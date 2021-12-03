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Шатдаун

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "шатдаун".

Шатдаун - так у США називається тимчасова ситуація, коли державні установи частково вимушені призупинити свою діяльність. Шатдаун настає в тому випадку, коли Сенат США, Палата представників США та президент США не можуть вчасно домовитись про подальше фінансування.

У США ухвали закон про фінансування уряду й запобігли шатдауну

У США ухвали закон про фінансування уряду й запобігли шатдауну 03.12.2021

Обидві палати Конгресу США підтримали тимчасове урядове фінансування і відвернули цим блокування роботи державних установ. Тепер документ має підписати президент Джо Байден.
Байден підписав закон про запобігання шатдауну у США

Байден підписав закон про запобігання шатдауну у США 01.10.2021

Конгрес США за кілька годин до крайнього терміну схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування роботи федерального уряду. Документ забезпечить фінансування держустанов до 3 грудня.
У США ухвалили федеральний бюджет та уникнули шатдауну

У США ухвалили федеральний бюджет та уникнули "шатдауну" 20.12.2019

Сенат США схвалив бюджет на 2020 рік на 1,4 трильйона доларів. Тепер його має підписати президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп на місяць відвернув шатдаун федерального уряду

Дональд Трамп на місяць відвернув "шатдаун" федерального уряду 22.11.2019

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який гарантує фінансування федерального уряду до 20 грудня, що тимчасово відвернуло "шатдаун" у країні.
Палата представників США позивається проти Трампа через стіну

Палата представників США позивається проти Трампа через стіну 06.04.2019

Нижня палата Конгресу США подала до суду на президента за запровадження ним режиму надзвичайного стану задля фінансування будівництва муру на кордоні з Мексикою в обхід Конгресу.
Пентагон надав мільярд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Пентагон надав мільярд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою 26.03.2019

Міністерство оборони США надає мільярд доларів, на які буде споруджений відрізок стіни на мексикансько-американському кордоні довжиною 91 кілометр. Дональд Трамп вимагав на спорудження огорожі вісім мільярдів доларів.
Нового шатдауну не буде: Трамп підписав бюджет

Нового "шатдауну" не буде: Трамп підписав бюджет 15.02.2019

Після оголошення надзвичайного стану в США президент Дональд Трамп підписав ухвалений у Конгресі федеральний бюджет на цей рік. Демократи обіцяють протидіяти запровадженню надзвичайного стану.
Трамп запровадить у США надзвичайний стан заради муру на кордоні з Мексикою

Трамп запровадить у США надзвичайний стан заради муру на кордоні з Мексикою 15.02.2019

Президент США Дональд Трамп підпише бюджет США, що передбачає менше грошей на мур на кордоні з Мексикою. Водночас Трамп запровадить режим надзвичайного стану, щоб отримати кошти на неї, в обхід Конгресу.
У Конгресі США оголосили про досягнення угоди щодо бюджету

У Конгресі США оголосили про досягнення угоди щодо бюджету 12.02.2019

Демократи і республіканці в Конгресі США досягли угоди, необхідної для уникнення нового "шатдауну". Трамп і надалі вимагає будівництва "стіни".
Коментар: У промові Трампа було мало @RealDonaldTrump

Коментар: У промові Трампа було мало @RealDonaldTrump 06.02.2019

У своєму щорічному посланні Конгресу президент США Дональд Трамп закликав до єдності та компромісів задля подолання розколу в країні. Це треба сприймати скептично, вважає Міхаель Кніґґе.
Привид нового шатдауну: Трамп підганяє конгресменів зі своєю стіною

Привид нового "шатдауну": Трамп підганяє конгресменів зі своєю "стіною" 30.01.2019

Американський президент Дональд Трамп і далі наполягає на тому, щоб у бюджеті були кошти на спорудження "стіни" на кордоні з Мексикою. Демократи ж заявляють, що Трамп лише заважає їм домовлятися з республіканцями.
Трамп оголосив про угоду щодо припинення шатдауну

Трамп оголосив про угоду щодо припинення "шатдауну" 25.01.2019

"Шатдаун" у США буде тимчасово припинено до 15 лютого. За цей час депутати від обох партій мають домовитися щодо потреб охорони кордонів країни, заявив Дональд Трамп. В іншому разі, пригрозив він, "шатдаун" відновиться.
Американський Сенат не зміг припинити шатдаун

Американський Сенат не зміг припинити "шатдаун" 25.01.2019

Жоден з законопроектів республіканців та демократів щодо відновлення роботи урядових установ не набрав достатньої кількості голосів. Білий дім наполягає на виділенні авансу на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
У Конгресі заблокували виступ Трампа через шатдаун

У Конгресі заблокували виступ Трампа через "шатдаун" 24.01.2019

Через відсутність фінансування американських урядових установ спікерка Конгресу США Ненсі Пелосі заблокувала виступ Дональда Трампа. Президент погодився перенести промову.
ФБР у скруті через шатдаун

ФБР у скруті через "шатдаун" 23.01.2019

Через брак фінансування ФБР не може платити інформаторам, перекладачам і не може купувати наркотики під прикриттям під час проведення спецоперацій.
Трамп висунув нову пропозицію з метою припинити шатдаун

Трамп висунув нову пропозицію з метою припинити "шатдаун" 20.01.2019

В обмін на збереження програми захисту від видворення нелегальих мігрантів, які ще дітьми в'їхали до США, президент Дональд Трамп вимагає 5,7 мільярда доларів на стіну на кордоні з Мексикою. Демократи це відхиляють.
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