ЧС-2018: Англія виходить у чвертьфінал, перемігши Колумбію у серії пенальті

Збірна Англії з футболу стала останнім чвертьфіналістом Чемпіонату світу з футболу, який проходить у Росії. У матчі 1/8 фіналу в Москві у вівторок, 3 липня, англійці у серії післяматчевих пенальті перемогли збірну Колумбії 4:3. Основний та додатковий час закінчилися унічию 1:1.

Збірна Колумбії вийшла на гру без свого лідера Хамеса Родрігеса, який зазнав ушкодження в попередньому матчі. Це значною мірою позначилося на атакувальних діях колумбійців. Англійці натомість у першій половині матчу діяли гостріше, хоча теж не створили великої кількості гольових моментів. На 16-й хвилині капітан англійців Гаррі Кейн небезпечно пробивав головою з близької відстані - мяч пролетів вище воріт. Запам'ятався також удар зі штрафного Кірана Тріпп'є на 42-й хвилині. Колумбійці завдали першого удару по воротах англійців лише на доданих до першого тайму хвилинах.

Гаррі Кейн святкує гол у ворота колумбійців

Після перерви британці продовжували гостріше атакувати, часто навішуючи м'яч у штрафний майданчик колумбійців. На 54-й хвилині суддя призначив пенальті у ворота збірної Корумбії за фол проти Кейна. Протести колумбійців тривали кілька хвилин - Кейн зміг впевнено реалізувати 11-тиметровий лише на 57-й хвилині. Це вже шостий гол капітана "трьох левів" на чемпіонаті.

Після цього британці мали ще кілька гострих моментів, однак завершальним ударам бракувало точності. На 81-й хвилині вже колумбійці мали реальну нагоду забити гол та зрівняти рахунок, однак Хуан Куадрадо пробив з кута штрафного майданчика вище воріт.

Здавалося, англійці доведуть матч до перемоги, однак у доданий арбітром час колумбійцям вдалося зрівняти рахунок. Спочатку Матеус Урібе гостро пробив по воротах, але воротар англійців Джордан Пікфорд у блискучому стрибку перевів м'яч на кутовий. Однак і він був безсилий проти удару головою Єррі Міни після виконання кутового - 1:1 в основний час.

М'яч влітає у ворота англійців на третій доданій хвилині

У додаткові 30 хвилин команди створили кілька моментів для взяття воріт, однак рахунок не змінився. У серії післяматчевих пенальті воротар колумбійців Давід Оспіна парирував удар Джордана Гендерсона, однак промахнулися і колумбійці - Матеус Урібе влучив у поперечину. Після цього Пікфорд відбив удар з 11-метрової позначки Карлоса Бакки. Крапку у серії пенальті впевненим урадом поставив Ерік Даєр - 4:3.

Таким чином, на Чемпіонаті світу визначилися всі чвертьфінальні пари. 6 липня за вихід у півфінал посперечаються Уругвай та Франція, а також Бразилія та Бельгія, 7 липня зіграють пари Хорватія - Росія та Швеція - Англія.