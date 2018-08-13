Шарлотсвілл - місто в США, розташоване в штаті Вірджинія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шарлотсвілл".

Місто Шарлотсвілл розташоване в США, в штаті Вірджинія. Наслення міста становить близько 40,5 тисяч осіб. Восени 2017 року в Шарлоттсвіллі відбулися сутички між ультраправими націоналістами та ультралівими. Причиною сутичок стало рішення місцевої влади прибрати один із пам’ятників діячеві епохи Конфедерації. Йдеться про час, коли між північними американськими штатами і 11 рабовласницькими штатами півдня США спалахнула громадянська війна (1861-1865 рр.). Південні штати тоді повстали, прагнучи зберегти рабовласницький лад у країні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.