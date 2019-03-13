"Чорні скриньки" з Boeing 737 доставили до Парижа

"Чорні скриньки", які були знайдені на місці падіння літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, у четвер, 14 березня, доставлені до Парижа. Тут спеціальна агенція з розслідування повітряних катастроф дослідить дані цих пристроїв, щоб з'ясувати причину катастрофи цілковито нового повітряного судна, інформує агенція Reuters.

Цього ж дня про призупинення експлуатації літаків Boeing 737 MAX 8 заявили у Японії. Таким чином, азійська країна долучилася до низки держав, серед яких країни ЄС та США, котрі раніше теж ухвалили таке рішення.

Нагадаємо, 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб - громадяни 35 країн. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня здійснював досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року.