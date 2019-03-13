 ″Чорні скриньки″ з Boeing 737 доставили до Парижа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2019

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Новини

"Чорні скриньки" з Boeing 737 доставили до Парижа

"Чорні скриньки" з місця падіння літака авіакомпанії Ethiopian Airlines доставили до Франції. До країн, що призупинили використання літака моделі Boeing 737 MAX 8 долучилась Японія.

На місці катастрофи літака (11 березня, 2019 року)

На місці катастрофи літака (11 березня, 2019 року)

"Чорні скриньки", які були знайдені на місці падіння літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, у четвер, 14 березня, доставлені до Парижа. Тут спеціальна агенція з розслідування повітряних катастроф дослідить дані цих пристроїв, щоб з'ясувати причину катастрофи цілковито нового повітряного судна, інформує агенція Reuters.

Цього ж дня про призупинення експлуатації літаків Boeing 737 MAX 8 заявили у Японії. Таким чином, азійська країна долучилася до низки держав, серед яких країни ЄС та США, котрі раніше теж ухвалили таке рішення.

Нагадаємо, 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб - громадяни 35 країн. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня здійснював досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року.

DW.COM

В ЄС призупинили використання літака Boeing 737 MAX 8

Після авіакатастрофи в Ефіопії Європейська агенція авіаційної безпеки ухвалила рішення призупинити використання літака моделі Boeing 737 MAX 8 в країнах Євросоюзу. (12.03.2019)  

Аварія Boeing 737 MAX: чи безпечний новий літак?

Європейська агенція авіаційної безпеки призупинила використання в ЄС моделей Boeing-737 MAX 8 та 737 MAX 9. У низці країн світу також тимчасово заборонили використання лайнерів до встановлення причини аварії. (13.03.2019)  

Катастрофа літака в Ефіопії: серед жертв - громадяни 35 країн світу, співробітники ООН

Серед пасажирів рейсу Аддис-Абеба - Найробі були громадяни Кенії, Канади, Ефіопії, США, Німеччини, Росії та багатьох інших країн. В аварії загинули близько 20 співробітників структур, які пов'язані з ООН. (10.03.2019)  

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Перед аварією літака Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії його пілот повідомляв про проблеми та просив про повернення в аеропорт, повідомили в авіакомпанії. "Чорні скриньки" з літака відправлять в одну з європейських країн.

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Після авіакатастрофи в Ефіопії Європейська агенція авіаційної безпеки ухвалила рішення призупинити використання літака моделі Boeing 737 MAX 8 в країнах Євросоюзу.

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