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Шарлотсвілл

Шарлотсвілл - місто в США, розташоване в штаті Вірджинія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шарлотсвілл".

Місто Шарлотсвілл розташоване в США, в штаті Вірджинія. Наслення міста становить близько 40,5 тисяч осіб. Восени 2017 року в Шарлоттсвіллі відбулися сутички між ультраправими націоналістами та ультралівими. Причиною сутичок стало рішення місцевої влади прибрати один із пам’ятників діячеві епохи Конфедерації. Йдеться про час, коли між північними американськими штатами і 11 рабовласницькими штатами півдня США спалахнула громадянська війна (1861-1865 рр.). Південні штати тоді повстали, прагнучи зберегти рабовласницький лад у країні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Вашингтоні акція противників правих затьмарила нечисленний марш екстремістів

У Вашингтоні акція противників правих затьмарила нечисленний марш екстремістів 13.08.2018

У столиці США у марші правих радикалів взяли участь лише кілька десятків осіб. На акцію проти маршу вийшло значно більше противників екстремістів.
Через рік після маршу неонацистів Дональд Трамп засудив будь-який раcизм

Через рік після маршу неонацистів Дональд Трамп засудив будь-який раcизм 11.08.2018

Протести білих націоналістів у Шарлотсвіллі були рік тому. Тоді президент США Дональд Трамп висловлювався неоднозначно, нині - засудив будь-який расизм.
Дональд Трамп похвалив антирасистських протестувальників у Бостоні

Дональд Трамп похвалив антирасистських протестувальників у Бостоні 20.08.2017

Президент США Дональд Трамп похвалив противників ультраправих, які вийшли на багатотисячну демонстрацію в Бостоні. Хоча його попередні слова про акцію в місті мали інший тон.
Дональд Трамп розпустив два дорадчі органи, що складалися з бізнесменів

Дональд Трамп розпустив два дорадчі органи, що складалися з бізнесменів 16.08.2017

Президент США Дональд Трамп вирішив розпустити два консультативні органи при Білому домі після того, як з них вийшли багато керівників американських компаній.
Твіт Обами про Шарлотсвілл встановив рекорд в історії Twitter

Твіт Обами про Шарлотсвілл встановив рекорд в історії Twitter 16.08.2017

Цитату Нельсона Мандели в мікроблозі колишньго президента США вподобали понад 3 мільйони користувачів, понад мільйон - поширили.
Голова Конгресу профспілок США пішов з радників Трампа

Голова Конгресу профспілок США пішов з радників Трампа 16.08.2017

Через неналежну реакцію президента США Дональда Трампа на події в Шарлотсвіллі з бізнесової ради при американському президенті вийшов голова найбільшого профспілкового об'єднання країни.
Після Шарлотсвілла: генсек ООН закликав боротися з расизмом

Після Шарлотсвілла: генсек ООН закликав боротися з расизмом 16.08.2017

Расизм, ксенофобія, антисемітизм, ісламофобія отруюють наші суспільства, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Від Трампа йдуть бізнес-радники

Від Трампа йдуть бізнес-радники 15.08.2017

Через неналежну реакцію президента США Дональда Трампа на події в Шарлотсвіллі кілька керівників відомих американських компаній вийшли з бізнесової ради при американському президенті.
Дональд Трамп після заворушень у Шарлотсвіллі нарешті засудив расизм

Дональд Трамп після заворушень у Шарлотсвіллі нарешті засудив расизм 14.08.2017

Президент США Дональд Трамп назвав злочинними організації, які вдаються до насильницьких дій через расизм. Він запевнив, що порушники закону в Шарлотсвіллі будуть притягнуті до відповідальності.

Дональда Трампа розкритикували за реакцію на сутички в Шарлотсвіллі (14.08.2017) 14.08.2017

Президент США Дональд Трамп спровокував хвилю критики, виступивши з нечіткою заявою щодо кривавих сутичок між праворадикалами та їхніми противниками у Шарлотсвіллі. Що ж так обурило американців?

Коментар: Насильство в Шарлотсвіллі як відображення США Дональда Трампа

Коментар: Насильство в Шарлотсвіллі як відображення США Дональда Трампа 14.08.2017

Яка там велика Америка! Шарлотсвілл показав: єдине, що Дональд Трамп зробив у США великим, - це ненависть. Марш американських ультраправих - виклик демократії у країні, вважає Джефферсон Чейз.
Білий дім став на захист Трампа через критику про брак засудження расизму

Білий дім став на захист Трампа через критику про брак засудження расизму 13.08.2017

Адміністрація президента США Дональда Трампа стала на захист свого шефа, заявивши, що засуджуючи насильство в Шарлоттсвіллі, Трамп засуджував зокрема і неонацистські та білі расистські групи.
ФБР почало розслідування наїзду автомобіля на натовп у Шарлоттсвіллі

ФБР почало розслідування наїзду автомобіля на натовп у Шарлоттсвіллі 13.08.2017

Автомобіль в'їхав у натовп супротивників ультраправих, в результаті чого загинула одна людина і ще 19 отримали поранення. Правоохоронні органи заарештували чотирьох людей, причетних до інциденту і заворушень.
Трамп засудив насильство у Шарлотсвіллі, але удостоївся і критики

Трамп засудив насильство у Шарлотсвіллі, але удостоївся і критики 13.08.2017

Президент США Дональд Трамп засудив насильницькі сутички у місті Шарлотсвілл, штат Вірджинія. Водночас президент потрапив під хвилю критики через слова про відповідальність "багатьох сторін" за насильство.

Надзвичайний стан у місті в США через сутички між правими екстремістами та антирасистами

Надзвичайний стан у місті в США через сутички між правими екстремістами та антирасистами 12.08.2017

У місті Шарлоттсвілль в американському штаті Вірджинія сталися сутички між білими націоналістами та антирасистами. Поліція заарештувала одну людину, а в місті оголошено надзвичайний стан.