ЧС-2018: Бельгія впевнено переграла Англію у матчі за третє місце

Збірна Бельгії посіла третє місце на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року. У матчі за третє місце, який відбувся у суботу, 14 липня, у Санкт-Петербурзі, бельгійці здолали збірну Англії з рахунком 2:0.

Перше взяття воріт англійців - Тома Меньє пробиває голкіпера Джордана Пікфорда

Збірна Бельгії забила швидкий гол на самому початку гри. На четвертій хвилині після прострілу у виконанні бельгійського півзахисника Насера Шадлі з лівого флангу атаки захисник Тома Меньє в один дотик переправив м'яч у ворота збірної Англії, з близької відстані розстрілявши голкіпера.

Після пропущеного м'яча у першому таймі англійці створили кілька небезпечних моментів, проте ворота бельгійців залишились "сухими" - через брак точності завершальних ударів та впевнену гру воротаря збірної Бельгії Тібо Куртуа. Кілька небезпечних моментів біля воріт суперника мали також і бельгійці, але зміцнити свою перевагу до перерви вони не змогли. На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Бельгії.

Тобі Альдервейрелд рятує свою команду після удару Еріка Даєра

На початку другого тайму суперники обмінялись кількома гострими моментами. Але справді гольовий момент англійці мали на 70-й хвилині гри. Півзахисник Ерік Даєр перекинув м'яч через бельгійського голкіпера та спрямував його у ворота суперника. Утім, свою команду врятував захисник Тобі Альдервейрелд, вибивши м'яч практично з лінії воріт.

На 80-й хвилині шанс подвоїти рахунок на власну користь мали бельгійці. Швидка контратака команди завершилась ударом з правого флангу, якого завдавав автор першого голу Тома Меньє, проте голкіпер англійців Джордан Пікфорд врятував команду. Але вже наступна атака бельгійців таки завершилась взяттям воріт суперника.

Еден Азар забиває другий гол у ворота англійців

На 82-й хвилині нападник бельгійців Еден Азар під час контратаки з лівого флангу залишив позаду себе англійський захист та сильним ударом з близької відстані відправив м'яч у ближній, правий від воротаря кут воріт. Цього разу Пікфорд був безсилий врятувати свої ворота. Після другого пропущеного голу англійці намагались атакувати, але справжньої небезпеки біля воріт суперника їм більше створити не вдалось. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь збірної Бельгії.

15 липня у фіналі Чемпіонату світу з футболу зіграють збірні Хорватії та Франції.