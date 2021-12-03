Привид нового "шатдауну": Трамп підганяє конгресменів зі своєю "стіною"

Американський президент Дональд Трамп і далі наполягає на тому, щоб у бюджеті були кошти на спорудження "стіни" на кордоні з Мексикою. Демократи ж заявляють, що Трамп лише заважає їм домовлятися з республіканцями.