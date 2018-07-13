 ЧС-2018: Бельгія впевнено переграла Англію у матчі за третє місце | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЧС-2018: Бельгія впевнено переграла Англію у матчі за третє місце

У матчі за третє місце Чемпіонату світу з футболу збірна Бельгії переграла збірну Англії з рахунком 2:0. Приблизно за рівної гри команд бельгійцям вдалось краще реалізувати моменти біля воріт суперника.

Бельгійці обіграли англійців у грі за бронзу ЧС-2018

Бельгійці обіграли англійців у грі за "бронзу" ЧС-2018

Збірна Бельгії посіла третє місце на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року. У матчі за третє місце, який відбувся у суботу, 14 липня, у Санкт-Петербурзі, бельгійці здолали збірну Англії з рахунком 2:0.

Перше взяття воріт англійців - Тома Меньє пробиває голкіпера Джордана Пікфорда

Перше взяття воріт англійців - Тома Меньє пробиває голкіпера Джордана Пікфорда

Збірна Бельгії забила швидкий гол на самому початку гри. На четвертій хвилині після прострілу у виконанні бельгійського півзахисника Насера Шадлі з лівого флангу атаки захисник Тома Меньє в один дотик переправив м'яч у ворота збірної Англії, з близької відстані розстрілявши голкіпера.

Після пропущеного м'яча у першому таймі англійці створили кілька небезпечних моментів, проте ворота бельгійців залишились "сухими" - через брак точності завершальних ударів та впевнену гру воротаря збірної Бельгії Тібо Куртуа. Кілька небезпечних моментів біля воріт суперника мали також і бельгійці, але зміцнити свою перевагу до перерви вони не змогли. На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Бельгії.

Тобі Альдервейрелд рятує свою команду після удару Еріка Даєра

Тобі Альдервейрелд рятує свою команду після удару Еріка Даєра

На початку другого тайму суперники обмінялись кількома гострими моментами. Але справді гольовий момент англійці мали на 70-й хвилині гри. Півзахисник Ерік Даєр перекинув м'яч через бельгійського голкіпера та спрямував його у ворота суперника. Утім, свою команду врятував захисник Тобі Альдервейрелд, вибивши м'яч практично з лінії воріт.

На 80-й хвилині шанс подвоїти рахунок на власну користь мали бельгійці. Швидка контратака команди завершилась ударом з правого флангу, якого завдавав автор першого голу Тома Меньє, проте голкіпер англійців Джордан Пікфорд врятував команду. Але вже наступна атака бельгійців таки завершилась взяттям воріт суперника.

Еден Азар забиває другий гол у ворота англійців

Еден Азар забиває другий гол у ворота англійців

На 82-й хвилині нападник бельгійців Еден Азар під час контратаки з лівого флангу залишив позаду себе англійський захист та сильним ударом з близької відстані відправив м'яч у ближній, правий від воротаря кут воріт. Цього разу Пікфорд був безсилий врятувати свої ворота. Після другого пропущеного голу англійці намагались атакувати, але справжньої небезпеки біля воріт суперника їм більше створити не вдалось. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь збірної Бельгії.

15 липня у фіналі Чемпіонату світу з футболу зіграють збірні Хорватії та Франції.

Дивитись відео 01:28
Now live
01:28 хв

Робот Софія заспокоїла Меркель через поразку на ЧС-2018 (28.06.2018)

DW.COM

На фінальному матчі світової першості Нестор Пітана буде працювати вперше у своїй суддівській кар'єрі. За золото ЧС-2018 поборються 15 липня збірні Франції та Хорватії. (13.07.2018)

Збірна Хорватії перемогла збірну Англії у другому півфіналі Чемпіонату світу з футболу-2018. Перемога з рахунком 2:1 була здобута у додатковий час. (11.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Робот Софія заспокоїла Меркель через поразку на ЧС-2018 (28.06.2018)  

Також за темою

Fußball WM 2018 Uruguay - Frankreich

Фінал ЧС-2018 буде судити аргентинець Пітана 13.07.2018

На фінальному матчі світової першості Нестор Пітана буде працювати вперше у своїй суддівській кар'єрі. За золото ЧС-2018 поборються 15 липня збірні Франції та Хорватії.

WM 2018 - Kroatien - England

Дивна футбольна таємниця Хорватії 14.07.2018

Хорватія пробилась до фіналу ЧС з футболу. Це є феноменом, який потребує роз'яснення. Невелика країна є джерелом як футбольних зірок, так і постійних скандалів.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Halbfinale -Frankreich vs Belgien | Jubel (1:0)

Збірна Франції стала першим фіналістом ЧС-2018 10.07.2018

У напруженому і динамічному матчі Франція-Бельгія, що відбувся у Санкт-Петербурзі, перемогу здобули французи.

Докладно

Хорватські вболівальники під час півфінального матчу проти збірної Англії

Дивна футбольна таємниця Хорватії

Хорватія пробилась до фіналу ЧС з футболу. Це є феноменом, який потребує роз'яснення.  

Під запроваджені Москвою обмежувальні заходи потрапили і овочі та фрукти

РФ продовжила продембарго до кінця 2019 року

Запроваджене ще у серпні 2014 року продовольче ембарго Росія продовжує до 31 грудня 2019 року. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  