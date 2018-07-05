ЧС-2018: Англія перемогла Швецію та вийшла у півфінал

Збірна Англії гратиме у півфіналі Чемпіонату світу з футболу, який проходить у Росії. У чвертьфінальному матчі в суботу, 7 липня, у Самарі британці впевнено перемогли команду Швеції з рахунком 2:0.

На 19-й хвилині капітан англійців Гаррі Кейн пробив, але м'яч пролетів повз ворота. На 24-й хвилині британець Кіран Тріпп'є з правого флангу пробив по воротах низом, але шведський воротар зловив м'яч.

На 30-й хвилині британець Гаррі Магуайр головою вразив ворота Швеції після подачі з кутового, відкривши рахунок на користь Англії.

Британець Гаррі Магуайр забив перший гол

На 44-й хвіліні британець Рахім Стерлінг вийшлов один на один з воротарем збірної Швеції, але не зміг переграти голкіпера Робіна Ольсена. Вже за хвилину Стерлінг спробував повторити маневр, пройшов повз воротаря, зачепився, поки обробляв м'яч, а голкіпер повернувся у ворота. В результаті Стерлінг пробив, але захисники вибили м'яч на кутовий.

Другий тайм почався з атаки шведів. Маркус Берг пробив головою з близької відстані, але воротар збірної Англії Джордан Пікфорд парирував. Майже відразу після цього Рахім Стерлінг намагався пробити через себе, але не влучив. Англійці притиснули суперника до штрафної. На 58-хвилині Деле Аллі після подачі з правого флангу забив головою гол у шведські ворота.

Деле Аллі головою забив другий гол у ворота шведів

Після подвійної заміни в команді Швеції вона намагалась перехопити ініціативу. Маркус Берг вдарив з центру штрафної, але британець Пікфорд відбив м'яча.

Арбітр додав п'ять хвилин, але шведам не вдалось відігратися, і матч завершився перемогою Англії з рахунком 2:0. Її суперник буде визначений 7 липня в останньому чвертьфіналі, в якому зіграють Росія та Хорватія.