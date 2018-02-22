Чорноморнафтогаз - українське державне акціонерне товариство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чорноморнафтогаз".

Українське державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" вважається найбільшою українською компанією, яка спеціалізується на розвідці та видобутку нафти на українському шельфі Чорного та Азовського морів. Після анексії Росією Криму в 2014 році російські збройні сили захопили й відтягнули до узбережжя Криму дві плавучі бурові установки, що належать "Чорноморнафтогаз". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.