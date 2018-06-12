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Шарам Ахаді

Пропустити розділ Шарам Ахаді: інші публікації

Шарам Ахаді: інші публікації

Садег Зібакалам

Іранському політологу вручили премію DW "За свободу слова"

Іранському політологу вручили премію DW "За свободу слова"

Через критичні висловлювання в інтерв'ю DW політологу з Тегерана Садегу Зібакаламу загрожує ув'язнення в Ірані.
Права людини
12 червня 2018 р.
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