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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "шатдаун".
Шатдаун - так у США називається тимчасова ситуація, коли державні установи частково вимушені призупинити свою діяльність. Шатдаун настає в тому випадку, коли Сенат США, Палата представників США та президент США не можуть вчасно домовитись про подальше фінансування.
Міністерство оборони США надає мільярд доларів, на які буде споруджений відрізок стіни на мексикансько-американському кордоні довжиною 91 кілометр. Дональд Трамп вимагав на спорудження огорожі вісім мільярдів доларів.