ЧС-2018: Бельгія проходить у півфінал, перемігши Бразилію у видовищному матчі

Збірна Бельгії стала другим півфіналістом Чемпіонату світу з футболу, який проходить у Росії. У чвертьфінальному матчі ввечері у п'ятницю, 6 липня, в Казані "червоні дияволи" перемогли команду Бразилії з рахунком 2:1.

Матч розпочався видовищно, таким він був до самого кінця. Вже на 2-й хвилині півзахисник бельгійців Кевін Де Брейне мав хорошу позицію для удару, утім сам удар у зірки "Манчестер Сіті" вийшов негострим. На 8-й хвилині шанс відкрити рахунок мав бразилець Тіагу Сілва, який з близької відстані влучив у стійку воріт. А вже в наступній атаці гострий момент створили бельгійці, утім удар Едена Азара заблокували захисники. Команди обмінювалися гострими випадами, граючи на високих швидкостях. А на 13-й хвилині бельгійці дещо несподівано вийшли вперед. Після навісу кутового гол у свої ворота головою зрізав колишній півзахисник "Шахтаря", а зараз - одноклубник Де Брейне Фернандіньйо.

Фернандіньйо (номер 17) зрізає м'яч у ворота своєї команди

Бразильці кинулися відігруватися й створили кілька небезпечних моментів. Зокрема, на 26-й хвилині небезпечно пробив Марсело, але один з кращих голкіперів світу Тібо Куртуа парирував удар.

На 31-й хвилині бразильці пропустили контратаку бельгійців і Кевін Де Брейне завершив її прекрасним ударом у правий нижній кут воріт голкіпера бразильців Алісона Бекера.

Кевін Де Брейне забиває другий гол у ворота бразильців

Бразильці й надалі атакували, небезпечно пробивали по воротах, однак Куртуа часто демонстрував свій високий клас. Гострими атаками відповідали й бельгійці, зокрема, запам'ятався удар у виконанні Де Брейне.

У другому таймі бразильці продовжували тиснути, створивши багато шансів для взяття воріт. На 75-й хвилині ще один колишній гравець "Шахтаря" Дуглас Коста пробивав небезпечно, але Куртуа знову був на місці. Але й він був безсилий на 76-й хвилині після удару Ренато Аугусто головою у лівий нижній кут воріт. За 1:2 бразильці продовжили тиск, створюючи небезпечні моменти ледь не кожної хвилини. Непогані шанси забити гол мали Неймар та Ренато Аугусто, однак якщо м'яч летів у площину воріт, на його шляху ставав воротар бельгійців Куртуа. Відбив він і небезпечний удар Неймара вже у додані арбітром хвилини - бельгійці вибивають п'ятиразових чемпіонів світу з турніру.

Воротар бельгійців Тібо Куртуа відбиває м'яч після удару Неймара

"Червоні дияволи" у півфіналі 10 липня зіграють зі збірною Франції, яка раніше цього дня перемогла уругвайців з рахунком 2:0.