лісів, ніж вирубується. І при цьому успішно розвивається лісообробна галузь з багатомільярдним щорічним оборотом. Як їм це вдається? Хто охороняє ліси у ФРН? І які штрафи за неналежне користування лісом?
Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини

Вісім нешаблонних різдвяних ярмарків Німеччини 17.12.2019

Глінтвейн, пряники та святкові вогні - Різдво у Німеччині є часом шанувати народні традиції. Однак деякі різдвяні ярмарки руйнують стереотипи. Про них - у фотогалереї DW.

Фотогалерея: Що привезти на пам'ять з Німеччини?

Фотогалерея: Що привезти на пам'ять з Німеччини? 30.07.2018

Літо - пора відпусток, подорожей та здобуття нових гарних вражень. З чим повернутися з відпустки у Німеччині? До вашої уваги 20 типово німецьких сувенірів на будь-який смак.

Берлінські ведмеді у сувенірному магазині

Що привезти на пам'ять з Німеччини? 30.07.2018

Літо - пора відпусток, подорожей та здобуття нових гарних вражень. З чим повернутися з відпустки у Німеччині? До вашої уваги 20 типово німецьких сувенірів на будь-який смак.

Від Нібелунгів і до Червоної Шапочки: де жили герої німецьких казок та легенд

Від Нібелунгів і до Червоної Шапочки: де жили герої німецьких казок та легенд 05.03.2018

Німеччина багата на місця, оспівані в казках та легендах. Від драконів та русалок і до Червоної Шапочки - DW пропонує добірку місць у Німеччині, де мешкали фольклорні та літературні персонажі.

Фоторепортаж: Німеччина - зимова казка

Фоторепортаж: Німеччина - зимова казка 05.02.2017

Незвичні, вражаючі та просто цікаві зимові фотографії з Німеччини: від замерзлої в Дунаї лисиці - до "пташиного весілля" в Саксонії.

#DailyDrone: Озеро Тітізе (09.11.2016) 09.11.2016

Німеччина з висоти пташиного польоту: за однією з версій, назва озера на півдні Шварцвальду означає на алеманському діалекті "маля" - саме звідси з'являлися діти, яких деінде приносить лелека, каже місцева легенда.

#DailyDrone: Гора Бельхен у Шварцвальді (28.10.2016) 28.10.2016

Німеччина з висоти пташиного польоту: з гори, назва якої у перекладі з кельтської означає "сяюча", відкривається неймовірний краєвид на Шварцвальд та Альпи.

#DailyDrone: Музей просто неба "Фоґтсбауернгоф" у Шварцвальді (12.10.2016) 12.10.2016

Німеччина з висоти пташиного польоту: у комплексі селянських обійсть початку XVII століття представлено життя, побут та працю людей тих часів у регіоні Шварцвальд.
Мальовничі маршрути Німеччини

Мальовничі маршрути Німеччини 07.03.2014

Можливо, Німеччина не має таких всесвітньовідомих доріг, як каліфорнійська State Route 1, австралійська Велика океанська дорога чи італійське узбережжя Амальфі. Однак і тут є чимало маршрутів, які надихають на подорож.