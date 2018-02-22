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"Чорноморнафтогаз"

Чорноморнафтогаз - українське державне акціонерне товариство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чорноморнафтогаз".

Українське державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" вважається найбільшою українською компанією, яка спеціалізується на розвідці та видобутку нафти на українському шельфі Чорного та Азовського морів. Після анексії Росією Криму в 2014 році російські збройні сили захопили й відтягнули до узбережжя Криму дві плавучі бурові установки, що належать "Чорноморнафтогаз". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чорноморнафтогаз: РФ незаконно видобула мільярди кубів українського газу

"Чорноморнафтогаз": РФ незаконно видобула мільярди кубів українського газу 22.02.2018

Росія видобула в Криму та на прилеглому шельфі 7,2 мільярда кубометрів українського природного газу. Близько половини з них походять з Одеського газового родовища.
Анексія кримської економіки Москвою: процес триває (відео)

Анексія кримської економіки Москвою: процес триває (відео) 03.01.2018

Після окупації Криму в 2014 році впливові росіяни поступово привласнюють ласі шматки економіки півострова.

Економіка по-кримськи: спершу анексували, потім розікрали (03.01.2018) 03.01.2018

Російська влада не втомлюється "освоювати" ресурси захопленого майже чотири роки тому Криму. Ось лише деякі випадки, які останнім часом трапились на анексованому півострові.
Крим заради газу чи газ заради Криму?

Крим заради газу чи газ заради Криму? 17.03.2016

Крим забезпечує себе газом за рахунок шельфових родовищ. Попри це, Росія тягне через Керченську протоку не лише енергоміст, але і газову трубу. Навіщо, з'ясовувала DW.
Боротьба за шельф: друга серія анексії Криму

Боротьба за шельф: друга серія анексії Криму 17.12.2015

"Терористична загроза" як причина відведення Росією бурових установок від Одеського газового родовища видається надуманою. Київ хоче судитися за привласнені Москвою активи та право видобувати газ на шельфі Чорного моря.
МЗС України вимагає від Росії повернути бурові установки в Чорному морі

МЗС України вимагає від Росії повернути бурові установки в Чорному морі 16.12.2015

Українське МЗС назвало переміщення бурових установок у територіальні води Росії "черговим грабунком" майна і природних ресурсів та вимагає повернути їх українській стороні.
Корабель ФСБ захищатиме бурові установки в Чорному морі від українських суден

Корабель ФСБ захищатиме бурові установки в Чорному морі від українських суден 16.12.2015

Корабель має гарантувати безпеку бурової установки "Таврида". За словами російських прикордонників, корабель відправили після інциденту з українським судном, яке підійшло до установки.
Чорноморнафтогаз заявив про інцидент з турецьким судном у Чорному морі

"Чорноморнафтогаз" заявив про інцидент з турецьким судном у Чорному морі 14.12.2015

За даними відчуженого РФ "Чорноморнафтогазу", торговий корабель під турецьким прапором заважав переміщенню бурових установок у Чорному морі. Російські прикордонники "примусили" судно змінити курс.
В уряді оцінюють збитки від анексії Криму у понад трильйон гривень

В уряді оцінюють збитки від анексії Криму у понад трильйон гривень 17.03.2015

Уряд у Києві оцінює збитки від відчуження дежрмайна після анексії Криму у понад трильйон гривень. Що зроблено за рік після анексії півострова Росією, щоб компенсувати збитки?
Японія запровадила додаткові санкції щодо Росії

Японія запровадила додаткові санкції щодо Росії 05.08.2014

Японський уряд запроваджує додаткові санкції проти Росії. До списку потрапили 40 фізичних осіб та дві компанії - кримські "Чорноморнафтогаз" і "Феодосія".
Чорноморський шельф та інвестори, або Кримський глухий кут

Чорноморський шельф та інвестори, або Кримський глухий кут 26.06.2014

Анексія Криму Росією загнала в глухий кут ситуацію із розробкою родовищ вуглеводнів на більшій частині чорноморського шельфу, вважають учасники енергетичного форуму у Києві.

«Чорноморнафтогаз» міг би повністю забезпечувати Крим газом 15.01.2009